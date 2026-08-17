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मुंबई के होटल में चौथी मंजिल तक पहुंची आग, धुएं से भरी बिल्डिंग! फंसे लोग

सोमवार को महाराष्ट्र के कांदिवली स्थित होटल में आग लग गई. आग चौथी मंजिल तक पहुंच गई थी. दमकल कर्मियों ने दूसरी मंजिल पर बने लॉजिंग हाउस से सीढ़ियों के जरिए कुल 11 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला.

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कांदीवली के होटल में लगी आग (सांकेतिक तस्वीर)
कांदीवली के होटल में लगी आग (सांकेतिक तस्वीर)

महाराष्ट्र के कांदिवली वेस्ट में सोमवार को अभिराई होटल के पास आग लग गई. यह हादसा कांदिवली स्टेशन रोड पर हुआ. आग पास के फलों के अस्थायी स्टॉल और तिरुपति बैंक्वेट की चौथी मंजिल तक पहुंच गई थी, फौरन ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया.

इस आग में बिजली की वायरिंग, बिजली के सामान, लकड़ी के फर्नीचर, तिरपाल, प्लास्टिक और बांस का सामान जल गया. 11 लोगों को इमारत से सुरक्षित बाहर निकाला गया. 

कांदिवली में लगी इस आग की लपटें तिरुपति बैंक्वेट की चौथी मंजिल पर करीब 50 वर्ग फुट के हिस्से तक पहुंच गई थी. यहां कपड़े, लकड़ी के फर्नीचर रखे थे, ये भी आग की चपेट में आ गए. फॉल्स सीलिंग भी आग की चपेट में आ गई. इतना ही नहीं, इमारत के बाहरी हिस्से में लगी एल्युनीनियम और प्लास्टिक की सजावटी शीटों में भी आग लग गई. 

यह भी पढ़ें: बंगाल: बीरभूम के होटल में सुबह-सुबह लगी भीषण आग, सो रहे थे लोग, 6 की दर्दनाक मौत

BMC के मुंबई फायर ब्रिगेड से मिली जानकारी के मुतबाकि यह लेवल एक की आग थी. इस पर सुबह 06:07 बजे तक काबू पा लिया गया. राहत की बात है कि दमकल कर्मी ने दूसरी मंजिल पर बने लॉजिंग हाउस से सीढ़ियों के जरिए कुल 11 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला. इस हादसे में किसी के घायल या हताहत होने की सूचना नहीं है. 

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फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है. 

सोमवार को पश्चिम बंगाल के बीरभूम में भी भीषण आग लग गई. बीरभूम में सोमवार सुबह तारापीठ पुलिस स्टेशन के पास स्थित एक होटल में भीषण आग लग गई. जानकारी के मुताबिक इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं. लोग होटल में सो रहे थे, जिस दौरान आग लग गई. इस हादसे में छह लोगों की मौत हो गई है. वहीं घायलों का अस्पताल में इलाजा जारी है.

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