कंपनियां बंद, पानी की सप्लाई बाधित... बिजली कर्मचारियों की हड़ताल से गुरुग्राम सहित हरियाणा के कई इलाकों में पैनिक

हरियाणा में पावर सेक्टर के कथित प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ बिजली विभाग के करीब 40,000 कर्मचारियों और इंजीनियर्स की स्ट्राइक से बड़ा संकट खड़ा हो गया है. इस स्ट्राइक के कारण गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूंह सहित राज्य के कई इलाकों में बिजली कटौती, पानी और उद्योग पर भारी असर हो रहा है.

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बता दें, गुरुग्राम में बुधवार देर रात से ही बड़े पैमाने पर बिजली कटौती की खबर है. गुरुग्राम में 12 घंटों में 3,000 से ज्यादा शिकायतें मिलीं. गुरुग्राम के DC ने बिजली संबंधी शिकायतों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं.

नूंह जिले में बिजली गुल हुए लगभग 24 घंटे हो चुके हैं. बिजली कटौती से आम लोग प्रभावित हैं और मवेशियों के लिए भी पीने के पानी का संकट है. बिजली के उपकरण शोपीस बन गए हैं और पुलिस बिजली दफ्तरों की सुरक्षा कर रही है.

PUBLIC ADVISORY | ELECTRICITY SUPPLY COMPLAINTS The District Administration Gurugram urges citizens to report any electricity supply-related issues, technical faults, or power outages through the following helpline numbers: 📞 Electricity Helpline Numbers ☎️ 1912 ☎️ 1800-180-4334 💬 WhatsApp Helpline 📱 8813999708 📱 9540954768 Citizens are requested to register their complaints promptly through the designated helplines to facilitate timely action by the concerned department. #PublicAdvisory #ElectricityHelpline #CitizenServices #DistrictAdministrationGurugram #Haryana — DC Gurugram (@DC_Gurugram) October 22, 2026

सोनीपत में भी बिजली कर्मचारियों की हड़ताल का असर दिख रहा है, इलाके में बिजली गुल है.

इस बीच, बिजली कटौती को लेकर रेवाड़ी में ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा. उन्होंने नेशनल हाईवे 352 जाम कर दिया. बिजली जाने के बाद पलहावास और आसपास के गांवों के लोग विरोध में सड़कों पर उतर आए.

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बिजली कर्मचारी प्राइवेटाइजेशन के विरोध में तीन दिवसीय हड़ताल पर हैं, जिसके चलते 72 घंटों तक बिजली सेवाएं बाधित रहने की आशंका है.

इस बीच, कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तंज कसते हुए लिखा, 'हरियाणा के सीएम हैं नायब, प्रदेश में बिजली है गायब.'

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