भूकंप नहीं बारिश से ढहा पुल, ताश के पत्तों की तरह बिखरा, देखें VIDEO

ओडिशा के मयूरभंज जिले में भारी बारिश के कारण सुलियापदा ब्लॉक में एक पुल गिर गया है, जिससे 15 पंचायतों का संपर्क पूरी तरह टूट गया है. वहीं, बारीपदा-बांगीरिपोसी रेल मार्ग पर भी भूस्खलन के कारण ट्रेन सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं.



रेलवे अधिकारियों के अनुसार, स्टेशन बाजार क्षेत्र के सुनागड़िया के पास करीब 50 मीटर रेलवे ट्रैक के नीचे की मिट्टी और कंक्रीट बारिश के पानी से बह गई. ये घटना रविवार देर रात एक डीएमयू ट्रेन के गुजरने के दौरान पता चली.



इससे पहले पुरी-बांगीरिपोसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस इस खंड से गुजर चुकी थी. साउथ ईस्टर्न रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि बेतनोटी और भंजपुर के बीच केएम 52/2-52/3 के पास एलसी 36 के निकट भूस्खलन की सूचना मिली है. रविवार रात से ट्रेन सेवाएं बंद हैं और मरम्मत का काम जारी है. रेलवे कर्मी आधी रात से ही ट्रैक की बहाली में जुटे हैं. काम पूरा होने और ट्रैक को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद ही सेवाएं बहाल होंगी.

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IMD ने जारी किया अलर्ट

आईएमडी के राष्ट्रीय बुलेटिन के अनुसार, उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना गहरा कम दबाव का क्षेत्र उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़कर डिप्रेशन में बदल गया है. ये सिस्टम पश्चिम बंगाल के तटीय और बांग्लादेश के इलाकों पर केंद्रित है. अगले 24 घंटों में इसके झारखंड की ओर बढ़ने की संभावना है. इसके असर से मयूरभंज, बालेश्वर और क्योंझर में 'रेड वार्निंग' जारी की गई है. बालेश्वर में सुबह 5:30 बजे तक 93.1 मिमी बारिश दर्ज हुई.



मौसम विभाग ने भद्रक, जाजपुर, कटक, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा और संबलपुर समेत 11 जिलों के लिए 'ऑरेंज अलर्ट' और 6 जिलों के लिए 'येलो अलर्ट' जारी किया है.



मुख्य सचिव अनु गर्ग ने बताया कि उत्तर ओडिशा के संवेदनशील इलाकों में करीब 100 बचाव दल तैनात किए गए हैं. तटबंधों की सुरक्षा के लिए जल संसाधन विभाग के वरिष्ठ इंजीनियर भेजे गए हैं. भद्रक, जाजपुर और बालेश्वर में राहत और बचाव कार्यों की निगरानी के लिए तीन वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद हैं.

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