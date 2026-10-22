scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

2.5 लाख रुपये देकर रचाई शादी, 48 घंटे बाद दुल्हन ने ही खोला ठगी के रैकेट का राज!

बीड के गेवराई में 2.5 लाख रुपये देकर शादी कहाई गई थी. दो दिन बाद दुल्हन ने शादी के रैकेट का खुलासा कर दिया. इसके साथ ही फर्जी आधार कार्ड के जरिए युवकी की उम्र 20 बताई गई थी. पुलिस जांच में युवती के नाबालिग होने की बात सामने आई.

Advertisement
X
बीड में शादी के रैकेट का खुलासा हुआ है (Representational)
बीड में शादी के रैकेट का खुलासा हुआ है (Representational)

महाराष्ट्र के बीड से शादी के एक रैकेट का खुलासा हुआ है. गेवराई के रहने वाले युवक के परिवार ने शादी के लिए जालना के जाफराबाद में रहने वाले बिचौलियों से संपर्क किया था. पुलिस के मुताबिक, 22 जून को युवक के पिता ने WhatsApp पर बेटे की तस्वीर और बायोडाटा भेजा था. इसके बाद बिचौलियों ने एक युवती की तस्वीर भेजकर परिवार को जाफराबाद बुलाया.

1 अक्टूबर को युवक अपने माता-पिता के साथ लड़की देखने जाफराबाद पहुंचा. मुलाकात के दौरान बिचौलियों ने रिश्ता पक्का कराने के लिए 2.5 लाख रुपये मांगे. परिवार ने शादी की उम्मीद में रकम देने पर सहमति जताई.

पुलिस के मुताबिक, 5 अक्टूबर की शाम दुल्हन का परिवार कार से गेवराई पहुंचा. तय रकम में से 25-25 हजार रुपये दो मोबाइल नंबरों पर ऑनलाइन भेजे गए, जबकि बाकी 2 लाख रुपये नकद दिए गए. इसके बाद पुजारी को बुलाकर शादी की रस्में कराई गईं. विवाह के बाद बिचौलिए वहां से चले गए और दुल्हन को दूल्हे के परिवार के पास छोड़ दिया गया.

सम्बंधित ख़बरें

Murder Mystery Unfolds as Man Admits Killing Lover Following Days of Concealment
हत्या के अगले दिन 160 KM दूर दफनाया शव, तीसरे दिन खुद थाने क्यों पहुंचा?
Stone pelting during Durga immersion in Maharashtra's Washim district.
महाराष्ट्र के वाशिम में दुर्गा विसर्जन जुलूस पर पथराव, इलाके में भारी तनाव
Restaurants Price Hike Diwali
Restaurants Price Hike Plan: इडली... डोसा या खाने की थाली, दिवाली पर बाहर खाना पड़ेगा महंगा, 15% दाम बढ़ाने की तैयारी!
विसर्जन के दौरान जुलूस पर पथराव हुआ (Photo-ANI)
मालेगांव: विसर्जन जुलूस पर पथराव, तनाव के बीच 4 बजे हुई रस्में
Latur admin acquires 256 wells
लातूर प्रशासन ने 256 कुओं को लिया कंट्रोल में, 173 गांवों में पानी का संकट

शादी के बाद दुल्हन ने बताई सच्चाई

शादी के 48 घंटे के भीतर दुल्हन अपने मायके जाने की जिद करने लगी. परिवार ने दशहरे के आसपास उसे घर पहुंचाने की बात कही. इसी दौरान युवती ने कथित तौर पर बताया कि यह शादी एक रैकेट का हिस्सा थी और मकसद पैसे और सोने के गहने हासिल करना था.

Advertisement

यह भी पढ़ें: हैदराबाद में हनीट्रैप और ब्लैकमेलिंग का खेल, 25.16 लाख रुपये की ठगी का आरोपी गिरफ्तार

फर्जी आधार कार्ड से छिपाई गई उम्र?

मामला पुलिस तक पहुंचा तो 19 अक्टूबर को युवती का बयान दर्ज किया गया. जांच में पता चला कि उसके आधार कार्ड में उम्र 20 साल दर्ज थी, लेकिन पुलिस के मुताबिक वह वास्तव में नाबालिग है.

युवती ने पुलिस को बताया कि उसे बिना पहले बताए गेवराई लाया गया और जबरन शादी कराई गई. अब पुलिस इस मामले में भी यह भी पता लगाएगी कि युवती खुद ठगी का शिकार हुई थी या उसे भी इस पूरे खेल में इस्तेमाल किया गया. 

फिलहाल पुलिस ने नाबालिग को बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया, जिसके बाद उसे बाल गृह भेज दिया गया है. गेवराई पुलिस के इंस्पेक्टर किशोर पवार के मुताबिक, शिकायत मिलने के बाद पूरे मामले की जांच की जा रही है और कथित रैकेट से जुड़े लोगों का पता लगाया जा रहा है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    गुजरात में कपास-मूंगफली के किसान बेहाल, सुरजेवाला ने BJP सरकार से मांगा जवाब |
    'CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग आया तो...', स्पीकर ने बताया अपना अगला कदम |
    दिल्ली में AAP और कांग्रेस की पार्षद भिड़ीं, MCD में खींचतान के बाद आई हाथापाई की नौबत |
    भारतीय वायुसेना का भव्य एयर शो, गंगा के ऊपर दिखे राफेल और सुखोई के करतब |
    'उसकी आंखों में पछतावा-मौत का डर', नीले ड्रम वाली मुस्कान की बेटियों को संभालेगा मशहूर कवि कपल |
    कतर-तुर्की-इंडोनेशिया संग पाकिस्तान के नए 'बद्र' रक्षा समझौते पर क्यों नजर रखेगा भारत? |
    बेजुबानों से कराई गई 'मौत की रेस', इंसानों की जान भी लगी दांव पर... बागपत में सड़क बनी रेसिंग ट्रैक |
    बर्थडे पार्टी, केक... 3 सेकेंड का खेल और टाइगर श्रॉफ की कार पर चलीं गोलियां |
    IND vs NZ: संजू सैमसन का तूफान, नमन धीर की सुनामी, क्राइस्टचर्च T20 जीतकर भी टीम इंडिया की द‍िखी कमजोरी |
    पूर्व BJP जिलाध्यक्ष की ऑडी ने पहले टक्कर मारकर गिराया, फिर कुचल डाला, Video
    Advertisement