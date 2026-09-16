AQIS से जुड़े मॉड्यूल का खुलासा, मोहम्मद नबील से मिले इनपुट पर मकसूद अली अरेस्ट

प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन AQIS की विचारधारा से जुड़े कथित मॉड्यूल के खिलाफ उत्तर प्रदेश एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड (UP ATS) ने बड़ी कार्रवाई की है. ATS ने इस मॉड्यूल से जुड़े एक कथित सहयोगी मकसूद अली को तमिलनाडु के कोयंबटूर से गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई पूर्व में गिरफ्तार किए गए अभियुक्त मोहम्मद नबील से पूछताछ और विवेचना के दौरान सामने आए इनपुट के आधार पर की गई.

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ATS के मुताबिक, मोहम्मद नबील से पूछताछ में मिले तथ्यों और जांच के दौरान जुटाई गई जानकारी के आधार पर टीम मकसूद अली तक पहुंची. इसके बाद उसे कोयंबटूर से गिरफ्तार किया गया. एजेंसी अब मकसूद अली से पूछताछ कर इस मॉड्यूल के नेटवर्क, उससे जुड़े लोगों और उसकी गतिविधियों से संबंधित अन्य तथ्यों को खंगाल रही है.

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जांच एजेंसी के अनुसार यह मामला AQIS की विचारधारा से जुड़े एक मॉड्यूल की गतिविधियों से संबंधित है. आरोपों में जेहादी और कट्टरपंथी विचारधारा के प्रचार-प्रसार से जुड़े पहलू शामिल हैं. इसके अलावा हिंसात्मक गतिविधियों की साजिश से जुड़े बिंदुओं की भी विवेचना की जा रही है. ATS गिरफ्तारी के बाद सामने आने वाली जानकारियों के आधार पर नेटवर्क की अन्य कड़ियों की जांच कर रही है.

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नबील से मिले इनपुट के बाद मकसूद तक पहुंची ATS

ATS अब यह पता लगाने में जुटी है कि मकसूद अली की कथित तौर पर मॉड्यूल में क्या भूमिका थी और उसके संपर्क किन लोगों से थे. पूछताछ के जरिए नेटवर्क की गतिविधियों, प्रचार-प्रसार और संभावित साजिश से जुड़े तथ्यों को सत्यापित करने की कोशिश की जा रही है.

मामले को लेकर अपर पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था, उत्तर प्रदेश, अमिताभ यश ने जानकारी दी है. ATS की कार्रवाई के बाद जांच का दायरा आगे बढ़ाया जा रहा है. एजेंसी पूर्व में गिरफ्तार मोहम्मद नबील से मिली जानकारी और मकसूद अली से पूछताछ के आधार पर मॉड्यूल से जुड़े अन्य पहलुओं को खंगाल रही है.

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