scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

How to Clean AC at home: एयर कंडीशनर सर्विसिंग के लिए मैकेनिक को न दें हजारों रुपये! घर पर आसानी से खुद करें फिल्टर और कॉइल की क्लीनिंग

How to Clean AC at home: अगर आपके घर के एसी में भी बहुत धूल और गंदगी जम गई है तो हर बार आपको सर्विसिंग के लिए मैकेनिक बुलाने की जरूरत नहीं है. यहां हम आपको घर पर एसी साफ करने का तरीका बता रहे हैं.

Advertisement
X
घर पर ऐसे साफ करें एसी (Photo: ITG)
घर पर ऐसे साफ करें एसी (Photo: ITG)

How to Clean AC at Home: गर्मी में हर घर में एयर कंडीशनर (AC) का इस्तेमाल खूब होता है. कई बार ऐसा लगता है कि एसी बहुत कूलिंग नहीं कर रहा है. ऐसा अक्सर एसी के फिल्टर्स, फिन्स और कॉइल्स में धूल और गंदगी जमने की वजह से भी होता है. अक्सर लोग एसी की सफाई और सर्विसिंग के लिए टेक्नीशियन को बुलाते हैं और हजारों रुपये खर्च कर देते हैं. अगर आप भी अपने पैसे बचाना चाहते हैं और बिना किसी झंझट के घर पर ही स्प्लिट या विंडो एसी की डीप क्लीनिंग करना चाहते हैं तो कुछ आसान और सुरक्षित स्टेप्स को फॉलो करके खुद सर्विसिंग कर सकते हैं.

सफाई के लिए आपको चाहिए हैं ये चीजें

सूखा सूती कपड़ा और पुराना टूथब्रश

सम्बंधित ख़बरें

Tips to Buy Fresh Vegetable
बाजार से खराब सब्जियां ले आते हैं घर? इन 5 तरीकों से पहचानें फ्रेश
Chaat Masala Recipe
घर पर बनाएं बाजार जैसा सीक्रेट चाट मसाला, एक चुटकी में बढ़ेगा स्वाद
pyaz kachori
रोज पोहा-चीला खाना छोड़ें, नाश्ते में बनाएं टेस्टी प्याज की कचौड़ी
Radhika Ambani Dance on Ganpati Visarjan
एंटीलिया के गणपति विसर्जन में खूब नाचीं राधिका अंबानी, VIDEO
Lal Mirch Bharwan Achar
आम-नींबू छोड़िए, साबुत मसाले डालकर बनाएं लाल मिर्च का भरवां अचार

लिक्विड सोप या माइल्ड सर्फ का घोल

स्प्रे बोतल (पानी से भरी हुई)

बड़ा प्लास्टिक बैग या एसी सर्विसिंग कवर (पानी से बचाव के लिए)

डस्टिंग ब्रश या ब्लोअर (अगर उपलब्ध हो)

सफाई का तरीका

सबसे पहले सुरक्षा का ध्यान रखते हुए एसी के मुख्य स्विच बोर्ड से पावर सप्लाई पूरी तरह बंद कर दें और प्लग निकाल दें.

स्प्लिट एसी के इनडोर यूनिट का सामने वाला प्लास्टिक कवर हल्का सा उठाकर खोलें. अंदर लगे एयर फिल्टर्स को धीरे से साफ करें.

फिल्टर्स पर जमा धूल को पहले सूखे कपड़े या ब्रश से झाड़ लें. फिर नल के बहते पानी के नीचे लिक्विड सोप और टूथब्रश की मदद से हल्के हाथों से धोकर साफ करें. इन्हें छांव में पूरी तरह सूखने दें.

Advertisement

फिल्टर्स के पीछे पतली एल्युमिनियम की पत्तियां होती हैं. इन पर जमी धूल को पुराने टूथब्रश या सॉफ्ट ब्रश से ऊपर से नीचे की तरफ हल्के हाथ से साफ करें.

एसी के नीचे एक प्लास्टिक शीट या बाल्टी लगा लें ताकि पानी दीवार पर न गिरे. अब स्प्रे बोतल में पानी और थोड़ा सा लिक्विड डिशवॉश मिलाकर कॉइल्स पर स्प्रे करें ताकि जमा गंदगी बहकर ड्रेन पाइप से निकल जाए. (ध्यान रखें: राइट साइड में बने इलेक्ट्रिकल सर्किट बोर्ड पर पानी बिल्कुल न जाए).

एसी के नीचे की ड्रेन ट्रे और पानी की निकासी वाली पाइप को चेक करें ताकि कोई कचरा अटका न हो. हल्का पानी डालकर देखें कि ड्रेन पाइप से पानी आसानी से बाहर निकल रहा है या नहीं.

जब फिल्टर्स और कॉइल्स पूरी तरह सूख जाएं, तो फिल्टर्स को वापस अपनी जगह पर फिट करें और फ्रंट पैनल बंद कर दें. सूखे कपड़े से एसी की बाहरी बॉडी पोंछ लें.

30 मिनट बाद जब सब कुछ अच्छे से सूख जाए, तब पावर ऑन करें और 24-25°C पर एसी चलाएं. आपको एकदम ठंडी और साफ हवा मिलने लगेगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    पाकिस्तान-चीन के 'बाउंड्री जॉइंट कमीशन' को भारत ने किया खारिज, कहा- इसका कोई कानूनी आधार नहीं |
    दिल्ली: वाल्मीकि सदन के 145 फ्लैट्स 'असुरक्षित', NDMC ने कहा- तुरंत खाली करें |
    चार बेटों के बीच मां और बाप का 'बंटवारा', बुजुर्ग को पुलिस का निर्देश- पत्नी को ₹5000 भी देनें होंगे |
    'प्रोजेक्ट चीता' के 4 साल... भारत में तेजी से बढ़ रहा चीतों का कुनबा, जानें कितनी पहुंची संख्या |
    वडनगर के दोस्त ने PM मोदी को लिखा खत, बचपन की दोस्ती को किया याद |
    AQIS से जुड़े मॉड्यूल का खुलासा, मोहम्मद नबील से मिले इनपुट पर मकसूद अली अरेस्ट |
    UPI पर MDR चार्ज लगने से क्या फिर लौटेगा कैश? देखें खबरदार |
    नेपाल फ्लड: चिलीमे प्रोजेक्ट की सुरंग से मिले 5 शव, भारत-नेपाल की टीमों ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन |
    UPI के नए चार्ज का पूरा गणित, PhonePe CEO ने दूर किया कंफ्यूज़न |
    सर्किट हाउस में रुकी एडल्ट फिल्म स्टार, मिली सरकारी सुविधा! वायरल हुआ वीडियो तो उठे सवाल
    Advertisement