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नागपुर: स्कूल बस में लगी आग, चंद सेकंड्स में फैली, बच्चों को खिड़की से निकाला गया बाहर

एक स्कूल बस में नागपुर में वाठोडा चौक पर अचानक आग लग गई. हादसे के समय बस में करीब 35-40 स्कूली बच्चे सवार थे. समय रहते बस रोक दी गई और राहगीरों ने खिड़कियों से बच्चों को बाहर निकालकर सुरक्षित रेस्क्यू किया. घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है.

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नागपुर में एक स्कूल बस में अचानक आग लग गई. (Photo-ITG)
नागपुर में एक स्कूल बस में अचानक आग लग गई. (Photo-ITG)

महाराष्ट्र के नागपुर में गुरुवार को एक बड़ा हादसा टल गया. दरअसल, वाठोडा चौक पर अचानक एक स्कूल बस में आग लग गई. जिस समय बस में आग लगी, उसमें करीब 35 से 40 स्कूली बच्चे सवार थे. आग बस के अगले हिस्से में लगी थी. देखते ही देखते इसकी लपटें पीछे की ओर फैलने लगीं.

ड्राइवर ने आग लगते ही बस को सड़क किनारे रोक दिया गया. इसके बाद आसपास मौजूद लोगों ने बच्चों को बाहर निकालना शुरू किया. राहगीरों ने बस की खिड़कियों से बच्चों को बाहर निकाला. सभी बच्चों को सुरक्षित बस से बाहर निकाल लिया गया. घटना में किसी के घायल होने की जानकारी अब तक सामने नहीं आई है.

बताया जा रहा है कि बस में अचानक आग लगी. शुरुआत में आग सामने वाले हिस्से में दिखाई दी. कुछ ही देर में आग तेजी से फैलने लगी. इससे बस में बैठे बच्चों के बीच अफरा-तफरी मच गई. बस के रुकते ही आसपास मौजूद लोग मदद के लिए आगे आए. उन्होंने बिना समय गंवाए बच्चों को बस से बाहर निकालना शुरू कर दिया. बस के दरवाजे के साथ खिड़कियों से भी बच्चों को बाहर निकाला गया.

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बस में 35 से 40 बच्चे थे सवार

मिली जानकारी के मुताबिक, हादसे के समय बस में करीब 35 से 40 स्कूली बच्चे मौजूद थे. आग तेजी से फैल रही थी. ऐसे में बच्चों को जल्द से जल्द बस से बाहर निकालना जरूरी था. आसपास के लोगों ने बच्चों को एक-एक करके खिड़कियों से बाहर निकाला. समय रहते सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. इसके बाद बच्चों को आग लगी बस से दूर ले जाया गया.

शुरुआती जानकारी के मुताबिक बस में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगने की बात सामने आ रही है. हालांकि, आग लगने की सही वजह की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी. आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही समय में बस का बड़ा हिस्सा इसकी चपेट में आ गया. मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत बचाव शुरू कर दिया. इसी वजह से बच्चों को समय रहते बाहर निकाला जा सका.

यह भी पढ़ें: 'भाग जाओ, मुझे छोड़ दो'... बस में आग की लपटों के बीच मां को बचाने के चक्कर में इंजीनियर बेटे की भी गई जान

स्कूल बस में बच्चों के सवार होने के कारण घटना गंभीर हो सकती थी. हालांकि, बस को समय पर रोक दिया गया. इसके बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत मदद की. सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. घटना में किसी के घायल होने की जानकारी नहीं है. फिलहाल आग लगने के कारणों को लेकर शुरुआती तौर पर शॉर्ट सर्किट की बात सामने आ रही है. पूरे मामले की जानकारी जांच के बाद साफ होगी.
 

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