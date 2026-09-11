Vish Yog 2026: शनि-चंद्रमा ने बनाया विष योग, इन 3 राशियों का लग सकता है जैकपॉट

न्याय देव शनि और मन के कारक चंद्रमा के मीन राशि में मिलन से विष योग बन गया है. आमतौर पर शनि-चंद्रमा के विष योग को अशुभ माना जाता है. लेकिन ज्योतिष के जानकारों की मानें तो विष योग का अच्छा-बुरा प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि यह किस भाव में जगह ले रहा है. मीन राशि में बना विष योग सभी राशियों के लिए प्रतिकूल नहीं है. यह योग कुछ राशियों को लाभान्वित भी कर सकती है.

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कर्क राशि

कर्क राशि के जातकों के लिए यह समय आत्मविश्वास बढ़ाने वाला साबित हो सकता है. चंद्रमा आपकी राशि के स्वामी हैं. ऐसे में विष योग का सामान्य प्रभाव रहने के बावजूद आप परिस्थितियों का मजबूती से सामना कर सकते हैं. आपके अंदर आत्मबल बढ़ता हुआ दिखाई देगा. पूरे कॉन्फिडेंस के साथ किए गए कार्यों में सफलता की प्रबल संभावना रहेगी. दान-धर्म की ओर झुकाव रह सकता है. इस दौरान अपनी सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास को बनाए रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. धन की स्थिति भी बेहतर रहेगी.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वालों के लिए यह समय शोध, अध्ययन और आत्म-मंथन के लिहाज से अच्छा रह सकता है. अगर आप शांति के साथ अपने काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो किसी बड़े नुकसान की स्थिति नहीं बनेगी. यह समय खुद को समझने और अपने काम पर गंभीरता से ध्यान देने के लिए उपयोगी हो सकता है. जल्दबाजी से बचकर शांत तरीके से आगे बढ़ना आपके लिए बेहतर रहेगा. यह योग आपकी एकाग्रता को बढ़ाने वाला होगा. इस दौरान आप ध्यान और धैर्य से जो भी कार्य करेंगे या जो भी फैसले लेंगे, उसमें निश्चित ही लाभ मिलेगा.

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मकर राशि

मकर राशि के जातकों के लिए शनि की स्थिति लाभ देने वाली रह सकती है. शनि आपकी स्वराशि के स्वामी हैं. ऐसे में आपकी मेहनत का फल मिलने की संभावना बनती है. अगर आप संयम बनाए रखते हैं और मेहनत जारी रखते हैं तो अपने प्रयासों का अच्छा परिणाम पा सकते हैं. यह समय धैर्य और कर्म पर भरोसा रखने का है. आपको कहीं से रुका हुआ धन मिल सकता है. कोई रुका हुआ आपका कार्य पूरा हो सकता है. दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ आपके रिश्ते पहले से ज्यादा मजबूत हो सकते हैं.

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