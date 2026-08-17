scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

35 साल के एक्टर ने खरीदा करोड़ों का आशियाना, मां संग किया गृह प्रवेश, दिखाई नए घर की झलक

Parth Samthaan Bought Lavish Home: मशहूर टीवी एक्टर पार्थ समथान ने नया खरीद लिया है. एक्टर ने फैंस को अपने नए घर की झलक भी दिखाई है. एक्टर ने मां संग नए घर में गृह प्रवेश किया.

Advertisement
X
पार्थ समथान ने दिखाई नए घर की झलक (Photo: Instagram @the_parthsamthaan)
पार्थ समथान ने दिखाई नए घर की झलक (Photo: Instagram @the_parthsamthaan)

पार्थ समथान टीवी इंडस्ट्री के टैलेंटेड और मोस्ट हैंडसम एक्टर्स में शुमार हैं. पार्थ ने अब फैंस को एक गुड न्यूज दी है. एक्टर ने अपने सपनों का घर खरीदा है. उन्होंने अपने नए घर की झलक फैंस को भी दिखाई है. 

पार्थ समथान ने खरीदा नया घर

पार्थ ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपने नए घर का वीडियो शेयर किया है. उन्होंने अपने घर के अंदर की झलक भी दिखाई. एक्टर का घर अंदर से काफी बड़ा और आलीशान है. घर में काफी बड़ी बालकनी भी हैं, जहां से बाहर का खूबसूरत नजारा दिखता है. कमरे भी काफी स्पेशियस हैं. हालांकि, अभी उन्होंने घर में इंटीरियर नहीं कराया है. पार्थ ने अपनी मां के साथ अपने सपनों के आशियाने में गृह प्रवेश किया. पार्थ और उनकी मां खुशी से चहकते दिखे. 

सम्बंधित ख़बरें

Khatron ke khiladi, jasmine bhasin, harsh gujral
'बकरी चराने वाले ने जकड़ा', डरी एक्ट्रेस, कॉमेडियन को 'बहू' ने जड़े चांटे
Ananya Raj, Antara Banerjee
Film Wrap: नींद में एक्ट्रेस का हुआ निधन, मॉडल ने TC और RPF पर किया हमला
Jasmine Bhasin Khatron Ke Khiladi 15
स्टंट के बाद एक्ट्रेस भूलीं अपनी याददाश्त, घबराए रोहित शेट्टी
Taarak Mehta ka Ooltah Chashmah at times square
टाइम्स स्क्वायर पर तारक मेहता की टीम... तिरंगा फहराकर रचा इतिहास
worlds smallest doctor ganesh baraiah cried at kbc
KBC: 3 फीट कद-सर्कस का ऑफर ठुकराकर बना डॉक्टर, चौंके अमिताभ

नए घर का वीडियो शेयर करते हुए एक्टर ने इमोशनल कैप्शन लिखा- सपने सच होते हैं. मुझे मेरे होमटाउन पुणे में अपना ड्रीम हाउस मिल गया. इसका श्रेय और मेरी प्रेरणा...मेरी मां को जाता है. मेरी हर सफलता के पीछे मेरी मां का हाथ है. 

Advertisement

 

वीडियो में देखें पार्थ का आलीशान घर-

फैंस-सेलेब्स ने दी बधाई

पार्थ के वीडियो के कमेंट सेक्शन में सेलेब्स और फैंस उन्हें नया घर खरीदने पर खूब बधाई दे रहे हैं. फैंस पार्थ के लिए काफी खुश हैं और उन्हें जिंदगी में यूं ही तरक्की करने की दुआएं दे रहे हैं. 

वर्क फ्रंट की बात करें तो पार्थ समथान 'कसौटी जिंदगी की 2', 'सीआईडी 2', , 'कैसी ये यारियां' समेत कई पॉपुलर शोज में काम कर चुके हैं. उन्होंने हमेशा अपनी दमदार एक्टिंग से फैंस का दिल जीता है. 

पार्थ समथान को हमारी तरफ से भी नया घर खरीदने पर ढेरों बधाई!

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Aaj ka Rashifal
    Latest News in Hindi »
    35 साल के एक्टर ने खरीदा करोड़ों का आशियाना, मां संग किया गृह प्रवेश, दिखाई नए घर की झलक |
    इंग्लैंड के खिलाफ भारत ने 2-4 से गंवाया मैच, हॉकी वर्ल्ड कप में बढ़ी मुश्किलें, अब पाकिस्तान से होगी टक्कर |
    How To Apply Mehndi On Hairs: बालों में मेहंदी लगाने के बाद न करें ये 2 गलतियां, जावेद हबीब ने बताया सही तरीका |
    सोशल मीडिया से एडमिशन के नाम पर ठगी, पुणे में दो फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़, 10 इंजीनियर गिरफ्तार |
    गोवा में भी वंदे मातरम् विवाद... कांग्रेस के कार्यक्रम में गाये गए दो पैराग्राफ |
    चार पैरों वाले हीरो की कहानी... लाल किला-फरीदाबाद में विस्फोटक खोजने वाले NSG के डोनी को सम्मान |
    सोशल मीडिया पर दोस्ती, फिर बेंगलुरु ले जाने की साजिश... अहमदाबाद स्टेशन पर RPF ने नाबालिग लड़कियों को ऐसे बचाया |
    NEET में हुई गड़बड़ी से NTA ने क्यों नहीं लिया सबक? देखें हल्ला बोल |
    'कॉर्डिनेशन, अनुभव और संगठन...', BJP और RSS के बीच की कड़ी रहे राम माधव की वापसी क्यों है अहम? |
    'ईगो' में रावण बने यश? रणबीर को देंगे टक्कर, बोले- मुझसे अच्छा बुराई कोई दिखा नहीं सकता
    Advertisement