scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'जिसे लड़की बताया वो लड़का था...' CJP वालों से मारपीट में जेल से छूटे रविंदर गोविंदा का फूल-मालाओं से स्वागत

दिल्ली में CJP प्रदर्शन के दौरान मारपीट के वायरल वीडियो से चर्चा में आए रविंदर उर्फ गोविंद हिंदू जेल से बाहर आ गए हैं. हिंदू रक्षा दल ने फूल-मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया. रविंदर का दावा है कि उनकी कार को घेरकर गाली-गलौज और हमला किया गया था. इससे पहले वायरल वीडियो में प्रदर्शनकारियों के साथ मारपीट दिखाई देने के बाद दिल्ली पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया था.

Advertisement
X
जेल से बाहर आने पर फूल माला पहनाकर रविंदर का स्वागत किया गया (Photo: ITG)
जेल से बाहर आने पर फूल माला पहनाकर रविंदर का स्वागत किया गया (Photo: ITG)

दिल्ली के कनॉट प्लेस में प्रदर्शन के दौरान हुई मारपीट का मामला एक बार फिर चर्चा में है. इस बार वजह है रविंदर उर्फ गोविंद हिंदू की जेल से रिहाई और बाहर आते ही हिंदू रक्षा दल के सदस्यों की ओर से किया गया स्वागत. फूल-मालाएं पहनाकर रविंदर का स्वागत किए जाने के बाद इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर फिर बहस शुरू हो गई है. रविंदर ने आजतक से बातचीत में दावा किया कि उन्होंने किसी पर हमला करने की पहल नहीं की थी, बल्कि अपने और साथियों के बचाव में ऐसा किया. हालांकि, वायरल वीडियो में प्रदर्शनकारियों के साथ मारपीट के वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया था. 

जेल से बाहर आए तो फूल-मालाओं से हुआ स्वागत

रविंदर गोविंदा की रिहाई के बाद हिंदू रक्षा दल के सदस्यों ने उनका स्वागत किया. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि उन्हें फूल-मालाएं पहनाई गईं. पुलिस ने रविंदर सिंह उर्फ गोविंद हिंदू के अलावा रमन सैनी, विवेकानंद उर्फ विवेक और कपिल कुमार को गिरफ्तार किया था. पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए आरोपियों की पहचान की और उन्हें हिरासत में लिया था. 

सम्बंधित ख़बरें

Delhi Protest Live Updates
रांका-सौरव हिरासत में, राहुल की पार्टी, उधर SC में प्रोटेस्ट से जुड़ी 9 याचिकाओं पर सुनवाई
अभिजीत दिपके की सरकार को चेतावनी, कहा- पूरा देश जंतर-मंतर
जंतर-मंतर की जगह अब इन 3 मैदानों में होंगे प्रदर्शन
CJP founder Abhijit Deepke speaks on change of protest venue
'अब पूरा देश बनेगा जंतर-मंतर...', धरने की जगह बदलने पर बोले दिपके
Abhijeet Dipke
रिहाई के बाद दादी के अंतिम संस्कार में पहुंचे दिपके

रविंदर ने बताई अपनी कहानी

आज तक से बातचीत में रविंदर ने घटना के बारे में अपना पक्ष रखा. उनका दावा है कि वह अपने साथियों के साथ झंडेवालान मंदिर जा रहे थे. इसी दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों ने उनकी कार को घेर लिया. रविंदर के मुताबिक, उनकी कार में भगवा झंडा लगा था और उस पर ‘जय श्री राम’ लिखा हुआ था. उनका आरोप है कि इसी वजह से कार को घेरा गया. उन्होंने दावा किया कि कार पर लातें मारी गईं और उनके साथ गाली-गलौज की गई. रविंदर का कहना है कि उस समय अगर वे कार से बाहर निकलते तो उनके साथ गंभीर मारपीट हो सकती थी. उन्होंने दावा किया कि पुलिस को मौके पर देखकर वे कार से बाहर आए और इसके बाद हुई मारपीट आत्मरक्षा में की गई थी. रविंदर का कहना है कि सोशल मीडिया पर सामने आया वीडियो घटना का पूरा संदर्भ नहीं दिखाता. उन्होंने दावा किया कि उनकी कार को घेरने और उस पर लात मारने का एक अन्य वीडियो भी पुलिस को दिखाया गया था.

Advertisement

ब्लैक टी-शर्ट पहने व्यक्ति की पहचान पर विवाद

रविंदर का दावा है कि ब्लैक टी-शर्ट पहने जिस व्यक्ति को कुछ पोस्ट में लड़की बताया गया, वह लड़का था. उनके मुताबिक, वह व्यक्ति कार के बाहर मौजूद था और गाली-गलौज करते हुए दिखाई दिया था. इस पहचान को लेकर सोशल मीडिया पर अलग-अलग दावे किए गए. कुछ पोस्ट में वीडियो को एक लड़की के साथ मारपीट के रूप में पेश किया गया, जबकि दूसरी ओर दावा किया गया कि वीडियो में दिख रहा व्यक्ति लड़की नहीं, बल्कि लड़का है. रविंदर ने बातचीत में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सोशल मीडिया पोस्ट पर भी सवाल उठाए. उनका आरोप है कि वीडियो से जुड़े मामले में एक लड़के को लड़की बताकर जानकारी साझा की गई. रविंदर ने इसे गलत बताया.

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    मंगेतर आकृत‍ि अग्रवाल से पैचअप और फॉर्म में आए पृथ्वी शॉ, रणजी ट्रॉफी में उड़ाया गर्दा |
    अस्पतालों में साफ-साफ डिस्प्ले करने होंगे सर्विस रेट, स्वास्थ्य मंत्रालय का सख्त निर्देश |
    ट्रेंड में हरा-नीला सरिया, इस खासियत की वजह से जमकर खरीद रहे हैं लोग! |
    बिकिनी में TV की 'संस्कारी बहू', पूल में दिखाई बोल्डनेस, भीगी जुल्फें-दिलकश अदाएं, हुस्न से लगाई आग |
    न दरवाजा तोड़ा, न ताला... सिर्फ 9 मिनट में 18 KG चांदी चुरा ले गया चोर- VIDEO |
    SIR के बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 100 सीटों पर पकड़े फर्जी वोटर |
    Zoho ने रोका इंक्रीमेंट! बड़ी छंटनी की लटकी है तलवार... श्रीधर वेम्बू बोले- Please Pray for US |
    Sabudana Khichdi: व्रत में रूखे-फीके आलू छोड़िए? हरी मिर्च और मूंगफली डालकर बनाएं साबूदाना की टेस्टी खिचड़ी, इस ट्रिक से बनेगी दानेदार |
    Gautam Adani Dharavi: धारावी का कायाकल्प... निवासियों के लिए 10432 घर, अडानी की कंपनी ने शुरू किया काम |
    यूपी: पूर्व बाहुबली विधायक विजय मिश्रा को राहत, इन मामलों में दोषमुक्त; फिलहाल आगरा जेल में है बंद
    Advertisement