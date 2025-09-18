scorecardresearch
 

झारखंड में बारिश बनी काल! सरायकेला में दीवार ढही, तीन साल की मासूम की मौत, मां घायल

झारखंड के सरायकेला-खरसावां जिले के गोलमायसाई गांव में बारिश से कच्चे मकान की दीवार गिरने से 3 वर्षीय श्रद्धा नापित की मौत हो गई, जबकि उसकी मां घायल हो गई. घटना के समय पिता घर पर मौजूद नहीं थे. घायल मां को ग्रामीणों ने मलबे से निकाला. वहीं, लगातार बारिश से इलाके में भूस्खलन और सड़कों पर भी नुकसान हुआ है.

बारिश से इलाके में भूस्खलन. (Photo: AI-generated)
झारखंड के सराइकेला-खरसावां जिले से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है. गुरुवार को लगातार हो रही भारी बारिश के बीच कृष्णापुर पंचायत के गोलमायसाई गांव में एक कच्चे घर की दीवार गिर गई. इस हादसे में तीन साल की मासूम बच्ची की मौत हो गई, जबकि उसकी मां घायल हो गई.

पुलिस के अनुसार, मृतका की पहचान श्रद्धा नापित के रूप में हुई है. घटना के समय वह अपनी मां के साथ घर के अंदर सो रही थी. तभी अचानक दीवार गिर गई और मलबे में दबने से बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई. मां घायल अवस्था में बाहर निकाली गई. अमदा थाना चौकी प्रभारी रमन कुमार विश्वकुमार ने बताया कि बच्ची की मां ने शोर मचाकर ग्रामीणों को बुलाया.

ग्रामीणों ने तत्काल राहत कार्य शुरू किया, लेकिन तब तक बच्ची की जान जा चुकी थी. हादसे के वक्त पिता घर पर मौजूद नहीं थे. घटना के बाद बच्ची का शव पोस्टमार्टम के लिए सरायकेला सदर अस्पताल भेजा गया है. इस हादसे ने पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ा दी है. इधर, लगातार बारिश के कारण राज्य के अन्य इलाकों में भी खतरा बढ़ा है.

वहीं, लातेहार जिले के सरयू वैली क्षेत्र में कई जगह भूस्खलन और सड़कों के धंसने की घटनाएं सामने आई हैं. सड़क निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता प्रभाकर सिंह ने बताया कि अस्थायी मरम्मत कार्य शुरू कर दिया गया है. जल्द ही पुनर्मूल्यांकन कर स्थायी मरम्मत की जाएगी. यह घटना जहां ग्रामीणों के लिए दुखद है, वहीं भारी बारिश से राज्य की आधारभूत संरचनाओं पर भी खतरा मंडराने लगा है.

TOPICS:

