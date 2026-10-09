दिल्ली में CJP प्रोटेस्ट से पहले पुलिस का सख्त प्लान, 12 डिटेंशन सेंटर तैयार, उकसावे में नहीं आएंगे जवान

दिल्ली में 10 अक्टूबर को होने वाले प्रदर्शन को लेकर पुलिस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने जवानों को निर्देश दिया है कि प्रदर्शन के दौरान किसी भी स्थिति में संयम बनाए रखें और पेशेवर तरीके से काम करें. सूत्रों के मुताबिक, अधिकारियों ने पुलिसकर्मियों को स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि कोई प्रदर्शनकारी उकसाने वाली हरकत करता है, तो वे उस पर प्रतिक्रिया देने से बचें. पुलिस अधिकारियों की ब्रीफिंग में जवानों को समझाया गया कि प्रदर्शन के दौरान किसी भी तरह के टकराव से बचते हुए स्थिति को संभालना जरूरी है. अधिकारियों ने अधिकतम संयम बरतने और मौके पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दिया.

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ब्रीफिंग के दौरान पिछले CJP प्रदर्शन से मिले सबक का भी जिक्र किया गया. वरिष्ठ अधिकारियों ने पुलिसकर्मियों को निर्देश दिया कि आगामी प्रदर्शन में भी उसी तरह संयम और पेशेवर रवैया बनाए रखा जाए. अधिकारियों ने जवानों को पूरी जिम्मेदारी के साथ ड्यूटी करने के निर्देश दिए हैं. पुलिसकर्मियों से कहा गया है कि प्रदर्शन के दौरान हालात के अनुसार काम करें और किसी भी उकसावे में आकर प्रतिक्रिया न दें.

अनधिकृत भीड़ को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं

सूत्रों के अनुसार, दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि किसी भी तरह की अनधिकृत भीड़ को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं दी जाएगी. प्रदर्शन में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचने वाले लोगों को हिरासत में लेकर निर्धारित डिटेंशन सेंटरों में भेजने के निर्देश दिए गए हैं. इसके लिए दिल्ली पुलिस ने 12 डिटेंशन सेंटर बनाए हैं. प्रदर्शन के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने यह व्यवस्था की है. अधिकारियों ने जवानों को निर्देश दिया है कि वे तय दिशा-निर्देशों के मुताबिक कार्रवाई करें.

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पुलिस अधिकारियों की ब्रीफिंग में स्वतंत्र पत्रकार होने का दावा करने वाले लोगों को लेकर भी निर्देश दिए गए. सूत्रों के मुताबिक, कथित तौर पर अधिकारियों ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति स्वतंत्र पत्रकार होने का दावा करते हुए पुलिसकर्मियों को उकसाने या टकराव की स्थिति पैदा करने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ परिस्थितियों के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है. अधिकारियों ने जवानों को किसी भी विवाद की स्थिति में संयम बनाए रखने और पेशेवर तरीके से काम करने को कहा है.

प्रदर्शनकारियों को रामलीला मैदान ले जाने के सवाल पर दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया कि अभी तक वहां प्रदर्शन आयोजित करने की अनुमति के लिए आवेदन नहीं किया गया है. पुलिस के मुताबिक, रामलीला मैदान में प्रदर्शन करने के लिए पहले औपचारिक आवेदन देना होगा. इसके बाद संबंधित अधिकारी आवेदन पर विचार करेंगे और अनुमति देने को लेकर फैसला लेंगे. फिलहाल रामलीला मैदान में प्रदर्शन की अनुमति के लिए आवेदन नहीं किए जाने की जानकारी सामने आई है.

मौके पर मौजूद रहेंगे वरिष्ठ अधिकारी

वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने जवानों को निर्देश दिया है कि पूरी फोर्स पेशेवर तरीके से काम करे. अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रदर्शन के दौरान वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद रहेंगे. वे वहां की परिस्थितियों का आकलन कर जरूरत के मुताबिक फैसले ले सकेंगे. 10 अक्टूबर के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने जवानों को पहले ही ब्रीफ कर दिया है. अधिकारियों का जोर इस बात पर है कि प्रदर्शन के दौरान संयम बनाए रखा जाए और किसी भी स्थिति से पेशेवर तरीके से निपटा जाए. पुलिस ने अनधिकृत भीड़ को लेकर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है और इसके लिए 12 डिटेंशन सेंटर तैयार किए हैं.

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