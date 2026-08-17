सीवर की खुदाई कर रहे थे मजदूर... निकले 95 करोड़ के सोने के सिक्के और ईंटें

बेल्जियम में एक इमारत की नींव की खुदाई में खूब सारे सोने के सिक्के मिले हैं. इस खजाने की कीमत का अंदाजा लगाया गया तो यह करीब 9 मिलियन यूरो यानी लगभग 95 करोड़ रुपये की निकली. 33 साल से कंस्ट्रक्शन के काम में जुटे साइट मैनेजर ने कहा कि उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसा नजारा पहले कभी नहीं देखा था.

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न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, यह मामला बेल्जियम के फ्लेमिश इलाके के सिंट-गिलिस-डेंडरमोंडे का है, जो राजधानी ब्रसेल्स से करीब 40 मिनट की दूरी पर है. यहां एक इमारत के रेनोवेशन का काम चल रहा था. मजदूरों की टीम को सीवर पाइप बिछाने के लिए इमारत की नींव के आसपास खुदाई करनी थी. उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जमीन के नीचे उनके लिए करोड़ों का खजाना छिपा हुआ है.

जैसे- जैसे मिट्टी हटती गई सोने की ईंट निकलती गई

खुदाई के दौरान मजदूरों को जमीन में कुछ चीजें दिखाई दीं. शुरुआत में उन्हें लगा कि शायद वहां 1 यूरो के सिक्कों का कोई पुराना ढेर दबा हुआ है. लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा तो मामला कुछ और ही निकला.

18 साल के छात्र और मजदूरों की टीम में शामिल कोबे ने स्थानीय मीडिया को बताया कि उनका पहला रिएक्शन अविश्वास का था. उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि खुदाई के दौरान सोना मिल जाएगा.

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इसके बाद साइट मैनेजर मारियो ने वहां एक सोने की ईंट देखी. उन्होंने उसे हाथ में उठाया और फिर मजदूरों ने दोबारा खुदाई शुरू कर दी. जैसे-जैसे मिट्टी हटती गई, वहां से और सोने के सिक्के और ईंटें निकलती चली गईं.

मारियो ने बताया कि उस समय उन्हें समझ आया कि उन्होंने क्या खोज निकाला है. उन्होंने कहा कि कंस्ट्रक्शन में 33 साल बिताने के बाद भी उन्होंने ऐसा अनुभव कभी नहीं किया था.

करोड़ों में है खजाने की कीमत

मजदूरों को मिले सोने के सिक्कों और ईंटों की कुल कीमत करीब 9 मिलियन यूरो बताई गई है. भारतीय मुद्रा में इसकी कीमत लगभग 95 करोड़ रुपये के आसपास बैठती है.

लेकिन इतना बड़ा खजाना मिलने के बाद भी मजदूर इसे अपने घर नहीं ले जा सके. बेल्जियम के नियमों के मुताबिक, जमीन से मिला ऐसा खजाना सीधे मजदूरों का नहीं हो जाता. इसलिए पूरी खेप पुलिस को सौंप दी गई.

साइट मैनेजर मारियो ने भी माना कि इसे अपने पास रखना चोरी माना जाता. उन्होंने कहा कि वहां इतने सिक्के और सोने की ईंटें थीं कि उन्हें छिपाना भी लगभग नामुमकिन था.

अब खजाना किसका है?

फिलहाल यह साफ नहीं है कि जमीन में दबा यह सोना आखिर किसका था. मिली जानकारी के मुताबिक, खजाने को फिलहाल एक संस्था के पास रखा गया है. यह संस्था डेंडरमोंडे के लोगों को सामाजिक और कल्याण संबंधी मदद मुहैया कराती है. उम्मीद है कि इस संपत्ति का इस्तेमाल उसके चैरिटी कामों में किया जा सकता है.

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हालांकि, इस खजाने का असली मालिक कौन है, यह अभी बड़ा सवाल बना हुआ है. इतिहासकार और डेंडरमोंडे के पूर्व मेयर पिएट बायसे ने अनुमान लगाया है कि यह स्थानीय शराब बनाने वाले परिवार की संपत्ति हो सकती है.

बेल्जियम के कानून के अनुसार, असली मालिक के पास इस खजाने पर दावा करने के लिए पांच साल का समय है. अगर इस दौरान कोई मालिक सामने नहीं आता और खजाना किसी अपराध से जुड़ा नहीं पाया जाता, तो नियमों के मुताबिक इसे खोजने वाले व्यक्ति और जमीन के मालिक के बीच बांटा जा सकता है.

खजाने की खबर फैली तो पहुंच गए 'गोल्ड डिगर्स'

जैसे ही करोड़ों रुपये का सोना मिलने की खबर फैली, आसपास के लोगों में भी इसे लेकर उत्सुकता बढ़ गई. रिपोर्ट के मुताबिक, कई लोग उस जगह पर पहुंचने लगे और खुदाई वाली जगह पर अपना खजाना खोजने की कोशिश करने लगे.

डेंडरमोंडे पुलिस को ऐसे लोगों को चेतावनी जारी करनी पड़ी. पुलिस ने कहा कि वहां अब कुछ देखने या खोजने के लिए बचा नहीं है. साथ ही इमारत को पूरी तरह गिराया जा रहा है, इसलिए वहां जाना खतरनाक भी हो सकता है.

वहीं, 18 साल के कोबे को अब भी उम्मीद है कि इस खोज के लिए उसे कुछ इनाम मिल सकता है. उसने कहा कि उन्हें 'फाइंडर्स फीस' मिलने की उम्मीद है और अगर ऐसा होता है तो यह उनके लिए काफी अच्छा होगा.

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यानी जिस जगह मजदूर सीवर पाइप बिछाने के लिए जमीन खोद रहे थे, वहीं उन्हें ऐसा खजाना मिल गया, जिसकी कीमत करोड़ों में है. अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इतने सालों से जमीन के नीचे दबा यह सोना किसका था और यह वहां पहुंचा कैसे?

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