रांची: CID ने JPSC की पूर्व सदस्य अजीता भट्टाचार्य के PA बीएन राम को किया गिरफ्तार

झारखंड की राजधानी रांची में सीआईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जेपीएससी की पूर्व सदस्य डॉ. अजीता भट्टाचार्य के निजी सहायक (पीए) बीएन राम को गिरफ्तार कर लिया है. एजेंसी ने यह कदम मामले की चल रही जांच के आधार पर उठाया. गिरफ्तारी के बाद से मामले से जुड़े लोगों में हड़कंप है.

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सीआईडी की टीम जेपीएससी से जुड़े मामले की गहराई से पड़ताल कर रही थी. जांच में तथ्य सामने आने के बाद बीएन राम पर कार्रवाई की गई.

अधिकारियों ने आरोपी को हिरासत में लेकर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है. पूछताछ के दौरान मामले से जुड़े कई अन्य पहलुओं के भी सामने आने की उम्मीद जताई जा रही है.

यह खबर शुरुआती सूचनाओं के साथ प्रकाशित की गई है. जल्द नए अपडेट्स जोड़े जाएंगे.

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