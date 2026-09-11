दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान CBI के सामने पेश, 4 घंटे का बयान दर्ज

दिवंगत दिशा सालियन के पिता सतीश सालियान ने अपने वकील नीलेश ओझा के साथ आज करीब चार घंटे से ज्यादा समय तक CBI अधिकारियों के सामने अपना बयान दर्ज कराया है.

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सतीश सालियान ने याचिका दायर करते हुए आरोप लगाया था कि उनकी बेटी के साथ गैंगरेप हुआ था और फिर उसकी हत्या की गई थी. इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने CBI को निर्देश दिया कि वह सतीश सालियान द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच करे. इस याचिका में एक राजनेता, अभिनेता और कुछ पुलिसकर्मियों पर आरोप लगाए गए हैं.

दिशा सालियान ने कुछ वक्त के लिए दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मैनेजर के तौर पर काम किया था और जून 2020 में सुशांत सिंह राजपूत की मौत से कुछ दिन पहले ही उनकी भी मौत हो गई थी. मलाड में अपने बारहवीं मंज़िल के अपार्टमेंट से गिरने से दिशा सालियान की मौत हो गई थी. उस समय इसे आत्महत्या का मामला बताया गया.

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आदित्य ठाकरे ने दी थी सफाई

वहीं इस मामले में अपना नाम जोड़े जाने को लेकर बीते दिन शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने सफाई दी थी. आदित्य ठाकरे ने कहा था कि इस मामले से उनका कोई लेना-देना नहीं है. उन्होंने आरोपों को बेबुनियाद बताया. बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें बदनाम करने के लिए लंबे समय से साजिश रची जा रही है. उन्होंने इसकी तुलना राहुल गांधी के खिलाफ चले राजनीतिक अभियान से की.

बता दें, मुंबई पुलिस ने पहले दिशा सालियन की मौत की जांच के लिए एक SIT बनाई थी, लेकिन इसे कथित आत्महत्या का मामला माना गया और दुर्घटनावश हुई मौत के तौर पर दर्ज किया गया.

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