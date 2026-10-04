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पिस्टल तानकर ज्वेलरी शॉप लूटी... बदमाशों की बाइक से लटक गया कर्मचारी, सन्न कर देगा नागपुर का ये वीडियो

नागपुर में शनिवार दोपहर ज्वेलरी शॉप में लूट की ऐसी वारदात सामने आई, जिसने इलाके में हड़कंप मचा दिया. बाइक से आए बदमाशों ने पिस्टल की नोक पर दुकान से जेवरात लूट लिए. जब वे भागने लगे तो दुकान के कर्मचारी ने बाइक पकड़ ली. बदमाशों ने बाइक रोकने के बजाय उन्हें कुछ दूर तक सड़क पर घसीट दिया. पूरी वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई है.

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नागपुर में दिनदहाड़े लूट ली ज्वेलरी शॉप. (Photo: Screengrab)
नागपुर में दिनदहाड़े लूट ली ज्वेलरी शॉप. (Photo: Screengrab)

महाराष्ट्र के नागपुर में एक ज्वेलरी शॉप में दिनदहाड़े लूट की वारदात सामने आई. बाइक से आए बदमाशों ने दुकान में घुसकर कर्मचारी पर पिस्टल तान दी और जान से मारने की धमकी देकर सोने-चांदी के जेवरात लूट लिए. इसके बाद आरोपी बाइक से फरार होने लगे. दुकान के कर्मचारी शुभम हाडगे ने बदमाशों को रोकने की कोशिश की. शुभम ने भाग रहे लुटेरों की बाइक पकड़ ली. बदमाशों ने बाइक रोकने के बजाय शुभम को कुछ दूर तक घसीट दिया. गंभीर चोट लगने के बाद बाइक छोड़नी पड़ी. आसपास के लोगों ने चीख-पुकार सुनी और मौके पर पहुंचकर शुभम को अस्पताल पहुंचाया.

पूरी वारदात दुकान में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है. पुलिस अब इसी फुटेज और दूसरे सुरागों के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है. यह मामला नागपुर के एमआईडीसी थाना क्षेत्र के वानाडोंगरी इलाके का है. पुलिस के मुताबिक, महाजनवाड़ी स्थित दुकान में शनिवार दोपहर करीब चार बजे शुभम हाडगे काम कर रहा था. इसी दौरान बाइक सवार बदमाश वहां पहुंचे.

यहां देखें Video

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आरोप है कि बदमाश दुकान के अंदर दाखिल हुए और शुभम पर पिस्टल तान दी. इसके बाद उसके साथ गाली-गलौज की गई और जान से मारने की धमकी दी गई. बदमाशों ने दुकान में रखे सोने-चांदी के जेवरात निकाले और उन्हें एक बैग में भरना शुरू कर दिया. कुछ ही देर में लूटपाट पूरी की और आरोपी दुकान से बाहर निकल गए.

यह भी पढ़ें: हापुड़ में फिल्मी अंदाज में मुठभेड़, कपड़ों से भरा ट्रक लूटकर जा रहे थे बदमाश, पुलिस के रोकने पर चला दी गोलियां, फिर....

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इसके बाद दोनों बाइक पर सवार होकर भागने लगे. शुभम ने रोकने की कोशिश की. बदमाशों की बाइक पकड़ ली. बाइक आगे बढ़ती रही और शुभम उसके साथ घिसटता गया. कुछ दूर तक सड़क पर घसीटे जाने के बाद गंभीर चोटें आईं. आखिरकार बाइक छोड़नी पड़ी. आसपास के लोगों ने शुभम को अस्पताल पहुंचाया. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया.

nagpur jewellery shop loot gunpoint employee dragged by bike

दिनदहाड़े ज्वेलरी शॉप में पिस्टल दिखाकर लूट और उसके बाद कर्मचारी को बाइक से घसीटे जाने की खबर फैलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और CCTV फुटेज चेक किया. फिलहाल लूटे गए सोने-चांदी के आभूषणों की कुल कीमत कितनी है, इसकी जानकारी पुलिस की जांच के बाद सामने आएगी.

पुलिस आरोपियों की पहचान और उनके भागने के रास्ते का पता लगाने की कोशिश कर रही है. CCTV फुटेज में कैद घटनाक्रम से पुलिस को आरोपियों तक पहुंचने में मदद मिलने की उम्मीद है. इस वारदात ने नागपुर में दिनदहाड़े ज्वेलरी शॉप की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में लगी है.

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