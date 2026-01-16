scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Maharashtra Municipal Election Results 2026 LIVE: नागपुर, अकोला से पुणे-ठाणे और सोलापुर तक... महाराष्ट्र के 29 निगमों के चुनाव नतीजे यहां देखें

Maharashtra Nagar Nigam Chunav Parinam 2026 LIVE Updates: महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिकाओं के भविष्य का फैसला आज होने जा रहा है. राज्य के 893 वार्डों की 2,869 सीटों के लिए वोटों की गिनती चल रही है. इसमें मुंबई (BMC) समेत पुणे, ठाणे और नागपुर जैसे बड़े शहरों के सियासी समीकरण दांव पर लगे हैं.

Advertisement
X
मुंबई में ठाकरे बनाम महायुति (File Photo: ITG)
मुंबई में ठाकरे बनाम महायुति (File Photo: ITG)

महाराष्ट्र की 29 नगर निगमों के लिए 15 जनवरी को हुए मतदान के बाद आज यानी शुक्रवार को वोटों की गिनती की जा रही है. राज्य चुनाव आयोग के मुताबिक, कुल 893 वार्डों की 2,869 सीटों पर 15,931 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज शाम तक हो जाएगा. इस बार के चुनाव में मुंबई की बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) मुख्य केंद्र है, जहां करीब 52.94% मतदान दर्ज किया गया है. 

यह चुनाव इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे लंबे वक्त के बाद एक साथ चुनावी मैदान में उतरे हैं. वहीं, पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ में 'पवार बनाम पवार' की सीधी जंग देखने को मिल रही है. 

महायुति (BJP, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की NCP) और महाविकास आघाड़ी (ठाकरे गठबंधन और कांग्रेस) के बीच का यह कड़ा मुकाबला आने वाले विधानसभा चुनावों की दिशा भी तय करेगा.

सम्बंधित ख़बरें

Conflict and fight outside polling center in Akola Maharashtra during voting
अकोला में मतदान केंद्र पर बवाल, जमकर हाथापाई, VIDEO
23 केंद्रों पर वोटों की गिनती
काउंटिंग प्रोसेस चेंज होने से BMC चुनाव के नतीजे आने में देरी, ये है सिस्टम
Uddhav Sena congress
Exit Poll: कांग्रेस को अकेले लड़ना पड़ा भारी, BMC में यूबीटी+ के साथ से मजबूत होता 'हाथ'
Voting percentage in BMC and Maharashtra municipal elections till 3:30 PM
BMC चुनाव में खतरे में ठाकरे बदर्स का सियासी वजूद, Exit Poll में BJP की आंधी
BMC से उद्धव की शिवसेना बाहर, BJP को बहुमत, देखें किसे-कितनी सीटें?

Maharashtra Municipal Election Result LIVE Updates>>>

- अहिल्यानगर में बीजेपी 3 सीटों पर और अजित पवार 2 सीटों पर आगे चल रही है. वहीं, नागपुर में बीजेपी 20 और कांग्रेस 6 सीटों पर आगे चल रही है. अमरावती में बीजेपी 2 सीटों पर आगे चल रही है जबकि अकोला  में बीजेपी 7 और कांग्रेस 2 सीटों पर आगे है. इसके साथ ही, नांदेड़ में बीजेपी 5 और शिंदे सेना 2 सीटों पर आगे है. नागपुर में बीजेपी 13 सीटों पर आगे जबकि कांग्रेस 3 सीटों पर आगे है.

Advertisement

मुंबई में ठाकरे बनाम महायुति 

एशिया की सबसे अमीर नगर निगम बीएमसी पर पिछले कई दशकों से शिवसेना का कब्जा रहा है, लेकिन पार्टी में विभाजन के बाद यह उद्धव ठाकरे के लिए साख की लड़ाई बन गई है. एग्जिट पोल्स में बीजेपी और एकनाथ शिंदे के गठबंधन को बढ़त मिलती दिखी है, जबकि उद्धव और राज ठाकरे की जोड़ी को 58 से 68 सीटें मिलने का अनुमान है. मुंबई के 227 वार्डों के नतीजे इस बार देरी से आ सकते हैं क्योंकि प्रशासन ने इस बार चरणबद्ध तरीके से गिनती की योजना बनाई है.

पुणे और ठाणे में 'महामुकाबला'

पुणे महानगर पालिका (PMC) की 174 और पिंपरी-चिंचवड़ की सीटों पर अजित पवार और शरद पवार के गुट आमने-सामने हैं. वहीं, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गढ़ ठाणे और कल्याण-डोंबिवली में महायुति अपनी पकड़ बनाए रखने की कोशिश कर रही है. शुरुआती रुझानों में नागपुर और पुणे में बीजेपी कुछ सीटों पर आगे चल रही है, जबकि अणुशक्तिनगर जैसे इलाकों में एनसीपी ने बढ़त बनाई है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बीएमसी चुनाव परिणाम 2026
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement