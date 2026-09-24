BigBasket आउटलेट का लाइसेंस रद्द! पुणे में FDA की बड़ी रेड, एक्सपायर्ड फूड और गंदगी मिलने पर 8 होटलों-दुकानों पर गिरी गाज

महाराष्ट्र के पुणे में त्योहारी सीजन से पहले फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) ने बड़ी कार्रवाई की है. FDA ने पुणे डिवीजन में 41 जगहों पर छापेमारी करके आठ होटल, रेस्टोरेंट और बेकरी जैसे फूड बिजनेस के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए हैं. इसके अलावा मिलावट और गलत लेबलिंग के शक में 23.89 लाख रुपये का खाना जब्त किया गया है. वहीं प्रतिबंधित फूड प्रोडक्ट्स को लेकर सात जगहों पर अलग से कार्रवाई की गई, जिसमें 1.18 करोड़ रुपये का स्टॉक जब्त हुआ है. इस पूरी कार्रवाई में चार FIR दर्ज हुई हैं और छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

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जिन कंपनियों पर एक्शन लिया गया है, उनमें बिगबास्केट का पुणे के कर्वे रोड वाला स्टोर भी शामिल है, जिसे इनोवेटिव रिटेल कॉन्सेप्ट्स प्राइवेट लिमिटेड चलाती है. FDA ने 22 सितंबर से इस स्टोर का रिटेल फूड लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है. जांच के दौरान अधिकारियों को यहां एक्सपायर हो चुके और खराब हो चुके प्रोडक्ट्स मिले. इसके अलावा कीड़े-मकोड़ों की मौजूदगी और सामान को सही तरीके से न रखे जाने के सबूत भी मिले. साथ ही, टेंपरेचर कंट्रोल और कोल्ड चेन मेंटेनेंस में भी कमियां पाई गईं.

FDA पुणे डिवीजन के ज्वाइंट कमिश्नर डी. वी. भोगावडे ने बताया कि यह सभी खामियां फूड सेफ्टी रूल्स के शेड्यूल-4 के नियमों के खिलाफ पाई गईं. कंपनी को 22 सितंबर को अपनी बात रखने का मौका भी दिया गया था. लेकिन जांच में मिले सबूत और कंपनी के जवाब को देखने के बाद अधिकारियों ने गंभीरता को देखते हुए लाइसेंस सस्पेंड करने का फैसला लिया.

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इसके अलावा पाषाण के सुतारवाड़ी इलाके में मौजूद रंगला पंजाब रेस्टोरेंट और ताथवडे के मनीषा डोसा सेंटर पर भी सफाई और फूड सेफ्टी नियमों के उल्लंघन के चलते कार्रवाई हुई है और इनके लाइसेंस भी सस्पेंड किए गए हैं.

FDA के मुताबिक, यह पूरी कार्रवाई पुणे, सांगली, सोलापुर और कोल्हापुर में की गई है. विभाग ने साफ किया है कि जो भी दुकानदार एक्सपायर या मिलावटी खाना बेचते या रखते पाए जाएंगे, या गंदगी भरे माहौल में खाना बनाते मिलेंगे, उनके खिलाफ आगे भी लगातार जांच जारी रहेगी.

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