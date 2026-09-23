scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

रात में कमरे की रोशनी दिल पर डाल रही असर, बढ़ सकता है हार्ट फेलियर का खतरा, जानें कैसे

यूरोपियन हार्ट जर्नल में छपी स्टडी बताती है कि रात में आपके कमरे में कितनी रोशनी है इसका असर हार्ट की सेहत पर पड़ता है. इससे हार्ट का साइज बढ़ सकता है और हार्ट फेल्यिर का रिस्क भी होता है.

Advertisement
X
रोशनी में सोने से हार्ट पर असर
रोशनी में सोने से हार्ट पर असर

रात में रोशनी में सोने का असर हार्ट के साइज पर पड़ सकता है. ये सुनने में भल ही अजीब लग रहा हो, लेकिन ये दावा वैज्ञानिकों ने अपनी एक रिसर्च के आधार पर किया है. 10 हजार लोगों के स्लीप पैटर्न पर की गई इस रिसर्च को यूरोपियन हार्ट जर्नल में प्रकाशित किया गया है. रिसर्च में बताया गया है कि जो लोग लगभग अंधेरे में सोते थे, उनकी तुलना में जो लोग थोड़ी सी भी रोशनी में सोते थे ,तो उनके दिल के चैंबर बड़े और दीवारें मोटी होने की संभावना ज्यादा थी. ये हार्ट फेल्यिर का भी कारण बन सकता है. 

इस रिसर्च में सबसे ज़्यादा रोशनी के संपर्क में रहने वाले ग्रुप के लोगों को हर रात औसतन लगभग 34 मिनट तक 3 लक्स (Lux) की रोशनी में रखा गया. ये रोशनी बहुत कम होती है, जो लगभग एक तेज चांदनी या बहुत हल्की डिम लाइट के बराबर होती है. यूरोपियन हार्ट जर्नल' में छपे नए नतीजों के अनुसार, इतनी हल्की रोशनी भी दिल पर असर डाल सकती है. जो लोग रात में इतनी रोशनी में सबसे ज़्यादा समय तक सोए, उनके दिल की दीवारें उन लोगों के मुकाबले 1.5 % ज़्यादा मोटी थीं जो लगभग अंधेरे में सोए थे. उनके दिल के बाएं वेंट्रिकलका साइज़ भी 2.4 % अधिक था और दिल के सिकुड़ने की क्षमता 1.9 % कम थी.

हार्ट फेलियर की नौबत आ सकती है

सम्बंधित ख़बरें

Heart health brisk walk
हार्ट अटैक से बचने के लिए ये एक एक्सरसाइज है बेस्ट, डॉक्टर ने बताया
PCOS In Adolescence
अब छोटी लड़कियों को भी हो रहा PCOS, AIIMS ने बताया बड़ा खतरा
Delivery and Kidney failure
डिलीवरी के बाद फेल हो गई किडनी, डॉक्टरों ने एक दवा से बचा ली जान
Kidney stones treatment
किडनी में पथरी है तो क्या करें? डॉक्टर ने बताया सही इलाज
Exercise for bone health
बस कर लें ये एक एक्सरसाइज, सालों तक हड्डियां रहेेंगी मजबूत

अमेरिका की टुलेन यूनिवर्सिटी के महामारी-विज्ञानी लू ची कहते हैं कि यह अपनी तरह की पहली स्टडी है और इससे पता चलता है कि रात में अधिक रोशनी के संपर्क में रहने का संबंध दिल की बनावट में बदलाव से है.  इसमें दिल की बनावट और काम करने के तरीके में बदलाव आता है,और आम तौर पर ऐसा लंबे समय तक मानसिक तनाव के कारण होता है. इससे दिल कमजोर हो सकता है और हार्ट फेलियर की नौबत आ सकती है. 

Advertisement

यह भी पढ़ें: हार्ट के लिए ये एक एक्सरसाइज है सबसे बेस्ट, डॉ. अशोक सेठ ने बताया आसान तरीका, रोज बस इतने मिनट चलें

हार्ट फेल्यिर का रिस्क 20 फीसदी तक बढ़ गया

रिसर्च में बताया गया है कि रोशनी में सोने वाले लोगों में 8 से 10 वर्षों के दौरान हार्ट फेलियर का रिस्क 29 प्रतिशत, एट्रियल फाइब्रिलेशन का जोखिम 15 %, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का जोखिम 24 %, हालांकि दिन के समय तेज रोशनी में सोने से  कार्डियोवैस्कुलर मौत से कोई खास संबंध नहीं मिला था.

यह भी पढ़ें: हार्ट की नसों में ब्लॉकेज नहीं, फिर भी आ सकता है हार्ट अटैक, डॉक्टर ने बताया कैसे दिखते हैं लक्षण

रोशनी में सोने से हार्ट पर कैसे पड़ता है असर

बीएमजे जर्नल कि इस रिसर्च में बताया गया है कि रात में लाइट जलाकर या रोशनी में सोने से हार्ट के फंक्शन पर असर होता है. जिसे कार्डिएक रीमॉडलिंग कहा जाता है. रात में रोशनी जैसे मोबाइल स्क्रीन, नाइट लैंप या स्ट्रीट लाइट आंखों के जरिए दिमाग तक पहुंचती है, जिससे शरीर की आंतरिक सर्कैडियन रिदम बिगड़ जाती है. रोशनी के कारण दिमाग पूरी तरह से रिलैक्स नहीं हो पाता, जिससे सोते समय भी हार्ट रेट बढ़ सकता है. इन सबका सीधा असर हार्ट पर होता है. 
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    5 बार iPhone खोया, हर बार मिला वापस... जापान में भारतीय महिला का एक्सपीरियंस वायरल |
    ‘भारत रूस का तेल खरीदना बंद करे, तभी रुकेगी जंग’, यूक्रेन-रूस वॉर पर जेलेंस्की की दो टूक |
    Beat Report: पाक बना साइबर फ्रॉड का नया हब? 212 की गिरफ्तारी ने खोला इंटरनेशनल स्कैम का नेटवर्क |
    मेट्रो स्टेशन में टॉयलेट के लिए मांगते हैं 5 रुपये? जानिए नियमों के हिसाब देना चाहिए या नहीं |
    चीनी निवेश पर कंपनियों को PLI स्‍कीम का लाभ दे सकती है सरकार, बड़ा खुलासा! |
    अयोध्या: राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में चार्जशीट पर बवाल, बार एसोसिएशन ने जताई आपत्ति |
    भारत के इन होटलों के दीवाने दुनिया भर के लोग, जानें आपके शहर की कौन-सी जगह |
    शादी, सुहागरात और सस्पेंस...फेरों से 15 दिन पहले ही पहुंची ससुराल,देशराज-अनिता की लव स्टोरी में कई ट्विस्ट |
    जब नेपच्यून की खोज हुई, ऐसे मिला था आठवां ग्रह |
    '20 लाख दो, वरना केस में फंसा दूंगी'... व्यापारी से ढाई लाख लेने होटल में पहुंची महिला, पुलिस ने किया अरेस्ट
    Advertisement