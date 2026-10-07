scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

ऑनलाइन काम के बोझ से परेशान थे प्रिंसिपल? घर में लगा ली फांसी, अफसर बोले- ऐसी कोई शिकायत नहीं की थी

गुजरात के वलसाड में सनसनीखेज कहानी सामने आई है. यहां एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली. मौके से एक सुसाइड नोट मिलने की बात सामने आई है. आरोप लग रहे हैं कि प्रिंसिपल ऑनलाइन काम और अतिरिक्त जिम्मेदारियों को लेकर परेशान थे. हालांकि शिक्षा विभाग ने अभी सुसाइड नोट की पुष्टि नहीं की है. पुलिस और विभाग मामले की जांच कर रहे हैं.

Advertisement
X
ऑनलाइन काम और चुनावी ड्यूटी की बातें आ रहीं सामने. (Photo: Screengrab)
ऑनलाइन काम और चुनावी ड्यूटी की बातें आ रहीं सामने. (Photo: Screengrab)

गुजरात के वलसाड में सनसनीखेज घटना सामने आई है. यहां कपराडा में निलोशी गांव के सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल शंकर जाधव ने अपने घर में फांसी लगा ली. आरोप है कि वे ऑनलाइन काम के बोझ से तनाव में थे. घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जायजा लिया. पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसे कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई है.

शंकरभाई जाधव निलोशी प्राथमिक स्कूल में प्रिंसिपल थे. सूचना के बाद पुलिस जब मौके पर पहुंची तो एक सुसाइड नोट मिला. शंकरभाई ने किन परिस्थितियों में यह कदम उठाया, इस संबंध में पुलिस परिजनों और साथी शिक्षकों के बयान दर्ज कर रही है. इसमें बच्चों को पढ़ाने के काम के साथ ऑनलाइन कामकाज के बोझ की बात लिखी है. इसको लेकर वे मानसिक तनाव महसूस कर रहे थे. इसी के चलते ये कदम उठा लिया. इन तमाम बातों को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं.

Valsad primary school headmaster hanged himself being frustrated online work

सम्बंधित ख़बरें

Sambhav Jain Supernova Suicide case
सुपरनोवा से कूदकर खुदकुशी, संभव जैन को क्यों उठाना पड़ा ऐसा भयानक कदम?
Man dies by suicide after jumping from 43rd floor of Noida highrise.
नोएडा में 43वीं मंजिल से कूदकर युवक ने की खुदकुशी, कर्ज से था परेशान
Protest erupts at Lovely Professional University in Jalandhar over student suicide rumor.
जालंधर की LPU में छात्रा की खुदकुशी के बाद भारी बवाल, आगजनी, तोड़फोड़
IIT BOMBAY SUICIDE CASE CCTV
IIT बॉम्बे में छात्र की खुदकुशी मामले में नया मोड़, सामने आया CCTV फुटेज
Shiva's body found in dilapidated room at waterworks complex (Photo: ITG)
गोरखपुर मर्डर-सुसाइड मिस्ट्री: शिवा की हत्या और श्याम की खुदकुशी!

सुसाइड नोट में लिखा- 'बहुत ज्यादा ऑनलाइन काम से लगातार तनाव में रहकर दिन गुजारना सहन नहीं हो रहा, जिसकी वजह से मैं यह कर रहा हूं. लगातार मानसिक तनाव था. कितना सहन करते. इसलिए मैंने यह फैसला लिया है. इसमें किसी का दोष नहीं है. विपुल सबका खयाल रखना और पोस्टमार्टम मत करवाना. कांता बच्चे जहां पढ़ रहे हैं, वहीं पर पढ़ाना, मुझे माफ करना. एक के बाद एक काम का बोझ बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था. स्कूल का काम, चुनाव का काम, लगातार परेशान कर रहा था, जिसकी वजह से मैंने यह फैसला लिया.'

Advertisement

यह भी पढ़ें: गोरखपुर चौरी चौरा मर्डर-सुसाइड मिस्ट्री: 15 साल के शिवा की हत्या और श्याम की खुदकुशी! आखिर खंडहर में ऐसा क्या हुआ था?

Valsad primary school headmaster hanged himself being frustrated online work

इस पूरे मामले को लेकर वलसाड के जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी डीबी वसावा ने बताया कि शंकरभाई जाधव प्राथमिक स्कूल में 28 साल से प्रधानाध्यापक के रूप में काम कर रहे थे. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद ही मौत की वजह पता चल सकेगी. हम स्कूल के अन्य टीचर्स से भी मिलेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कोई ऐसी वजह थी. अब तक हमें कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है.

काम के बोझ या बीएलओ (BLO) के काम के बोझ के बारे में उन्होंने विभाग से कोई शिकायत की थी या नहीं, इस सवाल के जवाब में अधिकारी ने कहा कि शिक्षक ने इस संबंध में कोई रिपोर्ट नहीं दी थी, इसलिए अभी हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते. हमारी टीम द्वारा जांच की जाएगी और जो भी वजह सामने आएगी, उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई होगी. उनके परिवार को न्याय दिलाने का प्रयास किया जाएगा.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल इमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'सेवा, समर्पण और सुशासन के 25 साल', PM मोदी को अमित शाह समेत दिग्गज नेताओं ने दी बधाई |
    डिलीवरी बॉय बनकर बदली फैमिली की किस्मत, खोला बिजनेस, हज़ारों में कमाई |
    Dussehra 2026: दशहरा कब है? नोट कर लें तिथि और रावण दहन का मुहूर्त |
    'पैग कम पड़ गए, और पीना है...', पत्नी ने आधी रात को मंगाई शराब, पति ने कर दी हत्या |
    'न रुकूंगा, न थकूंगा, न पथ से डिगुंगा', जनसेवा के 25 साल पूरे होने पर PM मोदी ने बताया विकसित भारत का मंत्र |
    अंग्रेजी बोलने वाली देहाती महिला वायरल, ऐसी इंग्लिश कि प्रियंका चोपड़ा ने भी शेयर किया वीडियो |
    वोटर लिस्ट से नाम हटाने के लिए फर्जी Form-7 भरने का आरोप, तेलंगाना-कर्नाटक में BLA पर FIR |
    10,001mAh बैटरी वाला भारत का पहला फोन, सेल में घटी Realme P4 Power की कीमत |
    बार-बार होती है खांसी और फेफड़ों में इंफेक्शन? डॉक्टर ने बताया कौन-सी वैक्सीन कर सकती है बचाव |
    पीएम मोदी के जनसेवा में 25 साल, नायडू बोले- भारत को मिला सही नेतृत्व, चिराग ने दी बधाई
    Advertisement