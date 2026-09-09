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स्वाइन फ्लू की रिपोर्ट निगेटिव क्या फिर भी हो सकती है ये बीमारी? डॉक्टरों ने बताया

देश के कई राज्यों में स्वाइन फ्लू के मामले बढ़ रहे हैं. कुछ मरीजों में इस बीमारी जैसे लक्षण दिख रहे हैं, लेकिन उनकी रिपोर्ट स्वाइन फ्लू पॉजिटिव नहीं है. इसके कारणों के बारे में डॉक्टरों ने बताया है.

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स्वाइन फ्लू वार्ड
स्वाइन फ्लू वार्ड

दिल्ली के विवेक विहार में रहने वाले प्रदीप सिंह को 5 दिन से खांसी- जुकाम, बुखार और बदनदर्द हो रहा था. ऐसे लक्षण दिखने पर वह दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल गए तो डॉक्टरों ने उनका स्वाइन फ्लू (H1N1) का टेस्ट किया. लेकिन रिपोर्ट में स्वाइन फ्लू नहीं आया. इसके बाद भी लक्षण कुछ दिनों तक बने रहे. ऐसे में डॉक्टरों ने लक्षणों के आधार पर इलाज किया और प्रदीप ठीक हो गए, लेकिन इस केस से ये सवाल उठता है कि स्वाइन फ्लू कि रिपोर्ट निगेटिव होने के बाद भी लक्षण क्यों दिख रहे थे. क्या रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं है तो भी ये बीमारी हो सकती है? इस बारे में डॉक्टरों से जानते हैं. 

सफदरजंग अस्पताल में कम्यूनिटी मेडिसिन विभाग में डायरेक्टर प्रोफेसर डॉ जुगल किशोर ने इस बारे में बताया है. वह कहते हैं कि स्वाइन फ्लू (H1N1) की रिपोर्ट निगेटिव आने के बावजूद मरीज में फ्लू जैसे लक्षण दिख सकते हैं. इसके कई कारण हैं. कई मामलों में ऐसा होता है कि वायरस लोड बहुत हल्का होता है. जिसमें लक्षण तो आ जाते हैं, लेकिन टेस्ट में स्वाइन फ्लू डिटेक्ट नहीं होता है. इसके अलावा यह भी होता है कि स्वाइन फ्लू के लक्षण सीजनल वायरल संक्रमण जैसे ही होते हैं .इस वजह से लगता है कि ये स्वाइन फ्लू है, लेकिन ये नॉर्मल वायरल हो सकता है. अगर किसी व्यक्ति का सैंपल गलत समय और तरीके से लिया गया है तो भी रिपोर्ट निगेटिव आ सकती है. जैसे संक्रमण के बहुत शुरुआती दिनों में या गलत तरीके से गले/नाक का स्वाब सैंपल लिया जाए, तो रिपोर्ट फॉल्स-निगेटिव आ सकती है.

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यह भी पढ़ें: Swine flu : एक बार ठीक होने के बाद दोबारा भी हो सकता है स्वाइन फ्लू, डॉक्टर ने बताया किनको खतरा

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सिर्फ स्वाइन फ्लू नहीं कोई दूसरा संक्रमण भी हो सकता है

महामारी विशेषज्ञ डॉ चंद्रकांत लहरिया ने भी इस बारे में बताया है. डॉ चंद्रकांत कहते हैं कि स्वाइन फ्लू के लक्षण दिखने पर भी इसकी रिपोर्ट निगेटिव आ सकती है. इसके कई कारण होते है. हो सकता है कि लक्षण भले ही स्वाइन फ्लू के दिखें, लेकिन व्यक्ति को रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस हो, इसमें भी बुखार, गले में खराश और खांसी- जुकाम की शिकायत हो सकती है. ऐसे में ये जरूरी है कि इस समय अगर फ्लू के लक्षण दिख रहे हैं तो इसको केवल स्वाइन फ्लू न मामले ये कोई दूसरा वायरल संक्रमण भी हो सकता है. डॉ. चंद्रकांत कहते हैं कि इस समय नॉर्मल फ्लू, आरएसवी संक्रमण, डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियां भी फैलती हैं. इनमें कई लक्षण एक जैसे होते हैं. इसलिए ये जरूरी है कि कोई लक्षण दिखे तो डॉक्टर के पास जाएं. 

यह भी पढ़ें: स्वाइन फ्लू में बुखार नहीं तो क्या संक्रमण नहीं? डॉक्टर से जानें

कैसे करें बीमारियों से बचाव

डॉ. चंद्राकांत कहते हैं कि इस समय सबसे जरूरी ये है कि लोग हैंड हाइजीन का ध्यान रखें. हाथ धोकर भोजन करें और भीड़ वाले इलाकों में मास्क लगाकर जाएं. अगर कोई व्यक्ति संक्रमित है को उसके संपर्क में आने से बचें. किसी बीमारी में खुद से दवा न लें और डॉक्टर के पास जाएं. 

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