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अंबाला में गृह मंत्री अमित शाह ने किया 1857 के भव्य शहीद स्मारक का लोकार्पण, बोले- आजादी के नायकों का सम्मान हर भारतीय का कर्तव्य

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा स्थापना दिवस समारोह के मौके पर अंबाला पहुंचे. उन्होंने पहले स्वाधीनता संग्राम यानी 1857 के शहीदों की याद में बने नए शहीद स्मारक और म्यूजियम का लोकार्पण किया. शाह ने कहा कि आजादी के नायकों का सम्मान हर भारतीय का फर्ज है और विकसित भारत का सपना 1857 के शहीदों के बलिदान से ही संभव है.

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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा स्थापना दिवस समारोह में शामिल होने अंबाला पहुंचे (Photo: ANI)
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा स्थापना दिवस समारोह में शामिल होने अंबाला पहुंचे (Photo: ANI)

हरियाणा के अंबाला में 1857 के शहीदों की याद में बने नए शहीद स्मारक और म्यूजियम का लोकार्पण केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया. यह कार्यक्रम हरियाणा स्थापना दिवस समारोह के मौके पर हुआ, जिसमें अमित शाह शामिल हुए.

समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आजादी के नायकों का सम्मान करना हर भारतीय का सबसे बड़ा कर्तव्य है. शाह ने साफ कहा कि विकसित भारत का सपना 1857 की क्रांति के शहीदों के बलिदान की वजह से ही मुमकिन है. उन्होंने यह भी बताया कि हरियाणा आकार में छोटा राज्य है, लेकिन भारत की सेनाओं में सबसे ज्यादा जवान इसी राज्य से आते हैं.

अंबाला में बना यह शहीद स्मारक पहले स्वाधीनता संग्राम के शहीदों की स्मृति में तैयार किया गया है. इसके साथ एक म्यूजियम भी बनाया गया है. अमित शाह ने इन दोनों का लोकार्पण किया, यानी इन्हें जनता को समर्पित किया. 

गृह मंत्री ने कहा कि अंबाला में बना यह स्मारक पूरे देश के युवाओं और किशोरों के लिए देशभक्ति की बड़ी प्रेरणा का स्रोत बनेगा. यानी यह जगह सिर्फ अंबाला या हरियाणा तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश के नौजवानों के लिए है.

शाह ने जोर देकर कहा कि आजादी के नायकों का सम्मान करना हर भारतीय का सबसे बड़ा फर्ज है. उन्होंने कहा कि 1857 की क्रांति के शहीदों ने जो बलिदान दिया, उसी की बुनियाद पर आज विकसित भारत का सपना देखा जा रहा है. 1857 के संग्राम को देश का पहला स्वाधीनता संग्राम माना जाता है, और यह स्मारक उन्हीं वीरों की याद को जिंदा रखने के लिए बनाया गया है.

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हरियाणा के बारे में बोलते हुए शाह ने कहा कि यह राज्य क्षेत्रफल में भले ही छोटा है, लेकिन आज भारतीय सेनाओं में सबसे ज्यादा सैनिकों का योगदान हरियाणा का ही है. यानी देश की रक्षा में इस राज्य के जवानों की भूमिका बहुत बड़ी है. हरियाणा स्थापना दिवस के मौके पर हुए इस समारोह में शहीदों की कुर्बानी और राज्य के जवानों के योगदान, दोनों की चर्चा हुई.

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