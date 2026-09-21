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मुंबई: 5-स्टार होटल में डॉक्टर की डिनर टेबल पर रेंगता दिखा कॉकरोच, FDA चीफ को टैग कर किया पोस्ट

मुंबई के फाइव स्टार होटल जेडब्ल्यू मैरियट में डॉ. अशोक सेठ की डाइनिंग टेबल पर कॉकरोच रेंगने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है. डॉ. सेठ ने इस घटना को लेकर होटल के हाइजीन पर सवाल उठाए.

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जेडब्ल्यू मैरियट में डाइनिंग टेबल पर रेंगता देखा कॉकरोच. (photo: ITG)
जेडब्ल्यू मैरियट में डाइनिंग टेबल पर रेंगता देखा कॉकरोच. (photo: ITG)

देश के जाने-माने कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. अशोक सेठ की डाइनिंग टेबल पर मुंबई के फाइव स्टार होटल जेडब्ल्यू मैरियट में कॉकरोच रेंगता नजर आया है. उन्होंने अपनी प्लेट के पास घूमते छोटे कॉकरोच का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा कर होटल की हाइजीन को लेकर तंज कसा है. साथ ही डॉ. सेठ ने महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) कमिश्नर तुकाराम मुंढे को टैग करते हुए मामले पर संज्ञान लेने की अपील की है.

'पास्ता नहीं, पिज्जा चाहता था रोची'

डॉ. अशोक सेठ ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए इस अनचाहे मेहमान को व्यंग्यात्मक अंदाज में ‘रोची’ नाम दिया. उन्होंने पोस्ट में लिखा कि शनिवार रात जेडब्ल्यू मैरियट के रोमानोस में डिनर के दौरान एक छोटा कॉकरोच उनके साथ खाना शेयर करने टेबल पर आ पहुंचा.

उन्होंने मजाक में लिखा कि शायद उसे पास्ता नहीं, बल्कि पिज्जा चाहिए था. डॉक्टर ने बताया कि इस घटना ने उनकी भूख पूरी तरह खत्म कर दी, जिसके बाद वह रेस्टोरेंट छोड़कर चले गए.

तुकाराम मुंढे को किया टैग

डॉ. सेठ ने महाराष्ट्र एफडीए के प्रमुख तुकाराम मुंढे का जिक्र करते हुए पोस्ट में आगे लिखा, 'वह उनके क्षेत्र में हैं और उम्मीद जताई कि वो इस मामले को देखेंगे.' इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने फाइव स्टार होटल के हाइजीन को लेकर चिंता व्यक्त की. कई लोगों ने संबंधित अधिकारियों से रेस्टोरेंट का गहन निरीक्षण करने की मांग की.

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मैरियट ने मांगी माफी

वहीं, विवाद बढ़ता देख मैरियट बॉन्वॉय असिस्ट ने डॉ. सेठ की पोस्ट पर जवाब देते हुए माफी मांगी और कहा कि वह इस मामले को गंभीरता से लेते हैं. साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया कि वह इस मामले जांच करेंगे.

गौरतलब है कि अगस्त में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने भी दिल्ली के एरोसिटी स्थित जेडब्ल्यू मैरियट समेत दो फाइव स्टार होटलों को नियमों के उल्लंघन पर नोटिस जारी किया था.

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