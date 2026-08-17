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पानी में दौड़ रहा था करंट, सड़क पर बने गड्ढे में गिरी मां-बेटी! दोनों की मौत

ऋषिकेश में मां-बेटी बीती रात सड़क पार करते हुए पानी से भरे गड्ढे में गिर गई. पानी में करंट फैला हुआ था, जिसके कारण दोनों की मौत हो गई. बिजली विभाग के कार्यपालक इंजीनियर शक्ति सिंह ने पीड़ित परिवार को 8 लाख रुपये मुआवजा देने की घोषणा की.

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ऋषिकेश में करंट लगने से मां-बेटी की मौत
ऋषिकेश में करंट लगने से मां-बेटी की मौत

ऋषिकेश के खदरी इलाके में बीती रात एक दर्दनाक हादसा हो गया. करंट लगने से मां और उसकी दो साल की बच्ची की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि एक महिला अपने दो बच्चों के साथ सड़क पार कर घर जा रही थी. इसी दौरान सड़क पर बने गड्डे में पानी भरा होने के कारण मां और बेटी उसमें गिर गए.

मां को गिरता देख बेटा तुरंत घर भागा और आसपास के लोगों को मदद के लिए बुलाया. जब लोग मौके पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बिजली के खंभे से एक तार टूटकर सड़क पर गिर गई थी, जिससे गड्ढे में करंट फ्लो हो रहा था. पानी में करंट फैलने के कारण मां-बेटी की मौके पर ही मौत हो गई. 

मृतकों की पहचान 26 वर्षीय सुमन और उनकी दो वर्षीय बेटी सृष्टि के रूप में हुई है. करंट के कारण बच्ची ने मां की गोद में ही दम तोड़ दे दिया. स्थानीय निवासी राजेंद्र सिंह ने बताया कि मृतक सुमन और उनकी बेटी देवप्रयाग भरपूर पट्टी ग्राम सभा सैड़ की निवासी थी. इस घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश है. उनका कहना है कि बिजली विभाग की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ. 

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यह भी पढ़ें: प्रयागराज में दर्दनाक सड़क हादसा! कंटेनर से टकराई बाइक, 3 कांवड़ियों की मौत

इस घटना के बाद ग्रामीणों और मृतक के परिजनों ने काफी हंगामा किया. उन्होंने बिजली विभाग के अधिकारियों के निलंबन की भी मांग की. उनकी मांग है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि उनकी लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ. ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो वे आंदोलन करेंगे. 

मामले की गंभीरता को देखते हुए बिजली विभाग के कार्यपालक इंजीनियर शक्ति सिंह मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार को 8 लाख रुपये मुआवजा देने की घोषणा की. एसडीएम ने भी मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को कार्रवाई का आश्वासन दिया. उन्होंने कहा कि अगर जांच में किसी की भी लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. 

(इनपुट- प्रमोद नौटियाल)
 

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