Maharashtra Municipal Election Results 2026 LIVE: नागपुर, अकोला से पुणे-ठाणे और सोलापुर तक... महाराष्ट्र के 29 निगमों के चुनाव नतीजे यहां देखें

महाराष्ट्र की 29 नगर निगमों के लिए 15 जनवरी को हुए मतदान के बाद आज यानी शुक्रवार को वोटों की गिनती की जा रही है. राज्य चुनाव आयोग के मुताबिक, कुल 893 वार्डों की 2,869 सीटों पर 15,931 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज शाम तक हो जाएगा. इस बार के चुनाव में मुंबई की बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) मुख्य केंद्र है, जहां करीब 52.94% मतदान दर्ज किया गया है.

और पढ़ें

यह चुनाव इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे लंबे वक्त के बाद एक साथ चुनावी मैदान में उतरे हैं. वहीं, पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ में 'पवार बनाम पवार' की सीधी जंग देखने को मिल रही है.

महायुति (BJP, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की NCP) और महाविकास आघाड़ी (ठाकरे गठबंधन और कांग्रेस) के बीच का यह कड़ा मुकाबला आने वाले विधानसभा चुनावों की दिशा भी तय करेगा.

Maharashtra Municipal Election Result LIVE Updates>>>

- अहिल्यानगर में बीजेपी 3 सीटों पर और अजित पवार 2 सीटों पर आगे चल रही है. वहीं, नागपुर में बीजेपी 20 और कांग्रेस 6 सीटों पर आगे चल रही है. अमरावती में बीजेपी 2 सीटों पर आगे चल रही है जबकि अकोला में बीजेपी 7 और कांग्रेस 2 सीटों पर आगे है. इसके साथ ही, नांदेड़ में बीजेपी 5 और शिंदे सेना 2 सीटों पर आगे है. नागपुर में बीजेपी 13 सीटों पर आगे जबकि कांग्रेस 3 सीटों पर आगे है.

Advertisement

मुंबई में ठाकरे बनाम महायुति

एशिया की सबसे अमीर नगर निगम बीएमसी पर पिछले कई दशकों से शिवसेना का कब्जा रहा है, लेकिन पार्टी में विभाजन के बाद यह उद्धव ठाकरे के लिए साख की लड़ाई बन गई है. एग्जिट पोल्स में बीजेपी और एकनाथ शिंदे के गठबंधन को बढ़त मिलती दिखी है, जबकि उद्धव और राज ठाकरे की जोड़ी को 58 से 68 सीटें मिलने का अनुमान है. मुंबई के 227 वार्डों के नतीजे इस बार देरी से आ सकते हैं क्योंकि प्रशासन ने इस बार चरणबद्ध तरीके से गिनती की योजना बनाई है.

पुणे और ठाणे में 'महामुकाबला'

पुणे महानगर पालिका (PMC) की 174 और पिंपरी-चिंचवड़ की सीटों पर अजित पवार और शरद पवार के गुट आमने-सामने हैं. वहीं, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गढ़ ठाणे और कल्याण-डोंबिवली में महायुति अपनी पकड़ बनाए रखने की कोशिश कर रही है. शुरुआती रुझानों में नागपुर और पुणे में बीजेपी कुछ सीटों पर आगे चल रही है, जबकि अणुशक्तिनगर जैसे इलाकों में एनसीपी ने बढ़त बनाई है.

---- समाप्त ----