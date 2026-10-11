scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'थप्पड़ मारा और फर्श पर पटका...', दिल्ली मेट्रो में सीट के झगड़े में जान गंवा बैठा शख्स, दो पर केस दर्ज

दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पर सीनियर सिटिजन सीट को लेकर हुए विवाद में मारपीट के बाद 48 साल के पवन शर्मा की मौत हो गई. FIR के मुताबिक, उन्हें थप्पड़ मारकर धक्का दिया गया, जिससे वह फर्श पर गिरकर घायल हो गए.

Advertisement
X
सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पर सीट को लेकर विवाद, मारपीट के बाद 48 साल के शख्स की मौत. (File Photo-PTI)
सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पर सीट को लेकर विवाद, मारपीट के बाद 48 साल के शख्स की मौत. (File Photo-PTI)

दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पर सीनियर सिटिजन सीट पर बैठने को लेकर हुए विवाद के बाद मारपीट में 48 साल के पवन शर्मा की मौत हो गई. घटना के बाद उनकी मां दुर्गा शर्मा की शिकायत पर सुप्रीम कोर्ट मेट्रो थाने में FIR दर्ज की गई है. FIR में संजय प्रताप सिंह और सिद्धार्थ सिंह के नाम दर्ज हैं. पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया है.

FIR के मुताबिक, विवाद मेट्रो स्टेशन पर सीनियर सिटिजन के लिए आरक्षित सीट के इस्तेमाल को लेकर शुरू हुआ था. शिकायत में कहा गया है कि सीट को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई, जो बाद में मारपीट में बदल गई. आरोप है कि संजय प्रताप सिंह और सिद्धार्थ सिंह ने पवन शर्मा के साथ मारपीट की. इस दौरान उन्हें थप्पड़ मारा गया और धक्का दिया गया.

शिकायत के अनुसार, धक्का लगने के बाद पवन शर्मा मेट्रो के फर्श पर गिर गए और उनके सिर में चोट लगी. घटना के बाद मेट्रो स्टाफ ने उन्हें एंबुलेंस से LNJP अस्पताल पहुंचाया. अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.

सम्बंधित ख़बरें

Supreme Court on CJP Protest In Delhi
गृह मंत्रालय को अवमानना का नोटिस, SC ने दो दिन में मांगा जवाब...10 बड़ी बातें
Supreme Court orders to review barricading in the capital city.
'मेट्रो-रेल सेवा हो बहाल, इंटरनेट बंद नहीं कर सकते', CJP प्रोटेस्ट के बीच SC का आदेश
Delhi Metro station services restored
CJP प्रदर्शन के बीच दिल्ली में पाबंदियां खत्म... मेट्रो-रेल सेवाएं बहाल
Danish Kaneria
CJP प्रोटेस्ट पर PAK से भी आया रिएक्शन, पूर्व क्रिकेटर ने कसा तंज
Sunil Lahri advices Youth amid CJP Prtoest
'अंधे मत बनो', रामायण के लक्ष्मण की युवाओं को सलाह

पुलिस ने मामले की जांच शुरू की

मृतक की मां की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. FIR में BNS की धारा 105 और धारा 3(5) का उल्लेख किया गया है. पुलिस अब घटना के दौरान हुई पूरी घटनाक्रम की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि विवाद किस तरह बढ़ा और मारपीट के बाद पवन शर्मा की हालत कैसे बिगड़ी. पुलिस के अनुसार, मामले से जुड़े अन्य तथ्यों और घटना की परिस्थितियों की जांच की जा रही है. FIR में नामजद दोनों लोगों पर लगाए गए आरोपों की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल, घटना की पूरी जानकारी और पवन शर्मा की मौत से जुड़े अन्य विवरणों का इंतजार है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    IND vs WI: 'हमें यह फैसला मंजूर नहीं...', 1 रन के लिए हो गया भारी बवाल, अंपायर के पास जाकर शाई होप ने किया ड्रामा! |
    जमानत पर बाहर आए पोते ने दादी को मार डाला, पुलिस स्टेशन जाकर खुद कबूला जुर्म |
    'थप्पड़ मारा और फर्श पर पटका...', दिल्ली मेट्रो में सीट के झगड़े में जान गंवा बैठा शख्स, दो पर केस दर्ज |
    Sara Ali Khan Look: बांधनी लहंगे और बैकलेस ब्लाउस में सारा लगीं डीवा, अंबानी परिवार के फंक्शन में दिखाया गॉर्जियस अवतार |
    'द डर्टी पिक्चर 2' पर शुरू हुआ काम, एकता कपूर ने किया कंफर्म, कहानी पर भी दिया हिंट |
    'कल पूरा भारत सुप्रीम कोर्ट तक मार्च करेगा...', राहुल गांधी बोले- संविधान बचाने को साथ आएं लोग |
    नेपाल में फिर आई आसमानी तबाही, मुश्किल में जिंदगानी, देखें विशेष |
    'तमिलनाडु का 5110 करोड़ का फंड बिना शर्त जारी करे केंद्र', PM मोदी के सामने बोले थलपति विजय |
    Virat Kohli के अचानक संन्यास पर वसीम जाफर ने तोड़ी चुप्पी! |
    चीतों के बाद अब MP में जंगली भैंसों की वापसी... असम से लाए गए, मुख्यमंत्री ने कान्हा टाइगर रिजर्व में छोड़े
    Advertisement