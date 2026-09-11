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खड़े होकर कराया रीढ़ की हड्डी का MRI, शरत सक्सेना की 6 घंटे चली सर्जरी, घर लौटकर की पार्टी

दिग्गज अभिनेता शरत सक्सेना ने स्पाइन की सर्जरी करवाई. जो छह घंटे चली. सर्जरी के बाद उनकी तस्वीरें इंस्टाग्राम पर सामने आईं जिसमें वे स्वस्थ और खुश नजर आ रहे हैं.

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शरत सक्सेना की हुई सर्जरी (Photo: Instagram @sharat_saxena/)
शरत सक्सेना की हुई सर्जरी (Photo: Instagram @sharat_saxena/)

दिग्गज एक्टर शरत सक्सेना की हाल ही में एक फोटो सामने आई थी. इसमें वो खड़े होकर MRI करा रहे थे. एक्टर ने लम्बर स्पाइन की सर्जरी से पहले ये MRI करवाया था. उनकी फोटो देखकर फैंस का दिल टूट गया था. वो दर्द में नजर आ रहे थे. लेकिन अब राहत की बात सामने आई है. शरत ने इंस्टा पर अपनी नई फोटोज पोस्ट की हैं. उन्होंने बताया कि उनकी स्पाइन सर्जरी हो गई है.

शरत की हुई सर्जरी, दिया हेल्थ अपडेट

शरत की ये स्पाइन सर्जरी 6 घंटे चली. अस्पताल के बेड से उनकी फोटो सामने आई है जिसमें वो खिलखिलाकर हंसते हुए दिख रहे हैं. सर्जरी के बाद घर जाते हुए भी उन्होंने फोटो पोस्ट की है. एक्टर ने घर पहुंचकर पार्टी की. उनका कहना है अब उन्हें अस्पताल के सूप से छुट्टी मिल गई है. साथ ही अब उन्हें स्टिक लेकर नहीं चलना पड़ेगा.

फैंस ने शरत की हालत में सुधार देखकर खुशी जताई है. उनका कहना है 76 साल की उम्र में भी शरत ने जिस जिंदादिली के साथ बीमारी को हैंडल किया है, वो काबिलेतारीफ है. कमेंट में फैंस और सेलेब्स ने शरत को जल्दी से रिकवर करने को कहा है. सर्जरी के बाद उनका जोश हाई दिखा. 

शरत के वर्कफ्रंट की बात करें तो वो कई फिल्मों में काम कर चुके हैं. उनकी डेब्यू फिल्म बेनाम थी. इसमें उनके साथ अमिताभ बच्चन भी नजर आए थे. शरत ने मिस्टर इंडिया, बजरंगी भाईजान, गुलाम, सन ऑफ सरदार 2, फना जैसी 150 फिल्मों में काम किया है. विलेन के रोल में वो ज्यादा फेमस हुए.

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इंस्टा पर एक्टर अपनी लाइफ के डेली रूटीन से फैंस को रूबरू कराते हैं. फिटनेस को लेकर वो ज्यादा एक्टिव हैं. 76 की उम्र में भी वो जिम और डाइट का पूरा ख्याल रखते हैं. उनकी फिटनेस कईयों के लिए इस्पिरेशन है.
 

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