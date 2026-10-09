दिल्ली-NCR में जाम से थमी रफ्तार, कालिंदी कुंज से गुरुग्राम बॉर्डर तक गाड़ियों की लंबी कतारें

दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के चलते शुक्रवार शाम कई प्रमुख रास्तों पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया. दिल्ली से नोएडा जाने वाले कालिंदी कुंज मार्ग पर लंबा जाम नजर आया. सरिता विहार से कालिंदी कुंज के बीच वाहन रेंगते दिखाई दिए. वहीं, दिल्ली-गुरुग्राम बॉर्डर पर भी गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं. सरहौल बॉर्डर पर हजारों वाहन जाम में फंसे रहे, जिससे दिल्ली जाने वाले और नौकरी से घर लौटने वाले लोगों की परेशानी बढ़ गई.

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शुक्रवार शाम पीक आवर्स के दौरान सड़कों पर वाहनों का दबाव बढ़ने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. बदले हुए रूट और ट्रैफिक डायवर्जन का असर भी सड़कों पर दिखाई दिया. कई जगह गाड़ियां धीरे-धीरे आगे बढ़ती नजर आईं. दिल्ली और आसपास के इलाकों में सफर करने वाले लोगों के लिए शाम का समय मुश्किल भरा रहा.

कालिंदी कुंज से सरिता विहार के बीच गाड़ियां रेंगीं

दिल्ली से नोएडा जाने वाले कालिंदी कुंज बॉर्डर मार्ग पर लंबा जाम लगा रहा. सरिता विहार से कालिंदी कुंज के बीच वाहनों की रफ्तार बेहद धीमी नजर आई. इस रास्ते से गुजरने वाले वाहन चालकों को आगे बढ़ने के लिए जूझना पड़ा. इस मार्ग पर जाम के कारण दिल्ली से नोएडा जाने वाले यात्रियों को परेशानी हुई. शुक्रवार शाम के व्यस्त समय में वाहनों का दबाव बढ़ने से स्थिति और मुश्किल हो गई. सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतारें दिखाई दीं और वाहन रेंगते हुए आगे बढ़ते रहे.

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DELHI TRAFFIC POLICE ADVISORY In view of the law and order situation, traffic may be impacted on following stretches in Delhi on 10.10.2026. 1. Diversions Diversions will be enforced starting from 06:00 AM on 10.10.2026 depending upon prevailing situation. General public is informed that movement at following points and surrounding stretches might remain affected:- 1.Round About Shankar Road-Vande Matram ‘T’ Point towards New Delhi 2.Dhaula Kuan Flyover 3.Round About Jhandewalan 4.Round About Panchkuian 5.Round About Mandi House 6.Dr Dinesh Nandini Dalmia Chowk (W-Point) 7.Ram Charan Aggarwal Chowk (A-Point) 8.Minto Road/Deen Dayal Upadhyay Marg 9. Guru Nanak Chowk 10.Chemsford Road – Outer Circle Connaught Place T-Point 11.Bharion Road- MGM (Ring Road) T-Point 12.Lodhi Road Flyover 13.Round About Neela Gumbad 14.Madarsa T- Point 15.Round About Samrat Hotel 16.Sardar Patel Marg- Panchsheel Marg Crossing 17.Under Bhikaji Kama Place 18.Under Moti Bagh Flyover 19.Ring Road-San Martin Marg T-Point 20.Round About Ashoka Road – Jantar Mantar Road 21.Round About Windsor Palace 22.Tolstoy-Janpath Crossing 23.Round About Rail Bhawan 24.Jai Singh Road – Sansad Marg Crossing 25.Outer Circle Connaught Place -Barakhamba Road T-Point 26.Round About Gol Dak Khana 27.Round About Patel Chowk 28.Jai Singh Road – Ashoka Road T-Point 29.Round About RML Hospital 30.Outer Circle Connaught Place - Sansad Marg T-Point 2.Commuters’ Advisory & Recommendations •Plan in Advance: Please keep extra travel time in hand if heading towards railway stations, ISBTs, or the airport via New Delhi and Central Delhi. •Avoid Non-Essential Travel: Commuters are requested not to undertake non essential travel. •Dynamic Restrictions: Traffic management measures are dynamic and will be relaxed or regulated based on real-time ground assessment. 3.Stay Updated (Real-Time Information) For live updates, alternate routes, and continuous traffic alerts, please keep referring to official Delhi Traffic Police platforms: •Website: https://t.co/8CZTflQ8x7 •X (Twitter): @dtptraffic •Instagram : @dtptraffic •Facebook : @dtptraffic •Helpline Numbers: 1095 or 011-25844444 @LtGovDelhi @CPDelhi @DelhiPolice — Delhi Traffic Police (@dtptraffic) October 9, 2026

दिल्ली-गुरुग्राम बॉर्डर पर भी ट्रैफिक जाम ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी. सरहौल बॉर्डर पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं. हजारों वाहन जाम में फंसे रहे. दिल्ली जाने वाले यात्रियों के साथ-साथ नौकरी से घर लौटने वाले लोगों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा. दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर किए गए रूट डायवर्जन और वाहनों के बढ़े दबाव का असर यातायात पर दिखाई दिया. शुक्रवार शाम पीक आवर्स में लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में परेशानी हुई. सड़कों पर वाहन धीमी गति से चलते नजर आए.

ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे गैर-जरूरी यात्रा से बचें. नई दिल्ली और मध्य दिल्ली से होकर रेलवे स्टेशन, आईएसबीटी या एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों को अतिरिक्त समय लेकर घर से निकलने की सलाह दी गई है. इससे रास्ते में संभावित जाम या रूट डायवर्जन के कारण होने वाली परेशानी से बचने में मदद मिल सकती है. पुलिस ने यात्रियों से यह भी कहा है कि वे सफर शुरू करने से पहले अपने रास्ते की स्थिति की जानकारी लें. रास्ते में तैनात पुलिसकर्मियों के निर्देशों का पालन करें, ताकि ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिल सके.

दिल्ली में विरोध प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं. जंतर-मंतर, जनपथ, चुनाव आयोग और दिल्ली पुलिस मुख्यालय के आसपास करीब 1.5 किलोमीटर के दायरे को बेहद संवेदनशील माना गया है. इस इलाके में 6,500 से ज्यादा सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की व्यवस्था की गई है.

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जंतर-मंतर और आसपास के संवेदनशील इलाकों में सात स्तरों की बैरिकेडिंग भी की गई है. इसके अलावा निगरानी के लिए 300 से अधिक CCTV कैमरे लगाए गए हैं. इन कैमरों में ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा है. इनका उद्देश्य संवेदनशील स्थानों पर निगरानी रखना और किसी भी अप्रिय स्थिति से तुरंत निपटने में मदद करना है.

यात्रियों को पहले से योजना बनाकर निकलने की सलाह

प्रदर्शन के चलते दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम के प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक का दबाव यात्रियों के लिए परेशानी का कारण बना. कालिंदी कुंज से सरिता विहार और सरहौल बॉर्डर पर वाहनों की धीमी रफ्तार ने शुक्रवार शाम के सफर को मुश्किल बना दिया. ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से यात्रा से पहले रास्तों की स्थिति जांचने, जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त समय रखने और मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों के निर्देशों का पालन करने की अपील की है. खासकर रेलवे स्टेशन, आईएसबीटी और एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों को समय से पहले निकलने की सलाह दी गई है.



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