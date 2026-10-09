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दिल्ली-NCR में जाम से थमी रफ्तार, कालिंदी कुंज से गुरुग्राम बॉर्डर तक गाड़ियों की लंबी कतारें

दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के चलते शुक्रवार शाम ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया. कालिंदी कुंज से सरिता विहार और दिल्ली-गुरुग्राम के सरहौल बॉर्डर तक गाड़ियां रेंगती नजर आईं. हजारों वाहन जाम में फंसे और यात्रियों को परेशानी हुई. पुलिस ने गैर-जरूरी यात्रा से बचने, रास्तों की जानकारी लेकर निकलने और अतिरिक्त समय रखने की सलाह दी है.

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दिल्ली-NCR में ट्रैफिक जाम. (Photo: Screengrab)
दिल्ली-NCR में ट्रैफिक जाम. (Photo: Screengrab)

दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के चलते शुक्रवार शाम कई प्रमुख रास्तों पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया. दिल्ली से नोएडा जाने वाले कालिंदी कुंज मार्ग पर लंबा जाम नजर आया. सरिता विहार से कालिंदी कुंज के बीच वाहन रेंगते दिखाई दिए. वहीं, दिल्ली-गुरुग्राम बॉर्डर पर भी गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं. सरहौल बॉर्डर पर हजारों वाहन जाम में फंसे रहे, जिससे दिल्ली जाने वाले और नौकरी से घर लौटने वाले लोगों की परेशानी बढ़ गई.

शुक्रवार शाम पीक आवर्स के दौरान सड़कों पर वाहनों का दबाव बढ़ने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. बदले हुए रूट और ट्रैफिक डायवर्जन का असर भी सड़कों पर दिखाई दिया. कई जगह गाड़ियां धीरे-धीरे आगे बढ़ती नजर आईं. दिल्ली और आसपास के इलाकों में सफर करने वाले लोगों के लिए शाम का समय मुश्किल भरा रहा.

कालिंदी कुंज से सरिता विहार के बीच गाड़ियां रेंगीं

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दिल्ली से नोएडा जाने वाले कालिंदी कुंज बॉर्डर मार्ग पर लंबा जाम लगा रहा. सरिता विहार से कालिंदी कुंज के बीच वाहनों की रफ्तार बेहद धीमी नजर आई. इस रास्ते से गुजरने वाले वाहन चालकों को आगे बढ़ने के लिए जूझना पड़ा. इस मार्ग पर जाम के कारण दिल्ली से नोएडा जाने वाले यात्रियों को परेशानी हुई. शुक्रवार शाम के व्यस्त समय में वाहनों का दबाव बढ़ने से स्थिति और मुश्किल हो गई. सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतारें दिखाई दीं और वाहन रेंगते हुए आगे बढ़ते रहे.

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दिल्ली-गुरुग्राम बॉर्डर पर भी ट्रैफिक जाम ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी. सरहौल बॉर्डर पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं. हजारों वाहन जाम में फंसे रहे. दिल्ली जाने वाले यात्रियों के साथ-साथ नौकरी से घर लौटने वाले लोगों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा. दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर किए गए रूट डायवर्जन और वाहनों के बढ़े दबाव का असर यातायात पर दिखाई दिया. शुक्रवार शाम पीक आवर्स में लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में परेशानी हुई. सड़कों पर वाहन धीमी गति से चलते नजर आए.

ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे गैर-जरूरी यात्रा से बचें. नई दिल्ली और मध्य दिल्ली से होकर रेलवे स्टेशन, आईएसबीटी या एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों को अतिरिक्त समय लेकर घर से निकलने की सलाह दी गई है. इससे रास्ते में संभावित जाम या रूट डायवर्जन के कारण होने वाली परेशानी से बचने में मदद मिल सकती है. पुलिस ने यात्रियों से यह भी कहा है कि वे सफर शुरू करने से पहले अपने रास्ते की स्थिति की जानकारी लें. रास्ते में तैनात पुलिसकर्मियों के निर्देशों का पालन करें, ताकि ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिल सके.

दिल्ली में विरोध प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं. जंतर-मंतर, जनपथ, चुनाव आयोग और दिल्ली पुलिस मुख्यालय के आसपास करीब 1.5 किलोमीटर के दायरे को बेहद संवेदनशील माना गया है. इस इलाके में 6,500 से ज्यादा सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की व्यवस्था की गई है.

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जंतर-मंतर और आसपास के संवेदनशील इलाकों में सात स्तरों की बैरिकेडिंग भी की गई है. इसके अलावा निगरानी के लिए 300 से अधिक CCTV कैमरे लगाए गए हैं. इन कैमरों में ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा है. इनका उद्देश्य संवेदनशील स्थानों पर निगरानी रखना और किसी भी अप्रिय स्थिति से तुरंत निपटने में मदद करना है.

यात्रियों को पहले से योजना बनाकर निकलने की सलाह

प्रदर्शन के चलते दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम के प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक का दबाव यात्रियों के लिए परेशानी का कारण बना. कालिंदी कुंज से सरिता विहार और सरहौल बॉर्डर पर वाहनों की धीमी रफ्तार ने शुक्रवार शाम के सफर को मुश्किल बना दिया. ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से यात्रा से पहले रास्तों की स्थिति जांचने, जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त समय रखने और मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों के निर्देशों का पालन करने की अपील की है. खासकर रेलवे स्टेशन, आईएसबीटी और एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों को समय से पहले निकलने की सलाह दी गई है.
 

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