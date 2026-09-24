पीएम मोदी को मिले उपहारों की चल रही है ऑनलाइन नीलामी, आप भी ऐसे लगा सकते हैं बोली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अलग-अलग मौकों पर मिले खास उपहारों की ई-नीलामी 17 सितंबर से जारी है. इन उपहारों में कई खास स्मृति चिन्ह भी हैं. कुल 1500 वस्तुओं में से 73 को नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट दिल्ली में प्रदर्शित किया गया है. प्रदर्शनी का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक है. नीलामी से मिलने वाली रकम नमामि गंगे अभियान में खर्च की जाएगी. आइए जानते हैं उपहारों में क्या-क्या खास है और आप कैसे बोली लगा सकते हैं.

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इन उपहारों में हाथ से तैयार की गई कई अनोखी कलाकृतियां हैं. राम मंदिर की प्रतिलिपि है. रॉयल नेवी के पोत ‘HMS Victory’ का मॉडल है. देश की कला और विरासत दो दिखाने वाली कई खास चीजें हैं, जो लोगों का ध्यान खींचने वाली हैं. काकतीय कला तोरणम की चांदी की प्रतिकृति, जरदोजी कढ़ाई और गोंड कलाकृति भी शामिल हैं.

इनमें पीएम मोदी को कर्नाटक से मिला भगवान राम का चांदी का स्मृति चिह्न है. इसका बेस प्राइस 13.50 लाख रुपये रखा गया है. काकतीय कला तोरणम की प्रतिकृति की शुरुआती कीमत 9 लाख रुपये है. जबकि गोंड कलाकृति का बेस प्राइस 7.50 लाख रुपये है.

फोटो- शैलेन्द्र कुमार

गोंड कला की ट्री ऑफ लाइफ पेंटिंग

इस ई-नीलामी और प्रदर्शनी को लेकर बीते दिनों केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी. इसमें उन्होंने बताया था कि इस बार 50 'हीरो ऑब्जेक्ट्स' चिन्हित किए गए हैं. गोंड कला की ट्री ऑफ लाइफ पेंटिंग 7.50 लाख रुपये और 99.99 फीसदी शुद्ध सोने की परत वाली राधा-कृष्ण कलाकृति 5.40 लाख रुपये के बेस प्राइस से साथ शामिल है.

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फोटो- शैलेन्द्र कुमार

मंत्रालय की लोगों से अपील

नीलामी से पहले लगी प्रदर्शनी में ये सभी कलाकृतियां रखी गईं, ताकि लोग इनका दीदार कर सकें. साथ ही उनकी सांस्कृतिक विशेषताओं को समझ सकें. ई-नीलामी के आगाज के लेकर अभी तक मंत्रालय लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि वो इसमें हिस्सा लें. अगर आप भी इस नीलामी में हिस्सा लेना चाहते हैं तो आधिकारिक वेबसाइट https://pmmementos.gov.in/#/ पर विजिट कर सकते हैं.

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