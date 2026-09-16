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ग्राहक बनकर आए दो शातिर, बातों में उलझाकर 44 ग्राम सोना ले उड़े, CCTV में कैद हुई पूरी करतूत

जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित कृष्णा ज्वेलर्स में ग्राहक बनकर पहुंचे दो लोगों ने दुकानदार को बातचीत में उलझाकर 44 ग्राम सोने का पैकेट चोरी कर लिया. दोनों ने सिल्वर कॉइन खरीदा और 2 हजार रुपये जमा रखकर गुरुजी को कॉइन दिखाने जाने की बात कही. काफी देर तक वापस नहीं लौटने पर दुकानदार ने स्टॉक जांचा, तो सोना गायब मिला.

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पलक झपकते ही सोने का पैकेट गायब. (Photo: Screengrab)
पलक झपकते ही सोने का पैकेट गायब. (Photo: Screengrab)

जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र में एक ज्वेलरी दुकान में ग्राहक बनकर पहुंचे दो लोगों ने दुकानदार को बातों में उलझाया और मौका मिलते ही 44 ग्राम सोना चोरी कर लिया. पूरी घटना दुकान में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई. घटना के बाद दुकानदार ने बिष्टुपुर थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है. मामला यश कमल कॉम्प्लेक्स के फर्स्ट फ्लोर पर स्थित कृष्णा ज्वेलर्स का है. बताया जाता है कि दो लोग ग्राहक बनकर दुकान में पहुंचे थे. दोनों ने दुकानदार से सिल्वर कॉइन और गोल्ड कॉइन दिखाने को कहा. दुकानदार ने उनकी मांग के मुताबिक उन्हें कॉइन दिखाने शुरू किए.

इसी दौरान दोनों लोगों ने बातचीत का ऐसा सिलसिला शुरू किया कि दुकानदार का ध्यान उसी तरफ लगा रहा. बातचीत के बीच मौका देखकर दोनों ने सोने का एक पैकेट उठा लिया और अपने पास रख लिया. इस पैकेट में करीब 44 ग्राम सोना था. इसके बाद दोनों ने दुकान से एक सिल्वर कॉइन भी खरीदा. फिर उन्होंने दुकानदार से कहा कि वे 2 हजार रुपये जमा रख रहे हैं. दोनों ने बताया कि वे नीचे जाकर अपने गुरुजी को कॉइन दिखाकर वापस आएंगे. उनकी बात सुनकर दुकानदार ने भरोसा किया और 2 हजार रुपये जमा रख लिए. इसके बाद दोनों दुकान से चले गए.

दुकानदार को बातों में उलझाया

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दुकानदार को उम्मीद थी कि दोनों कुछ देर बाद वापस आ जाएंगे. लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी दोनों दुकान पर नहीं लौटे. इसके बाद दुकानदार को शक हुआ. उन्होंने दुकान का स्टॉक चेक करना शुरू किया. स्टॉक की जांच के दौरान पता चला कि 44 ग्राम सोने का एक पैकेट गायब है. इसके बाद दुकानदार ने दुकान में लगे CCTV कैमरों की फुटेज देखी. फुटेज में दोनों लोगों की गतिविधियां रिकॉर्ड मिलीं. CCTV में दोनों के दुकान में आने, दुकानदार से बातचीत करने और दुकान में मौजूद रहने की पूरी गतिविधियां कैद हुई हैं.

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CCTV की जांच से खुला पूरा मामला

सोने का पैकेट गायब मिलने और CCTV फुटेज में दोनों की गतिविधियां सामने आने के बाद दुकानदार ने बिष्टुपुर थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई. पुलिस को दी गई शिकायत में घटना की जानकारी दी गई है. इस घटना में दोनों लोगों ने ग्राहक बनकर दुकान में प्रवेश किया. पहले उन्होंने सिल्वर और गोल्ड कॉइन दिखाने को कहा. इसके बाद बातचीत में दुकानदार को व्यस्त रखा और इसी दौरान 44 ग्राम सोने का पैकेट लेकर निकल गए. जाते समय उन्होंने 2 हजार रुपये जमा रखकर गुरुजी को कॉइन दिखाने के बाद लौटने की बात कही थी, लेकिन वापस नहीं आए.

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रिपोर्ट- नीरज तिवारी
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