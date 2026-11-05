अंबाला में गृह मंत्री अमित शाह ने किया 1857 के भव्य शहीद स्मारक का लोकार्पण, बोले- आजादी के नायकों का सम्मान हर भारतीय का कर्तव्य

हरियाणा के अंबाला में 1857 के शहीदों की याद में बने नए शहीद स्मारक और म्यूजियम का लोकार्पण केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया. यह कार्यक्रम हरियाणा स्थापना दिवस समारोह के मौके पर हुआ, जिसमें अमित शाह शामिल हुए.



समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आजादी के नायकों का सम्मान करना हर भारतीय का सबसे बड़ा कर्तव्य है. शाह ने साफ कहा कि विकसित भारत का सपना 1857 की क्रांति के शहीदों के बलिदान की वजह से ही मुमकिन है. उन्होंने यह भी बताया कि हरियाणा आकार में छोटा राज्य है, लेकिन भारत की सेनाओं में सबसे ज्यादा जवान इसी राज्य से आते हैं.

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#WATCH | Haryana | Union Home Minister Amit Shah inaugurated the 1857 Shaheed Smarak (Martyrs’ Memorial) in Ambala Cantonment https://t.co/iWPXuqdXe0 — ANI (@ANI) November 5, 2026

अंबाला में बना यह शहीद स्मारक पहले स्वाधीनता संग्राम के शहीदों की स्मृति में तैयार किया गया है. इसके साथ एक म्यूजियम भी बनाया गया है. अमित शाह ने इन दोनों का लोकार्पण किया, यानी इन्हें जनता को समर्पित किया.

गृह मंत्री ने कहा कि अंबाला में बना यह स्मारक पूरे देश के युवाओं और किशोरों के लिए देशभक्ति की बड़ी प्रेरणा का स्रोत बनेगा. यानी यह जगह सिर्फ अंबाला या हरियाणा तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश के नौजवानों के लिए है.

शाह ने जोर देकर कहा कि आजादी के नायकों का सम्मान करना हर भारतीय का सबसे बड़ा फर्ज है. उन्होंने कहा कि 1857 की क्रांति के शहीदों ने जो बलिदान दिया, उसी की बुनियाद पर आज विकसित भारत का सपना देखा जा रहा है. 1857 के संग्राम को देश का पहला स्वाधीनता संग्राम माना जाता है, और यह स्मारक उन्हीं वीरों की याद को जिंदा रखने के लिए बनाया गया है.

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#WATCH | Ambala, Haryana | Union Home Minister Amit Shah says, "This memorial, built in Ambala, will serve as a great source of patriotic inspiration for the youth and adolescents across the entire nation... Today, Haryana—though small in size—contributes the highest number of soldiers to the Indian Armed Forces..." — ANI (@ANI) November 5, 2026

हरियाणा के बारे में बोलते हुए शाह ने कहा कि यह राज्य क्षेत्रफल में भले ही छोटा है, लेकिन आज भारतीय सेनाओं में सबसे ज्यादा सैनिकों का योगदान हरियाणा का ही है. यानी देश की रक्षा में इस राज्य के जवानों की भूमिका बहुत बड़ी है. हरियाणा स्थापना दिवस के मौके पर हुए इस समारोह में शहीदों की कुर्बानी और राज्य के जवानों के योगदान, दोनों की चर्चा हुई.

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