ग्रेटर नोएडा के बाद मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर हादसा, धू-धू कर जली बस, VIDEO

ग्रेटर नोएडा में बस हादसे के बाद अब महाराष्ट्र के मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर एक बस में आग लग गई. हादसा खालापुर इलाके में हुआ. यहां पुणे जाने वाली लेन में चल रही एक बस अचानक आग की चपेट में आ गई. देखते ही देखते बस धू-धू कर जलने लगी. घटना के समय बस में 14 यात्री सवार थे. गनीमत यह रही कि हादसे में किसी भी व्यक्ति को चोट नहीं आई है.
बस में आग लगने की सूचना मिलते ही आसपास अफरा-तफरा मच गई. घटना की जानकारी दमकल विभाग को दी गई. इसके बाद पनवेल नगर निगम और खोपोली नगर परिषद की फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंचीं. दमकल कर्मियों ने आग बुझाने का काम शुरू किया. काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया.
आग लगने के दौरान बस से काफी धुआं उठता दिखाई दिया. घटना का वीडियो भी सामने आया है. इसमें बस आग की लपटों से घिरी नजर आ रही है. फिलहाल आग लगने की वजह सामने नहीं आई है. घटना में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है.
14 यात्री थे बस में सवार
पुलिस-फायर बिग्रेड से मिली जानकारी के मुताबिक, बस पुणे की ओर जा रही थी. इसी दौरान मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे की पुणे जाने वाली लेन में उसमें आग लग गई. बस में कुल 14 यात्री सवार थे. आग लगने के बाद सभी यात्रियों की सुरक्षा को लेकर राहत की बात सामने आई है. प्रशासन की ओर से घटना से जुड़ी जानकारी जुटाई जा रही है.
यह घटना ऐसे समय हुई है जब ग्रेटर नोएडा में हुए एक दर्दनाक बस हादसे ने लोगों को झकझोर दिया है. यमुना एक्सप्रेसवे पर एक स्लीपर बस में आग लगने से 9 यात्रियों की जान चली गई थी. हादसे के बाद बसों में सुरक्षा इंतजाम और यात्रियों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठे थे.
दरअसल, ग्रेटर नोएडा के यमुना एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे में आग लगने के बाद यात्रियों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिल पाया था. इस हादसे में 9 लोगों की मौत हुई थी. घटना के बाद बसों की सुरक्षा और आग से बचाव के इंतजामों को लेकर चर्चा तेज हो गई.
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अब मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर बस में आग लगने की घटना सामने आई है. हालांकि इस बार राहत की बात यह है कि सभी 14 यात्री सुरक्षित हैं. दमकल की टीम ने समय रहते आग पर काबू पा लिया. फिलहाल संबंधित अधिकारी घटना की जानकारी जुटा रहे हैं.