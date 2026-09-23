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'20 लाख दो, वरना केस में फंसा दूंगी'... व्यापारी से ढाई लाख लेने होटल में पहुंची महिला, पुलिस ने किया अरेस्ट

मध्य प्रदेश के जबलपुर में सोशल मीडिया के जरिए व्यापारी से दोस्ती और फिर कथित ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया है. व्यापारी की शिकायत के बाद कोतवाली पुलिस ने एक महिला को होटल में 2.5 लाख रुपये लेते हुए गिरफ्तार किया. पुलिस के मुताबिक, महिला ने व्यापारी से 20 लाख रुपये की मांग की थी और कथित तौर पर झूठे केस में फंसाने की धमकी दी थी.

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पुलिस ने आरोपी महिला को किया अरेस्ट. (Photo: Screengrab)
पुलिस ने आरोपी महिला को किया अरेस्ट. (Photo: Screengrab)

जबलपुर में सोशल मीडिया के जरिए शुरू हुई एक दोस्ती के बाद व्यापारी से कथित ब्लैकमेलिंग और वसूली का मामला सामने आया है. कोतवाली पुलिस ने एक महिला को 2.5 लाख रुपये लेते हुए गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, आरोपी महिला की पहचान पूजा रैदास के तौर पर हुई है. वह बार डांसर के रूप में काम करती है और दो बच्चों की मां है. व्यापारी की शिकायत के बाद पुलिस ने जाल बिछाया और होटल में पैसे लेते वक्त महिला को पकड़ लिया.

मामला जबलपुर के ग्वारीघाट इलाके में रहने वाले व्यापारी सार्थक से जुड़ा है. शिकायत के मुताबिक, अप्रैल 2025 में सार्थक की मुलाकात सोशल मीडिया के जरिए उमरिया जिले के बिरसिंहपुर पाली की रहने वाली पूजा रैदास से हुई थी. दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और धीरे-धीरे दोस्ती बढ़ गई. व्यापारी ने पुलिस को बताया कि महिला ने शुरुआत में खुद को छात्रा बताया था. दोनों के बीच बातचीत बढ़ी तो मुलाकातें भी होने लगीं. व्यापारी के मुताबिक, वह महिला को उसके गृह गांव तक छोड़ने भी जाता था.

शिकायत में आरोप है कि इस दौरान व्यापारी ने महिला की कई मांगें पूरी कीं. महंगे सामान और दूसरे खर्चों पर भी पैसे दिए गए. लेकिन कुछ समय बाद मामला कथित तौर पर अलग दिशा में चला गया. व्यापारी का आरोप है कि महिला ने उससे 20 लाख रुपये की मांग की और रकम नहीं देने पर झूठे पुलिस केस में फंसाने की धमकी देने लगी.

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20 लाख से शुरू हुई मांग, 7 लाख पर सौदा

पुलिस के मुताबिक, व्यापारी ने जब 20 लाख रुपये देने से इनकार किया तो उस पर लगातार दबाव बनाया गया. शिकायत के अनुसार, धमकियों से परेशान व्यापारी ने आखिरकार महिला से बातचीत की और कथित तौर पर 7 लाख रुपये में मामला तय हुआ. इसके बाद व्यापारी ने 18 सितंबर को कोतवाली थाने पहुंचकर पुलिस को पूरी जानकारी दी और लिखित शिकायत दर्ज कराई. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने महिला को रंगे हाथ पकड़ने की योजना बनाई.

पुलिस के निर्देश पर व्यापारी ने महिला से संपर्क किया और बताया कि वह पहली किस्त के तौर पर 2.5 लाख रुपये का इंतजाम कर चुका है. दोनों की मुलाकात जबलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित गोपालबाग के होटल कदम ट्री में तय हुई. व्यापारी और महिला होटल पहुंचे. पुलिस टीम पहले से ही आसपास मौजूद थी. महिला पुलिसकर्मी भी सिविल ड्रेस में तैनात थीं. जैसे ही महिला ने व्यापारी से 2.5 लाख रुपये से भरा बैग लिया और वहां से निकलने लगी, पुलिस टीम ने उसे घेर लिया. तलाशी के दौरान उसके बैग से 2.5 लाख रुपये कैश बरामद हुए. इसके बाद पुलिस ने महिला को हिरासत में ले लिया और कोतवाली थाने ले गई.

मोबाइल और WhatsApp चैट खंगाल रही पुलिस

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सीएसपी अखिलेश गौर के मुताबिक, व्यापारी की शिकायत मिलने के बाद पुलिस टीम बनाई गई थी. महिला को 2.5 लाख रुपये की कथित वसूली करते हुए पकड़ा गया है. पुलिस ने महिला के खिलाफ एक्सटॉर्शन की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. उसके मोबाइल फोन की जांच की जा रही है. इसके अलावा सोशल मीडिया अकाउंट्स और WhatsApp चैट्स को भी खंगाला जा रहा है. पुलिस को शक है कि मामले में महिला के अलावा और लोग भी शामिल हो सकते हैं. हालांकि इस बारे में अभी जांच जारी है और किसी दूसरे व्यक्ति की भूमिका की पुष्टि नहीं हुई है.

अब पुलिस की जांच का एक अहम हिस्सा यही है कि क्या यह सिर्फ व्यापारी और महिला के बीच ब्लैकमेलिंग का मामला है या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क भी है. पुलिस महिला के मोबाइल डेटा, सोशल मीडिया अकाउंट और चैट्स की जांच कर रही है. इससे यह पता लगाने की कोशिश होगी कि आरोपी महिला की किन लोगों से बातचीत होती थी और क्या पहले भी किसी दूसरे व्यक्ति से इसी तरह पैसे की मांग की गई थी. फिलहाल पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ जारी है.

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