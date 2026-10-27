कुत्ते के मुंह में मिला नवजात का शव, झोले वाली दो महिलाओं पर शक

झारखंड के पलामू से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. मेदिनीनगर स्थित मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज अस्पताल (एमएमसीएच) परिसर में नवजात का शव मिलने के बाद हड़कंप मच गया. इस मामले पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद प्रशासन ने मंगलवार शाम करीब सात बजे उत्तम हॉस्पिटल और निपुन अल्ट्रासाउंड केंद्र को सील कर दिया. जांच में सामने आया कि पाटन क्षेत्र की 16 वर्षीय नाबालिग का उत्तम हॉस्पिटल में आठ माह का गर्भपात कराया गया था.

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आरोप है कि इसके बाद नवजात के शव को एमएमसीएच परिसर में ले जाकर फेंक दिया गया. यह मामला तब सामने आया, जब एमएमसीएच परिसर में एक आवारा कुत्ता नवजात के शव को मुंह में लेकर घूमता दिखाई दिया. इस घटना से अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने जांच शुरू की. घटनास्थल पर पहुंची टीम ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले, ताकि यह पता लगाया जा सके कि नवजात का शव अस्पताल परिसर में कैसे पहुंचा.

प्रशासनिक जांच के दौरान उत्तम हॉस्पिटल के सीसीटीवी फुटेज में अहम जानकारी सामने आई. फुटेज में मंगलवार सुबह करीब 5:12 बजे दो महिलाएं झोले में कुछ लेकर एमएमसीएच परिसर की ओर जाती दिखाई दीं. करीब एक घंटे बाद दोनों महिलाएं वापस लौटती नजर आईं, लेकिन इस बार उनके हाथ में झोला नहीं था. फुटेज में दिखाई देने वाली इस गतिविधि के बाद जांच टीम ने अस्पताल प्रबंधन से पूछताछ की. जांच में यह बात सामने आई कि पाटन क्षेत्र की 16 वर्षीय नाबालिग का उत्तम हॉस्पिटल में आठ माह का गर्भपात कराया गया था. आरोप है कि नवजात के शव को बाद में एमएमसीएच परिसर में ले जाकर फेंक दिया गया. प्रशासन इसी मामले की कड़ियों को जोड़कर जांच कर रहा है.

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चार घंटे के भीतर दो संस्थानों पर कार्रवाई

मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने तेजी से कार्रवाई की. मंगलवार शाम करीब सात बजे उत्तम हॉस्पिटल और निपुन अल्ट्रासाउंड केंद्र को सील कर दिया गया. प्रशासनिक जांच के बाद की गई इस कार्रवाई से दोनों संस्थानों में हड़कंप मच गया. कार्रवाई के दौरान उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत और पुलिस अधीक्षक कपिल चौधरी ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया. उनके साथ सदर एसडीओ संजय पांडेय, प्रशिक्षु आईएएस ऋत्विक मेहता और एमएमसीएच अधीक्षक डॉ. अजय कुमार की टीम मौजूद रही. अधिकारियों ने पूरे मामले की जानकारी ली और जांच से जुड़े पहलुओं को समझा.

मामले की जांच के दौरान प्रशासनिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया. इस दौरान खोजी कुत्ते की मदद भी ली गई. अधिकारियों ने घटनाक्रम से जुड़े साक्ष्यों और उपलब्ध जानकारी के आधार पर जांच की. मामले में सीसीटीवी फुटेज की भूमिका अहम मानी जा रही है, क्योंकि इसमें दो महिलाएं झोला लेकर परिसर की ओर जाती और कुछ समय बाद बिना झोले लौटती दिखाई दीं.

प्राथमिकी दर्ज करने की तैयारी

नवजात का शव मिलने और जांच में सामने आए तथ्यों के बाद प्रशासन ने दोनों संस्थानों को सील कर दिया है. मामले में प्राथमिकी दर्ज करने की तैयारी की जा रही है. अब जांच के जरिए यह पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि नवजात का शव एमएमसीएच परिसर तक कैसे पहुंचा और इस पूरे घटनाक्रम में किन लोगों की भूमिका थी. फिलहाल, प्रशासन की कार्रवाई और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच आगे बढ़ रही है. इस घटना ने अस्पताल परिसर में नवजात का शव मिलने के मामले को गंभीर बना दिया है.

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