Andaman Trip in Winter: सर्दियों में घूमने के लिए बेस्ट है अंडमान, दोस्तों संग बनाएं ट्रिप का प्लान

Andaman Trip in Winter: सर्दियों का मौसम घूमने-फिरने के लिए काफी अच्छा माना जाता है. इस मौसम में अगर आप पहाड़ों की बजाय समुद्र किनारे छुट्टियां बिताना चाहते हैं तो अंडमान घूमने का प्लान बना सकते हैं. यहां के नीले समुद्र, सफेद रेत वाले बीच, नारियल के पेड़ और खूबसूरत नजारे आपका मन खुश कर देंगे. दोस्तों, परिवार या पार्टनर के साथ यहां घूमने का अनुभव यादगार हो सकता है.

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अंडमान में आप समुद्र किनारे घूमने के साथ स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्कलिंग और बोटिंग जैसी एक्टिविटी का मजा भी ले सकते हैं. हालांकि, ट्रिप पर जाने से पहले मौसम, होटल, आने-जाने और घूमने की जगहों की जानकारी जुटाना जरूरी है. आइए जानते हैं सर्दियों में अंडमान घूमने की प्लानिंग से जुड़ी जरूरी बातें.

पोर्ट ब्लेयर (Port Blair)

अंडमान-निकोबार घूमने की शुरुआत आप पोर्ट ब्लेयर से कर सकते हैं. यहां समुद्र किनारे घूमने के साथ इतिहास को करीब से जानने का मौका भी मिलता है. आप यहां सेल्युलर जेल, कॉर्बिन्स कोव बीच और चिड़िया टापू घूम सकते हैं. शाम के समय समुद्र किनारे सूर्यास्त का नजारा भी काफी खूबसूरत दिखता है.

हैवलॉक आइलैंड (Havelock Island)

हैवलॉक आइलैंड को अब स्वराज द्वीप के नाम से जाना जाता है. यह अपने साफ नीले पानी और खूबसूरत बीच के लिए मशहूर है. यहां का राधानगर बीच घूमने के लिए काफी अच्छा है. आप यहां समुद्र में तैराकी, स्कूबा डाइविंग और स्नॉर्कलिंग जैसी एक्टिविटी का मजा ले सकते हैं.

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नील आइलैंड (Neil Island)

नील आइलैंड को शहीद द्वीप भी कहा जाता है. अगर आपको भीड़भाड़ से दूर शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है तो यह जगह अच्छी रहेगी. यहां भरतपुर बीच, लक्ष्मणपुर बीच और नेचुरल ब्रिज देखने लायक जगहें हैं. यहां आप समुद्र किनारे बैठकर सुकून के पल बिता सकते हैं.

रॉस आइलैंड (Ross Island)

रॉस आइलैंड को अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कहा जाता है. यहां अंग्रेजों के जमाने की पुरानी इमारतों के अवशेष देखने को मिलते हैं. चारों तरफ हरियाली और समुद्र के खूबसूरत नजारे इस जगह को खास बनाते हैं. इतिहास और प्रकृति पसंद करने वालों को यहां जरूर जाना चाहिए.

बाराटांग आइलैंड (Baratang Island)

अगर आपको कुछ अलग देखना पसंद है तो बाराटांग आइलैंड घूम सकते हैं. यहां मैंग्रोव के जंगल, खूबसूरत नाव की सवारी और चूना पत्थर की गुफाएं देखने को मिलती हैं. यहां का सफर भी अपने आप में एक अलग अनुभव है.

अंडमान कैसे पहुंचें?

अंडमान पहुंचने के लिए फ्लाइट और जहाज दोनों विकल्प मौजूद हैं. यहां का वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट श्री विजयपुरम यानी पोर्ट ब्लेयर में है. दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और बेंगलुरु जैसे शहरों से यहां के लिए फ्लाइट मिलती हैं.

अगर आप समुद्र के रास्ते जाना चाहते हैं तो चेन्नई, कोलकाता और विशाखापत्तनम से यात्री जहाज भी चलते हैं. हालांकि, जहाज से सफर करने में करीब 50 से 60 घंटे लग सकते हैं. इसलिए कम समय में पहुंचने के लिए फ्लाइट बेहतर विकल्प है.

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अंडमान घूमने में कितना खर्च आएगा?

अंडमान घूमने का खर्च आपकी यात्रा के दिनों, होटल, फ्लाइट और घूमने-फिरने के तरीके पर निर्भर करता है. अगर आप दिल्ली से 5 से 6 दिन की ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो एक व्यक्ति का खर्च लगभग 30 हजार से 50 हजार रुपये या इससे ज्यादा हो सकता है. इसमें फ्लाइट, होटल, खाना, लोकल ट्रांसपोर्ट और कुछ घूमने-फिरने की एक्टिविटी का खर्च शामिल हो सकता है. त्योहारों और पीक सीजन में खर्च बढ़ सकता है.



अंडमान घूमने का सही समय

अंडमान घूमने के लिए अक्टूबर से मई तक का समय अच्छा माना जाता है. खासकर नवंबर से फरवरी के बीच यहां मौसम सुहावना रहता है. इस दौरान न ज्यादा गर्मी होती है और न ही बारिश की परेशानी. आप आराम से बीच पर घूम सकते हैं और समुद्र में होने वाली एक्टिविटी का मजा ले सकते हैं. दिसंबर और जनवरी में पर्यटकों की संख्या ज्यादा रहती है, इसलिए होटल और फेरी की बुकिंग पहले से करना बेहतर है.

ट्रिप पर जाने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

फ्लाइट, होटल और फेरी की टिकट पहले से बुक करें.

बीच पर घूमने के लिए कॉटन कपड़े, सनस्क्रीन, चश्मा और टोपी साथ रखें.

स्कूबा डाइविंग और स्नॉर्कलिंग केवल अधिकृत ट्रेनर की देखरेख में करें.

समुद्र में जाने से पहले मौसम और स्थानीय प्रशासन की गाइडलाइन जरूर देखें.

समुद्र तटों पर साफ-सफाई का ध्यान रखें और कोरल को नुकसान न पहुंचाएं.

अगर आप इस सर्दी में कुछ अलग घूमने का प्लान बना रहे हैं तो अंडमान आपके लिए बेस्ट हो सकता है. यहां समुद्र, खूबसूरत बीच, हरियाली और एडवेंचर का मजा एक साथ मिलता है. सही प्लानिंग के साथ आप दोस्तों या परिवार के साथ यहां यादगार छुट्टियां बिता सकते हैं.

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