How to Clean AC at home: एयर कंडीशनर सर्विसिंग के लिए मैकेनिक को न दें हजारों रुपये! घर पर आसानी से खुद करें फिल्टर और कॉइल की क्लीनिंग

How to Clean AC at Home: गर्मी में हर घर में एयर कंडीशनर (AC) का इस्तेमाल खूब होता है. कई बार ऐसा लगता है कि एसी बहुत कूलिंग नहीं कर रहा है. ऐसा अक्सर एसी के फिल्टर्स, फिन्स और कॉइल्स में धूल और गंदगी जमने की वजह से भी होता है. अक्सर लोग एसी की सफाई और सर्विसिंग के लिए टेक्नीशियन को बुलाते हैं और हजारों रुपये खर्च कर देते हैं. अगर आप भी अपने पैसे बचाना चाहते हैं और बिना किसी झंझट के घर पर ही स्प्लिट या विंडो एसी की डीप क्लीनिंग करना चाहते हैं तो कुछ आसान और सुरक्षित स्टेप्स को फॉलो करके खुद सर्विसिंग कर सकते हैं.

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सफाई के लिए आपको चाहिए हैं ये चीजें

सूखा सूती कपड़ा और पुराना टूथब्रश

लिक्विड सोप या माइल्ड सर्फ का घोल

स्प्रे बोतल (पानी से भरी हुई)

बड़ा प्लास्टिक बैग या एसी सर्विसिंग कवर (पानी से बचाव के लिए)

डस्टिंग ब्रश या ब्लोअर (अगर उपलब्ध हो)

सफाई का तरीका

सबसे पहले सुरक्षा का ध्यान रखते हुए एसी के मुख्य स्विच बोर्ड से पावर सप्लाई पूरी तरह बंद कर दें और प्लग निकाल दें.

स्प्लिट एसी के इनडोर यूनिट का सामने वाला प्लास्टिक कवर हल्का सा उठाकर खोलें. अंदर लगे एयर फिल्टर्स को धीरे से साफ करें.

फिल्टर्स पर जमा धूल को पहले सूखे कपड़े या ब्रश से झाड़ लें. फिर नल के बहते पानी के नीचे लिक्विड सोप और टूथब्रश की मदद से हल्के हाथों से धोकर साफ करें. इन्हें छांव में पूरी तरह सूखने दें.

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फिल्टर्स के पीछे पतली एल्युमिनियम की पत्तियां होती हैं. इन पर जमी धूल को पुराने टूथब्रश या सॉफ्ट ब्रश से ऊपर से नीचे की तरफ हल्के हाथ से साफ करें.

एसी के नीचे एक प्लास्टिक शीट या बाल्टी लगा लें ताकि पानी दीवार पर न गिरे. अब स्प्रे बोतल में पानी और थोड़ा सा लिक्विड डिशवॉश मिलाकर कॉइल्स पर स्प्रे करें ताकि जमा गंदगी बहकर ड्रेन पाइप से निकल जाए. (ध्यान रखें: राइट साइड में बने इलेक्ट्रिकल सर्किट बोर्ड पर पानी बिल्कुल न जाए).

एसी के नीचे की ड्रेन ट्रे और पानी की निकासी वाली पाइप को चेक करें ताकि कोई कचरा अटका न हो. हल्का पानी डालकर देखें कि ड्रेन पाइप से पानी आसानी से बाहर निकल रहा है या नहीं.

जब फिल्टर्स और कॉइल्स पूरी तरह सूख जाएं, तो फिल्टर्स को वापस अपनी जगह पर फिट करें और फ्रंट पैनल बंद कर दें. सूखे कपड़े से एसी की बाहरी बॉडी पोंछ लें.

30 मिनट बाद जब सब कुछ अच्छे से सूख जाए, तब पावर ऑन करें और 24-25°C पर एसी चलाएं. आपको एकदम ठंडी और साफ हवा मिलने लगेगी.

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