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How To Apply Mehndi On Hairs: बालों में मेहंदी लगाने के बाद न करें ये 2 गलतियां, जावेद हबीब ने बताया सही तरीका

How To Apply Mehndi On Hairs: क्या आप भी मेहंदी लगाने के बाद बालों को खुला छोड़ देते हैं या घंटों सिर पर लगाए रखते हैं? अगर हां, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं. हेयर एक्सपर्ट जावेद हबीब ने बालों में मेहंदी लगाने का सही तरीका, टाइमिंग और बालों को ड्राईनेस से बचाने के स्मार्ट टिप्स दिए हैं. चलिए जानते हैं.

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बालों में मेहंदी लगाने के बाद उन्हें खुला नहीं छोड़ना चाहिए. (Photo: ITG)
बालों में मेहंदी लगाने के बाद उन्हें खुला नहीं छोड़ना चाहिए. (Photo: ITG)

How To Apply Mehndi On Hairs: बालों को नेचुरली काला, घना और चमकदार बनाने के लिए कई लोग मेहंदी का इस्तेमाल करते हैं. ऐसे में वे लोग जल्दी-जल्दी मेहंदी लगाते हैं, लेकिन बालों में मेहंदी लगाते समय ज्यादातर लोग सिर्फ इस बात पर ध्यान देते हैं कि वो अच्छी तरह बालों में लग जाए. लेकिन इसके बाद क्या करना है, इस पर कम ही लोग ध्यान देते हैं. अगर आप भी उन्हीं में शामिल हैं, तो ये खबर आपके लिए है. 

क्या आप जानते हैं कि मेहंदी लगाने के बाद बालों को खुला छोड़ देना या इसे घंटों तक लगाए रखना नुकसानदायक हो सकता है? हेयर एक्सपर्ट जावेद हबीब ने मेहंदी लगाने का सही तरीका बताते हुए कुछ जरूरी बातें शेयर की हैं, जिन्हें हर किसी को ध्यान में रखना चाहिए. चलिए जानते हैं वो क्या चाजें हैं, जिन्हें मेहंदी लगाने के बाद हर किसी को ध्यान रखना चाहिए.

मेहंदी लगाने के बाद बालों को खुला न छोड़ें
आपने अपनी दादी, मम्मी, पापा या भाई-बहन को अक्सर मेहंदी लगाते देखा होगा. वो लोग अक्सर मेहंदी लगाने के बाद सिर को ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं. लेकिन जावेद हबीब के अनुसार, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए. उनके मुताबिक, बालों में मेहंदी लगाने के बाद उन्हें प्लास्टिक कवर से ढकना जरूरी है. मेहंदी लगाने के बाद अगर बाल खुले रहते हैं, तो वो ठीक तरह से काम नहीं कर पाती. इसलिए मेहंदी लगाने के तुरंत बाद पूरे बालों को अच्छी तरह कवर कर लेना चाहिए.

2-3 घंटे से ज्यादा मेहंदी लगाकर न रखें
कुछ लोग सोचते हैं कि मेहंदी लगाकर घंटों उसे छोड़ देने से बालों में कलर बहुत अच्छा आता है. अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं, तो आप बहुत गलत हैं. मेहंदी को ज्यादा देर तक बालों में लगाए रखना भी सही नहीं है. जावेद हबीब की सलाह है कि मेहंदी को करीब 2 से 3 घंटे तक ही बालों में रखें. इसके बाद बालों को अच्छी तरह धो लें. ज्यादा देर तक मेहंदी लगाए रखने से बालों में रूखापन और ड्राईनेस की समस्या हो सकती है.

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मेहंदी लगाते वक्त याद रखें ये 2 बातें
मेहंदी लगाने के बाद बालों को कवर करना और समय पर धोना सबसे जरूरी है. यानी मेहंदी को घंटों तक सिर पर लगाए रखना या इसे लगाकर बालों को खुला छोड़ देना सही तरीका नहीं है. अगर आप मेहंदी से बालों को फायदा देना चाहती हैं, तो इसे सही तरीके से लगाना भी उतना ही जरूरी है.

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