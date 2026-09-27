शिवाजी पार्क में CJP के प्रदर्शन को मुंबई पुलिस ने नहीं दी मंजूरी, जानें क्या है वजह

मुंबई पुलिस ने रविवार को 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) को 2 अक्टूबर को शिवाजी पार्क में चुनाव आयोग और CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है.

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पुलिस ने इसके लिए हाईकोर्ट के निर्देशों, नगर निकाय की अनुमति न होने और ट्रैफिक में रुकावट की संभावना का हवाला दिया. एक अधिकारी ने बताया कि कार्यकर्ता अजिंक्य शिंदे ने 26 सितंबर को पुलिस के पास अभिजीत दिपके के नेतृत्व वाले संगठन के विरोध प्रदर्शन के लिए अनुमति मांगने वाला आवेदन जमा किया था.

शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन द्वारा जारी औपचारिक सूचना में कहा गया है कि हाई कोर्ट के मौजूदा आदेशों और राज्य सरकार की गाइडलाइंस के तहत पुलिस विभाग को मैदान में सार्वजनिक सभाओं के लिए अनुमति देने का अधिकार नहीं है.

सूचना में यह भी बताया गया कि आवेदक मैदान के इस्तेमाल के लिए बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) से जरूरी अनुमति पत्र जमा करने में विफल रहा. इसमें आगे कहा गया कि शिवाजी पार्क एक 'साइलेंस जोन' है जो रिहायशी इलाकों से घिरा हुआ है, जिससे ध्वनि प्रदूषण को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा होती हैं.

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इसके अलावा, अधिकारियों ने बताया कि प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन से भारी ट्रैफिक जाम होने और आसपास के कई प्रमुख अस्पतालों में इमरजेंसी वाहनों की आवाजाही में रुकावट आने की संभावना थी.

आयोजक को मुंबई में कोई दूसरी जगह तलाशने की सलाह देते हुए पुलिस ने कहा कि अगर किसी दूसरी जगह के लिए नया आवेदन दिया जाता है, तो सक्षम अधिकारी लागू नियमों और कानूनों के अनुसार उस पर विचार करेंगे.

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