प्रदीप पुरनेकर मर्डर केस: AI की मदद से परिवार ने CCTV में पहचाना संदिग्ध, आदित्य ठाकरे ने शिंदे गुट पर लगाए आरोप

ठाणे में शिवसेना (UBT) नेता प्रदीप पुरनेकर की हत्या का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है. अब इस मामले में मृतक के परिवार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से CCTV फुटेज में नजर आ रहे एक संदिग्ध की पहचान करने का दावा किया है.

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परिवार का आरोप है कि यह शख्स पूर्व मेयर और शिवसेना नेता मीनाक्षी शिंदे के पति राजेंद्र शिंदे हैं. परिवार ने दावा किया है कि राजेंद्र शिंदे हत्या से कुछ घंटे पहले हमलावरों के साथ एक चाय की दुकान पर मुलाकात करते दिखाई दिए थे. हालांकि, इस पहचान और आरोपों की अभी पुलिस की ओर से पुष्टि नहीं की गई है.

दरअसल, 29 सितंबर को ठाणे के मानपाड़ा इलाके में स्थित अपने कार्यालय में प्रदीप पुरनेकर की हत्या कर दी गई थी. इस मामले में पुलिस ने पांच हमलावरों को गिरफ्तार किया है. हत्या के बाद से ही पुरनेकर का परिवार उनके राजनीतिक विरोधियों और पूर्व मेयर मीनाक्षी शिंदे तथा उनके पति राजेंद्र शिंदे पर सवाल उठा रहा है.

परिवार लगातार दोनों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है. इसी सिलसिले में पिछले सप्ताह प्रदीप पुरनेकर के बेटे राम पुरनेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कुछ CCTV तस्वीरें और वीडियो सार्वजनिक किए थे.

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राम पुरनेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में CCTV फुटेज का एक हिस्सा दिखाया, जिसमें हेलमेट पहने एक शख्स चाय की दुकान पर गिरफ्तार हमलावरों से मिलता नजर आ रहा है. राम का दावा है कि यह मुलाकात हत्या से कुछ घंटे पहले हुई थी. उन्होंने AI की मदद से हेलमेट पहने शख्स के कपड़ों और जूतों की तुलना राजेंद्र शिंदे की पुरानी तस्वीरों से की.

राम के मुताबिक, दोनों के पहनावे और जूतों में समानता है और CCTV में दिखाई दे रहा शख्स राजेंद्र शिंदे ही है. हालांकि, यह परिवार की ओर से किया गया दावा है, जिसे जांच के जरिए प्रमाणित किया जाना बाकी है.

राम पुरनेकर ने CCTV फुटेज और संबंधित तस्वीरें पुलिस को भी सौंपी हैं. उन्होंने पुलिस से मांग की है कि राजेंद्र शिंदे और मीनाक्षी शिंदे के खिलाफ कार्रवाई की जाए. परिवार का आरोप है कि हत्या के पीछे जिन लोगों की भूमिका हो सकती है, उनके खिलाफ अब तक उचित कार्रवाई नहीं हुई है. पुलिस इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों के अलावा दूसरे संदिग्धों की भूमिका की भी जांच कर रही है.

इस बीच, राम पुरनेकर ने इस मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के ठाणे स्थित आवास की ओर जाने की कोशिश की थी. इसी दौरान पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया. इसके विरोध में पुरनेकर के समर्थकों ने नौपाड़ा पुलिस स्टेशन के बाहर रास्ता रोको आंदोलन किया.

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यह प्रदर्शन शाम तक जारी रहा. इसके बाद रात में 300 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों ने घोड़बंदर रोड पर मानपाड़ा इलाके में रास्ता रोको आंदोलन किया, जिससे सड़क पर यातायात बाधित हो गया.

गुरुवार को शिवसेना (UBT) नेता आदित्य ठाकरे ने प्रदीप पुरनेकर के परिवार से मुलाकात की. इसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनकी पार्टी पर निशाना साधा. आदित्य ठाकरे ने आरोप लगाया कि शिंदे गुट इस हत्याकांड के मास्टरमाइंड को बचाने की कोशिश कर रहा है.

उन्होंने मामले में निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. यह आरोप आदित्य ठाकरे ने लगाया है, जबकि पुलिस जांच में अभी किसी मास्टरमाइंड की भूमिका की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

लगातार लग रहे आरोपों के बीच गुरुवार को मीनाक्षी शिंदे ने शिवसेना में अपने पार्टी पदों से इस्तीफा दे दिया. वहीं, उनके पति राजेंद्र शिंदे से पुलिस इस मामले में अब तक आठ बार पूछताछ कर चुकी है. पुलिस की विशेष जांच टीम (SIT) ने मंगलवार को मीनाक्षी शिंदे से भी पूछताछ की थी. इस तरह परिवार के आरोपों और राजनीतिक बयानबाजी के बीच पुलिस की जांच जारी है.

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, प्रदीप पुरनेकर पर हमला करने वाले पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. पुलिस अब इस मामले में दूसरे संदिग्धों की भूमिका की भी जांच कर रही है. CCTV फुटेज में दिखाई देने वाले शख्स की पहचान, हमलावरों से उसकी मुलाकात और हत्या की साजिश में किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका जैसे पहलुओं की जांच की जा रही है.

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