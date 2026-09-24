scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

पीएम मोदी को मिले उपहारों की चल रही है ऑनलाइन नीलामी, आप भी ऐसे लगा सकते हैं बोली

पीएम मोदी को मिले खास उपहारों की नीलामी जारी है. आइए जानते हैं कि इन उपहारों में क्या-क्या खास है और आप किस तरह इस ई-नीलामी में शामिल हो सकते हैं.

Advertisement
X
पीएम मोदी को मिले उपहारों की ई-नीलामी.
पीएम मोदी को मिले उपहारों की ई-नीलामी.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अलग-अलग मौकों पर मिले खास उपहारों की ई-नीलामी 17 सितंबर से जारी है. इन उपहारों में कई खास स्मृति चिन्ह भी हैं. कुल 1500 वस्तुओं में से 73 को नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट दिल्ली में प्रदर्शित किया गया है. प्रदर्शनी का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक है. नीलामी से मिलने वाली रकम नमामि गंगे अभियान में खर्च की जाएगी. आइए जानते हैं उपहारों में क्या-क्या खास है और आप कैसे बोली लगा सकते हैं.

इन उपहारों में हाथ से तैयार की गई कई अनोखी कलाकृतियां हैं. राम मंदिर की प्रतिलिपि है. रॉयल नेवी के पोत ‘HMS Victory’ का मॉडल है. देश की कला और विरासत दो दिखाने वाली कई खास चीजें हैं, जो लोगों का ध्यान खींचने वाली हैं. काकतीय कला तोरणम की चांदी की प्रतिकृति, जरदोजी कढ़ाई और गोंड कलाकृति भी शामिल हैं.

इनमें पीएम मोदी को कर्नाटक से मिला भगवान राम का चांदी का स्मृति चिह्न है. इसका बेस प्राइस 13.50 लाख रुपये रखा गया है. काकतीय कला तोरणम की प्रतिकृति की शुरुआती कीमत 9 लाख रुपये है. जबकि गोंड कलाकृति का बेस प्राइस 7.50 लाख रुपये है. 

सम्बंधित ख़बरें

PM Modi Chintan Shivi
पीएम मोदी का अपने मंत्रियों के साथ ‘चिंतन शिविर’, जान‍िए क्या है खास
PM Modi interacts with Seva Yatra participants, Greater Noida bus fire and other top news.
पीएम मोदी ने 'सेवा यात्रियों' से की बातचीत, देखें देश की बड़ी खबरें
PM Modi interacts with Seva Sankalp Yatra participants.
'युवा ही बनाएंगे विकसित भारत', 'सेवा संकल्प यात्रा' के यात्रियों से बोले पीएम मोदी
PM Modi interacts with Seva Yatra participants.
'हम राष्ट्र निर्माण के लिए निकले', पीएम से बोले 'सेवा यात्रा' के बाइकर्स
नेपाल से खाद्य तेल आयात में उछाल
खूब बनाएं मिठाई- स्नैक्स, त्योहारों पर नहीं बिगड़ेगा बजट, सरकार ने दी राहत
pm modi gifts auction
फोटो- शैलेन्द्र कुमार

गोंड कला की ट्री ऑफ लाइफ पेंटिंग

इस ई-नीलामी और प्रदर्शनी को लेकर बीते दिनों केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी. इसमें उन्होंने बताया था कि इस बार 50 'हीरो ऑब्जेक्ट्स' चिन्हित किए गए हैं. गोंड कला की ट्री ऑफ लाइफ पेंटिंग 7.50 लाख रुपये और 99.99 फीसदी शुद्ध सोने की परत वाली राधा-कृष्ण कलाकृति 5.40 लाख रुपये के बेस प्राइस से साथ शामिल है.

Advertisement
pm modi gifts auction
फोटो- शैलेन्द्र कुमार

मंत्रालय की लोगों से अपील

नीलामी से पहले लगी प्रदर्शनी में ये सभी कलाकृतियां रखी गईं, ताकि लोग इनका दीदार कर सकें. साथ ही उनकी सांस्कृतिक विशेषताओं को समझ सकें. ई-नीलामी के आगाज के लेकर अभी तक मंत्रालय लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि वो इसमें हिस्सा लें. अगर आप भी इस नीलामी में हिस्सा लेना चाहते हैं तो आधिकारिक वेबसाइट https://pmmementos.gov.in/#/ पर विजिट कर सकते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    पीएम मोदी को मिले उपहारों की चल रही है ऑनलाइन नीलामी, आप भी ऐसे लगा सकते हैं बोली |
    तावड़े के 4 सिपहसालार... यूपी में बीजेपी की हैट्रिक के लिए कितने उपयोगी? सोशल इंजीनियरिंग-माइक्रो मैनेजमेंट पर फोकस |
    सीएम योगी आदित्यनाथ का लॉ&ऑर्डर पर सपा पर तंज, अखिलेश यादव ने क‍िया पलटवार |
    अखिलेश यादव ने रायबरेली से किया चुनावी शंखनाद, PDA रथ यात्रा का आगाज |
    Kathiyawadi Khichu Recipe: दाल-रोटी जाएंगे भूल, लंच में बनाएं ज्वार के आटे और छाछ वाला टेस्टी काठियावाड़ी खीचू |
    Asian Games: हॉकी में भारत का धमाका, साउथ कोरिया को 8-2 से रौंदा |
    वाराणसी में जायका रेस्टोरेंट पर बुलडोजर चला, सड़क चौड़ीकरण के बीच VDA का एक्शन |
    तुर्की में फिर आया बड़ा भूकंप, 5.8 तीव्रता से हिली धरती |
    यमुना एक्सप्रेसवे पर बस में आग लगने से 9 की मौत, ड्राइवर और कंडक्टर गिरफ्तार |
    आसमान छूती मोबाइल की कीमतें, अब स्क्रीन प्रोटेक्टर भी होगा महंगा
    Advertisement