35 साल के एक्टर ने खरीदा करोड़ों का आशियाना, मां संग किया गृह प्रवेश, दिखाई नए घर की झलक

पार्थ समथान टीवी इंडस्ट्री के टैलेंटेड और मोस्ट हैंडसम एक्टर्स में शुमार हैं. पार्थ ने अब फैंस को एक गुड न्यूज दी है. एक्टर ने अपने सपनों का घर खरीदा है. उन्होंने अपने नए घर की झलक फैंस को भी दिखाई है.

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पार्थ समथान ने खरीदा नया घर

पार्थ ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपने नए घर का वीडियो शेयर किया है. उन्होंने अपने घर के अंदर की झलक भी दिखाई. एक्टर का घर अंदर से काफी बड़ा और आलीशान है. घर में काफी बड़ी बालकनी भी हैं, जहां से बाहर का खूबसूरत नजारा दिखता है. कमरे भी काफी स्पेशियस हैं. हालांकि, अभी उन्होंने घर में इंटीरियर नहीं कराया है. पार्थ ने अपनी मां के साथ अपने सपनों के आशियाने में गृह प्रवेश किया. पार्थ और उनकी मां खुशी से चहकते दिखे.

नए घर का वीडियो शेयर करते हुए एक्टर ने इमोशनल कैप्शन लिखा- सपने सच होते हैं. मुझे मेरे होमटाउन पुणे में अपना ड्रीम हाउस मिल गया. इसका श्रेय और मेरी प्रेरणा...मेरी मां को जाता है. मेरी हर सफलता के पीछे मेरी मां का हाथ है.

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वीडियो में देखें पार्थ का आलीशान घर-

फैंस-सेलेब्स ने दी बधाई

पार्थ के वीडियो के कमेंट सेक्शन में सेलेब्स और फैंस उन्हें नया घर खरीदने पर खूब बधाई दे रहे हैं. फैंस पार्थ के लिए काफी खुश हैं और उन्हें जिंदगी में यूं ही तरक्की करने की दुआएं दे रहे हैं.

वर्क फ्रंट की बात करें तो पार्थ समथान 'कसौटी जिंदगी की 2', 'सीआईडी 2', , 'कैसी ये यारियां' समेत कई पॉपुलर शोज में काम कर चुके हैं. उन्होंने हमेशा अपनी दमदार एक्टिंग से फैंस का दिल जीता है.

पार्थ समथान को हमारी तरफ से भी नया घर खरीदने पर ढेरों बधाई!

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