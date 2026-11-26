दिल्ली इस साल 1 अक्टूबर से 25 नवंबर के बीच एनसीआर के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में पीएम2.5 और पीएम10 दोनों में पहले नंबर पर रही. पिछले साल इसी दौरान वह तीसरे और चौथे स्थान पर थी. फिर भी दिल्ली का औसत प्रदूषण पिछले दो साल से कम रहा और 56 दिनों में एक भी दिन हवा गंभीर श्रेणी में नहीं पहुंची. यह जानकारी एनवायरोकैटलिस्ट्स के इंडिया एयर क्वालिटी पोर्टल के विश्लेषण से सामने आई है.

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पीएम2.5 में दिल्ली का औसत 113 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रहा. इसके बाद गुरुग्राम 109, नोएडा 105, गाजियाबाद 103, मेरठ 96, बागपत और ग्रेटर नोएडा 95, पानीपत 90, बुलंदशहर 82 और फरीदाबाद 69 पर रहे.

पीएम10 में दिल्ली का औसत 221 रहा. गुरुग्राम में 207, बुलंदशहर में 201, नोएडा में 200, गाजियाबाद में 197, बागपत में 193, ग्रेटर नोएडा में 192 और मेरठ में 178 दर्ज हुआ. पानीपत और फरीदाबाद दोनों में आंकड़ा 173 रहा.

पिछले साल इसी अवधि में दिल्ली का औसत पीएम2.5 158 और पीएम10 287 था. तब पीएम2.5 में दिल्ली गाजियाबाद और नोएडा के पीछे तीसरे नंबर पर थी. पीएम10 में वह गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा के पीछे चौथे नंबर पर थी. गाजियाबाद दोनों सूचियों में सबसे ऊपर था. 2021 से 2026 तक छह साल की तुलना में दिल्ली तीन बार (2022, 2024 और 2026) पीएम2.5 में पहले नंबर पर रही. पीएम10 में वह दो बार (2024 और 2026) सबसे ऊपर रही.

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इस साल 56 दिनों में दिल्ली में 3 दिन हवा संतोषजनक, 23 दिन मध्यम, 18 दिन खराब और 12 दिन बहुत खराब रही. यानी 30 दिन हवा खराब या बहुत खराब रही. 2025 में 4 दिन संतोषजनक, 9 मध्यम, 13 खराब, 27 बहुत खराब और 3 दिन गंभीर रहे. 2024 में 13 दिन मध्यम, 10 खराब, 25 बहुत खराब और 8 गंभीर थे. 2023 में 1 दिन संतोषजनक, 12 मध्यम, 16 खराब, 17 बहुत खराब और 10 गंभीर रहे. 2022 में 2 दिन अच्छे, 4 संतोषजनक, 8 मध्यम, 22 खराब, 17 बहुत खराब और 3 गंभीर थे. 2021 में 1 दिन अच्छा, 3 संतोषजनक, 19 मध्यम, 10 खराब, 15 बहुत खराब और 8 गंभीर रहे.

दिल्ली में पीएम2.5 का औसत इस साल 113 रहा, जो 2025 में 158 और 2024 में 179 था. पीएम10 का औसत 221 रहा, जो पिछले साल 287 और 2024 में 320 था.

एनवायरोकैटलिस्ट्स के संस्थापक और प्रमुख विश्लेषक सुनील दहिया ने पीटीआई से कहा कि इस सीजन में पूरे एनसीआर की हवा साफ तौर पर बेहतर रही. उनके मुताबिक अक्टूबर की अच्छी बारिश और कम व बिखरी हुई पराली जलने की घटनाओं से दिल्ली तक कम प्रदूषण पहुंचा. उन्होंने कहा कि अब वाहनों, धूल और कचरा जलाने जैसे सालभर के स्रोतों पर पूरे क्षेत्र में काम करना होगा, ताकि यह सुधार स्थायी बने.

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पीएम2.5 बहुत बारीक कण होते हैं, जो 2.5 माइक्रोमीटर या उससे छोटे होते हैं और फेफड़ों में गहराई तक जा सकते हैं. पीएम10 में 10 माइक्रोमीटर तक के कण आते हैं, जिनमें धूल भी शामिल है. दोनों के औसत राष्ट्रीय वार्षिक मानक (पीएम2.5 के लिए 40 और पीएम10 के लिए 60) से काफी ऊपर रहे. वे विश्व स्वास्थ्य संगठन के वार्षिक दिशानिर्देशों (पीएम2.5 के लिए 5 और पीएम10 के लिए 15) से भी ज्यादा रहे.

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