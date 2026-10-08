'नेहा बोरा ने वर्दी पकड़ी, नाखून से नोंचा...' वायरल फोटो वाली महिला कांस्टेबल ने सुनाई आपबीती

दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान छात्र नेता नेहा बोरा की एक तस्वीर वायरल हुई थी. इसमें वो बैरिकेड पर चढ़े एक महिला कांस्टेबल की वर्दी पकड़े दिखाई दी थीं. अब इस महिला कांस्टेबल ने प्रदर्शन के दौरान पुलिसवालों के साथ हो रहे बर्ताव के बारे में बात की है.

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नेहा बोरा के साथ वायरल तस्वीर में दिख रहीं कांस्टेबल का नाम नीतू है. वो आउटर दिल्ली के नांगलोई थाने में तैनात हैं और उन्हें नई दिल्ली इलाके में एक प्रोटेस्ट के दौरान ड्यूटी पर लगाया गया था. नीतू ने अपनी आपबीती सुनाते हुए बताया कि ड्यूटी के दौरान उनके साथ किस तरह की बदसलूकी की गई.

महिला कांस्टेबल नीतू ने बताया कि जब नेहा बोहरा प्रोटेस्ट के दौरान बैरिकेड्स पर चढ़ गई थीं, तब उन्हें नीचे उतारने के लिए कांस्टेबल नीतू भी ऊपर चढ़ी थीं. इसी दौरान नेहा बोहरा ने उनकी वर्दी का कॉलर पकड़ लिया और नाखून से हमला कर उनकी वर्दी फाड़ दी. इस झड़प में कांस्टेबल नीतू के हाथ और पैर में गंभीर चोटें आईं, जिसके बाद उनका मेडिकल टेस्ट भी कराया गया.

(Photo- PTI)

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'क्या हम पुलिसकर्मी महिला नहीं हैं?'

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कांस्टेबल नीतू ने बताया कि इस तस्वीर के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद से लगातार उन्हें निशाना बनाया जा रहा है. उन्हें गालियां दी जा रही हैं और अभद्र टिप्पणियां की जा रही हैं. नीतू ने सवाल उठाते हुए कहा, 'अगर प्रोटेस्ट में शामिल होने वाली महिलाएं हैं, तो क्या हम पुलिसकर्मी महिला नहीं हैं? हमारे साथ तैनात महिला पुलिसकर्मियों को गालियां दी जा रही हैं और मारपीट की जा रही है.'

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उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों से उनकी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है और वो अपना प्रदर्शन करें, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन पुलिसकर्मी भी अपनी ड्यूटी निभा रही हैं, उन्हें उनका काम करने दिया जाए. नीतू ने आगे कहा कि लगातार उनके साथ बदतमीजी की जा रही है और उल्टे पुलिस के व्यवहार पर ही सवाल उठाए जा रहे हैं. हालांकि, उनके साथ जो हो रहा है वो भी जायज नहीं है.

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