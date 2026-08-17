इंग्लैंड के खिलाफ भारत ने 2-4 से गंवाया मैच, हॉकी वर्ल्ड कप में बढ़ी मुश्किलें, अब पाकिस्तान से होगी टक्कर

हॉकी विश्व कप में भारतीय टीम को इंग्लैंड के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा. शुरुआती बढ़त और शानदार वापसी के बावजूद भारत को इंग्लैंड के हाथों 4-2 से हार का सामना करना पड़ा. पूरे 60 मिनट तक मैदान पर चला यह मुकाबला किसी बॉलिवुड थ्रिलर फिल्म से कम नहीं था. इस मुकाबले में पल-पल में बाजी पलटती रही. लेकिन अंत में इंग्लैंड ने लगातार दो गोल कर मैच को पूरी तरह से भारत के हाथों से छीन लिया.

और पढ़ें

मैच के पहले क्वार्टर में भारतीय टीम ने गेंद पर अपना नियंत्रण बनाए रखा. लेकिन पहला गोल इंग्लैंड के खाते में गया. हूपर के लंबे एरियल पास को रशमियर ने बेहतरीन तरीके से संभाला और बांडुराक को गेंद सौंपी. जिन्होंने बिना कोई गलती किए गोल दागकर इंग्लैंड को 1-0 की बढ़त दिला दी.

हाफ टाइम तक भारत का पलड़ा रहा था भारी

हालांकि, दूसरे क्वार्टर में भारतीय टीम ने आक्रामक रुख अपनाया. भारत को मिले पहले पेनल्टी कॉर्नर पर कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने अपनी सिग्नेचर ड्रैग-फ्लिक से ऐसा गोल दागा कि विरोधी गोलकीपर को हिलने तक का मौका नहीं मिला. इस गोल के साथ ही मुकाबला 1-1 से बराबर हो गया.

𝗧𝗛𝗘 𝗟𝗜𝗡𝗘𝗨𝗣 𝗜𝗦 𝗜𝗡! 🇮🇳🔥



The Indian Men’s Team is ready for their second Pool D battle at the FIH Hockey World Cup Belgium & Netherlands 2026! 🏑🏆



Here’s the Starting XI set to begin against England. 💪



📺 Star Sports Select 2 (SD+HD) + Khel & JioHotstar + DD… pic.twitter.com/XYGRrWthNm — Hockey India (@TheHockeyIndia) August 17, 2026

मैच में असली रोमांच तब आया जब हार्दिक सिंह और अभिषेक ने बाईं ओर से एक शानदार मूव बनाया. अभिषेक के बेहतरीन पास पर दिलप्रीत सिंह ने गेंद को नेट में धकेल कर भारत को 2-1 से आगे कर दिया. हाफ-टाइम तक भारतीय टीम बढ़त बनाकर पूरी तरह हावी दिख रही थी. ऐसा लग रहा था कि भारत मैच में पकड़ बना चुकी है. लेकिन हाफ टाइम के बाद इंग्लैंड ने 3 गोल कर भारत को जीत से काफी दूर कर दिया.

Advertisement

इंग्लैंड की धमाकेदार वापसी



तीसरे क्वार्टर में इंग्लैंड ने अपने खेल का स्तर उठाया. स्टुअर्ट रशमियर ने एक शानदार डिफ्लेक्शन के जरिए इंग्लैंड को 2-2 की बराबरी पर ला खड़ा किया. हालांकि, इस दौरान इंग्लैंड को मिले कई पेनल्टी कॉर्नर बेकार भी गए, लेकिन उन्होंने भारत पर दबाव बनाए रखा.

तीसरे क्वाटर के दौरान हेनरी क्रॉफ्ट ने गेंद को गोलपोस्ट में डालकर इंग्लैंड को 3-2 की निर्णायक बढ़त दिला दी. भारतीय डिफेंस के पास इस शॉट का कोई जवाब नहीं था. स्टुअर्ट रशमेरे और हेनरी क्रॉफ्ट के दो बेहतरीन गोलों की मदद से इंग्लैंड ने 3-2 की बढ़त हासिल कर ली और अंत में 4-2 से भारत को हरा दिया.

अब पाकिस्तान से होगा सामना

भारतीय टीम को अब अपना अगला मुकाबला 19 अगस्त यानी बुधवार को पाकिस्तान के खिलाफ खेलना है. इंग्लैंड से मिली हार के बाद भारत के लिए पाकिस्तान के खिलाफ जीत दर्ज करना बेहद जरूरी हो गया है.



---- समाप्त ----