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दिल्ली में युवक की हत्या, माचिस को लेकर विवाद में चाकुओं से गोद डाला

दिल्ली के केशव पुरम थाना क्षेत्र के कन्हैया नगर में 15 सितंबर को माचिस को लेकर हुए विवाद के बाद चाकूबाजी हो गई. घटना में भवानी (30) की मौत हो गई, जबकि आशा राम (32) घायल हो गया. भवानी को अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.

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दिल्ली में युवक की हत्या से सनसनी. (Photo: Representational )
दिल्ली में युवक की हत्या से सनसनी. (Photo: Representational )

दिल्ली के केशव पुरम थाना क्षेत्र के कन्हैया नगर में माचिस को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद खूनी झड़प में बदल गया. 15 सितंबर को हुई इस घटना में चाकू लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल हो गया. पुलिस ने इस मामले में तीन लोगों को पकड़ लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है.

पुलिस के मुताबिक कन्हैया नगर इलाके में माचिस को लेकर कुछ लोगों के बीच विवाद हुआ था. देखते ही देखते कहासुनी बढ़ गई और मामला मारपीट तक पहुंच गया. इसी दौरान चाकू से हमला किए जाने की बात सामने आई. घटना में भवानी (30) गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया.

घटना की जांच में जुटी पुलिस
इस घटना में आशा राम (32) भी घायल हुआ था. उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया. उपचार के बाद उसकी हालत में सुधार होने पर डॉक्टरों ने उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी.

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घटना की सूचना मिलते ही केशव पुरम थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की. पुलिस ने इस संबंध में BNS की धारा 103(1)/109(1) के तहत FIR नंबर 321/2026 दर्ज की है. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीन लोगों को हिरासत में लिया है.

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फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है. जांच में यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि माचिस को लेकर विवाद की शुरुआत कैसे हुई और चाकूबाजी की घटना किन परिस्थितियों में हुई. पुलिस घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है. मामले में आगे की कार्रवाई जारी है.

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