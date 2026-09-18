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Shani Margi 2026: साल खत्म होने से पहले शनिदेव देंगे बड़ा गिफ्ट! दिसंबर से 4 राशियों की बदलेगी तकदीर

Shani Margi 2026: 27 जुलाई से वक्री चल रहे शनिदेव 11 दिसंबर को आखिरकार मार्गी हो रहे हैं. पिछले कई महीनों से बन रही मानसिक चिंताओं और रुकावटों का अंत होगा. शनि की सीधी चाल से कई जातकों को करियर, धन और संपत्ति में जबरदस्त लाभ मिलने वाला है.

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शनि मार्गी 2026 (Photo: ITG)
शनि मार्गी 2026 (Photo: ITG)

Shani Margi 2026: ज्योतिष शास्त्र में न्यायप्रिय और कर्मफलदाता शनिदेव को सबसे धीमी गति से चलने वाला ग्रह माना जाता है. 27 जुलाई 2026 से अपनी मित्र राशि मीन (Pisces) में वक्री (उल्टी चाल) चल रहे शनिदेव आखिरकार 11 दिसंबर 2026 को अपनी वक्री अवस्था समाप्त कर मार्गी (सीधी चाल) हो जाएंगे.

जब शनिदेव वक्री होते हैं, तो कार्यों में रुकावटें, विलंब और पुराने कर्मों का हिसाब-किताब देखने को मिलता है. लेकिन 11 दिसंबर को जैसे ही शनिदेव मार्गी होंगे, कई महीनों से बने आ रहे मानसिक दबाव और बाधाओं का अंत हो जाएगा. शनि की सीधी चाल से 4 विशेष राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे, और उन्हें धन, संपत्ति व करियर में जबरदस्त तरक्की मिलेगी.

वृषभ राशि (Vrishabha Rashi)
शुभ प्रभाव: शनिदेव आपकी राशि से ग्यारहवें (आय व लाभ) भाव में मार्गी होंगे.

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मिलेगा यह फायदा: आय के नए स्रोत खुलेंगे और पुराने निवेशों से बड़ा रिटर्न मिलेगा. जो काम पिछले कई महीनों से अटके हुए थे, वे अचानक पूरे होने लगेंगे. नौकरीपेशा जातकों के लिए पदोन्नति और वेतन वृद्धि का रास्ता साफ होगा. व्यापार से जुड़े लोगों को कोई बड़ी डील मिल सकती है.

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मिथुन राशि (Mithun Rashi)
शुभ प्रभाव: आपकी राशि से दशम (कर्म व करियर) भाव में शनिदेव की सीधी चाल शुरू होगी.

मिलेगा यह फायदा: कार्यक्षेत्र में आ रही चुनौतियाँ खत्म होंगी और आपकी मेहनत का पूरा फल मिलेगा. सीनियर्स और उच्च अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा. यदि आप नई नौकरी या व्यापार के विस्तार की योजना बना रहे हैं, तो 11 दिसंबर के बाद का समय बेहद अनुकूल रहेगा.

मकर राशि (Makar Rashi)
शुभ प्रभाव: शनि आपकी राशि के स्वामी हैं और वे आपके तीसरे (पराक्रम व साहस) भाव में मार्गी होंगे.

मिलेगा यह फायदा: आपके आत्मविश्वास और पराक्रम में वृद्धि होगी. छोटे भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा और व्यावसायिक यात्राएं अत्यंत लाभदायक सिद्ध होंगी. कोर्ट-कचहरी या सरकारी कामों से जुड़े मामलों में फैसला आपके पक्ष में आने के पूरे आसार हैं.

कुंभ राशि (Kumbh Rashi)
शुभ प्रभाव: शनि आपकी राशि के भी स्वामी हैं और आपके दूसरे (धन व कुटुंब) भाव में मार्गी होंगे.

मिलेगा यह फायदा: आर्थिक तंगी से राहत मिलेगी और फंसा हुआ पैसा वापस मिलेगा. पारिवारिक विवाद सुलझेंगे और घर में शांति का माहौल बनेगा. अपनी कड़वी वाणी के कारण जो रिश्ते बिगड़ रहे थे, वे अब फिर से सामान्य और मधुर होने लगेंगे.

शनिदेव की कृपा पाने के आसान उपाय

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- शनिवार के दिन शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं.

- किसी जरूरतमंद या गरीब व्यक्ति को काले तिल, सरसों का तेल, काला कपड़ा या जूते-चप्पल दान करें.

- शनिवार के दिन हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करने से शनि से जुड़े सभी दोष और कष्ट समाप्त होते हैं.

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