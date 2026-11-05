scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

दिवाली पर यूपी में बम धमाकों की धमकी, अयोध्या-काशी-मथुरा निशाने पर

दिवाली से पहले यूपी में धमकी भरे मेल ने चिंता बढ़ा दी है. मेल में कई शहरों को निशाना बनाने की बात कही गई है. स्कूलों को भी चेतावनी दी गई है. मामले की जांच में एजेंसियां जुटी हैं.

Advertisement
X
दिवाली पर बम धमाकों की धमकी. (representational image)
दिवाली पर बम धमाकों की धमकी. (representational image)

उत्तर प्रदेश में दिवाली के बीच बम धमाकों की धमकी वाला एक मेल सामने आया है. खालिस्तान नेशनल आर्मी के नाम से भेजे गए इस मेल में अयोध्या, काशी और मथुरा में 8 नवंबर से 27 नवंबर के बीच धमाके करने की बात कही गई है. मेल में स्कूलों को चेतावनी दी गई है कि इस दौरान बच्चों को स्कूल न भेजें.

सूत्रों के मुताबिक, यह मेल अयोध्या में आईसीएसई बोर्ड से संचालित एक स्कूल को मिला है. अंबेडकर नगर के दो स्कूलों को भी इसी तरह के धमकी भरे मेल भेजे गए हैं. मेल में बच्चों की सुरक्षा का हवाला देते हुए तय तारीखों के बीच स्कूल नहीं भेजने की चेतावनी दी गई है.

1984 के दंगों का भी किया जिक्र

सम्बंधित ख़बरें

मिट्टी के दीयों से चमकी 200 परिवारों की ऐसे ज़िंदगी
अयोध्या का दीपोत्सव बनेगा वैश्विक सांस्कृतिक उत्सव (Photo-ITG)
दीपोत्सव 2026: अयोध्या में सरयू के तट पर सांस्कृतिक संगम का उजाला
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपोत्सव के जरिये समाज को दिया प्रेरक संदेश
अयोध्या का दीपोत्सव सामाजिक एकता का प्रतीक, सीएम योगी ने बताया कैसे जुड़ता है समाज
CM Yogi Adityanath reviews Deepotsav preparations in Ayodhya
CM योगी ने अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियों का लिया जायजा, सपा पर हनला
central govt to file detailed response in supreme court transgender rights
राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में SC ने बंद की सुनवाई, निचली अदालत को दिया ये निर्देश

धमकी भरे मेल में 1984 के दंगों का जिक्र किया गया है. इसमें 'खून का बदला खून' लिखते हुए सिख नक्सली कार्रवाई करने की बात कही गई है. मेल भेजने वालों ने 8 से 27 नवंबर के बीच धमाकों की धमकी दी है. अयोध्या, काशी और मथुरा का नाम लेकर इन जगहों को निशाना बनाने की बात कही गई है.

साइबर सेल और यूपी ATS जांच में जुटी

अयोध्या की साइबर सेल ने धमकी भरे मेल की जांच शुरू कर दी है. यूपी एटीएस को भी इस मामले में लगाया गया है. एजेंसियां मेल भेजने वालों के बारे में जानकारी जुटा रही हैं. साथ ही यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि धमकी के पीछे किसका हाथ है और इसके लिए किस नेटवर्क का इस्तेमाल किया गया.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    दिवाली पर यूपी में बम धमाकों की धमकी, अयोध्या-काशी-मथुरा निशाने पर |
    Vrishchik Tarot Rashifal 5 November 2026: दबाव में नहीं आएंगे, व्यवहार में सुधार पाएगा |
    Tula Tarot Rashifal 5 November 2026: लक्ष्य पर नजर बनाए रखेंगे, व्यर्थ की बहस में नहीं आएंगे |
    Kanya Tarot Rashifal 5 November 2026: उत्सव आयोजन में शामिल होंगे, व्यक्तित्व सुधार पाएगा |
    Singh Tarot Rashifal 5 November 2026: जिम्मेदारों से तालमेल बढ़ाएंगे, घर की साज संवार बढ़ाए रखेंगे |
    Kark Tarot Rashifal 5 November 2026: वित्तीय पक्ष बेहतर रहेगा, विनम्रता से काम निकालें |
    Mithun Tarot Rashifal 5 November 2026: एक दूसरे की मदद का भाव बढ़ाएं, जिद में नहीं आएं |
    Vrishabh Tarot Rashifal 5 November 2026: सुखद संयोग बनाए रहेंगे, विविध मामलों में प्रभावशाली बने रहेंगे |
    Mesh Tarot Rashifal 5 November 2026: व्यवस्था में बदलाव बनाए रखेंगे, आशंका में न आएं |
    Career Rashifal 5 November 2026 (करियर राशिफल): मिथुन राशि वाले जरूरी कामों पर ध्यान देंगे, जानें क्या कहती है आपकी राशि
    Advertisement