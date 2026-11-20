रामायण में जटायु का कितना महत्व रहा, इसका एहसास नितेश तिवारी ने अपनी फिल्म से कराया. इस किरदार को अनुपम खेर ने अपनी आवाज के जरिए जीवंत किया. उन्हें अपने काम के लिए लगातार सराहना मिल रही है. वो कई बार बता चुके हैं कि उन्होंने जटायु की आवाज के लिए कितनी मेहतन की. अब एक बार फिर एक्टर ने अपने आइकॉनिक रोल पर बात की है.

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रामायण की आलोचना पर क्या बोले अनुपम खेर?

न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में अनुपम खेर ने बताया कि जब रामायण रिलीज हुई थी, तब वो स्वीडन के एक थिएटर में इसका प्रीमियर देख रहे थे. उस दौरान वो एक स्वीडिश फिल्म की शूटिंग में व्यस्त थे. वहां रामायण देखकर विदेशी लोगों के रिएक्शन पाकर वो बेहद खुश और इमोशनल हुए. उन्होंने आगे रामायण फिल्म में कमियां ढूंढने वालों को भी जवाब दिया.

अनुपम खेर ने कहा- जिन लोगों को कमियां निकालनी है, वो निकाल सकता है क्योंकि वो रामायण से बहुत करीब से जुड़ा है. लेकिन एक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म के तौर पर, जो भारत को दुनियाभर के सामने पेश कर रही है, जब उसकी इतनी तारीफ हुई तो वो उपलब्धि का एहसास हुआ.

एक्टर ने आगे जटायु की लोकप्रियता पर भी बात की. उन्होंने कहा- मेरे हिसाब से जटायु एक हीरो है क्योंकि वो अपनी पूरी जान लगा देता है, माता सीता को बचाने में जबकि वो जानता है कि रावण को हराया नहीं जा सकता. जिस तरह से नितेश तिवारी ने उसे शूट किया, और विजुअल इफेक्ट्स का इस्तेमाल किया वो बहुत शानदार हैं.

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जटायु की आवाज बनने पर हुआ गर्व

अनुपम खेर ने इसी बातचीत में जटायु की डबिंग पर भी कुछ कहा. उन्होंने बताया कि आमतौर पर वो किसी भी फिल्म की डबिंग 8-9 घंटों में खत्म कर देते हैं. लेकिन रामायण के लिए उन्होंने पूरा समय दिया. एक्टर ने कहा- आमतौर पर मैं डबिंग बहुत जल्दी खत्म कर देता हूं. कई बार पूरी फिल्म की डबिंग सिर्फ 8-9 घंटे में पूरी कर चुका हूं. लेकिन इस बार मुझे काफी समय लगा, क्योंकि यहां सिर्फ आवाज नहीं, बल्कि किरदार में जान डालना जरूरी था.

'जब आप किसी किरदार को अपनी आवाज दे रहे होते हैं, खासकर जटायु जैसे किरदार को, जो इंसान नहीं है, तो उसकी पीड़ा, कभी हार ना मानने का जज्बा और मां सीता को बचा न पाने की बेबसी को आवाज के जरिए महसूस कराना बेहद जरूरी था. मुझे बहुत खुशी है कि इसे इतनी तारीफ मिल रही है. आम तौर पर तारीफ होने पर मैं शर्माने का नाटक करता हूं, लेकिन इस बार मुझे बिल्कुल भी शर्मीला बनने का मन नहीं कर रहा है. भगवान बहुत मेहरबान हैं.'

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