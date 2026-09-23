भारत के इन होटलों के दीवाने दुनिया भर के लोग, जानें आपके शहर की कौन-सी जगह

भारतीय लग्जरी हॉस्पिटैलिटी का वैश्विक मंच पर बेहतरीन दौर चल रहा है. उदयपुर के भव्य महलों से लेकर जयपुर के बुटीक स्टे और समृद्ध वाइल्डलाइफ रिट्रीट तक, देश का हॉस्पिटैलिटी पोर्टफोलियो दुनिया के लग्जरी नक्शे पर लगातार अपनी एक अलग पहचान बना रहा है.

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इस साल, मिशेलिन गाइड के 2026 मिशेलिन की चयन में भारत के 47 होटलों को जगह मिली है. इनमें 30 'वन-की' (One-Key), 15 'टू-की' (Two-Key) और दो 'थ्री-की' (Three-Key) होटल शामिल हैं. आखिर यह वन-की, टू-की और थ्री-की होटल क्या हैं? मिशेलिन गाइड ने अपने 2026 के चयन में दुनिया भर के 79 गंतव्यों के 2,832 होटलों को मान्यता दी है. वैश्विक स्तर पर, अब 2,020 वन-की होटल, 657 टू-की होटल और 155 थ्री-की होटल हैं.

क्या है मिशेलिन की (Michelin Key)?

इसे होटल उद्योग के 'मिशेलिन स्टार' के रूप में समझें, वैसे तो मिशेलिन गाइड दशकों से होटलों की सिफारिश करती आ रही है, लेकिन मिशेलिन की की शुरुआत 2024 में उन संपत्तियों को उभारने के लिए की गई थी जो असाधारण प्रवास के अनुभव प्रदान करती हैं. अब, किसी होटल को सिर्फ इसलिए 'की' (Key) नहीं मिल जाती क्योंकि वह महंगा है, उसमें कोई भव्य लॉबी है या वह खुद को फाइव-स्टार कहता है, इसके लिए एक बेहद सख्त प्रक्रिया बनाई गई है.

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मूल्यांकन के 5 मुख्य मानदंड

मिशेलिन के गुप्त/गुमनाम इंस्पेक्टर पांच प्रमुख बातों पर ध्यान देते हैं, वास्तुकला और इंटीरियर डिजाइन, सेवा की गुणवत्ता और निरंतरता, व्यक्तित्व और चरित्र, कीमत के हिसाब से अनुभव का मूल्य, अपने आसपास के माहौल या पड़ोस में होटल का योगदान, इसके बाद रेटिंग के तीन स्तर होते हैं-

वन मिशेलिन की (One Key): बेहद विशेष प्रवास

टू मिशेलिन की (Two Keys): असाधारण प्रवास

थ्री मिशेलिन की (Three Keys): अद्भुत/अद्वितीय प्रवास

लग्जरी और कीमत से परे एक वैश्विक पहचान

आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, यह प्रणाली केवल लग्जरी या कीमत की सीढ़ी नहीं है. मिशेलिन का चयन विभिन्न आकारों, शैलियों, परिवेशों और मूल्य श्रेणियों में फैला हुआ है. गाइड के वैश्विक होटल चयन में अब 9,400 से अधिक होटल शामिल हैं, जिनमें से 2,832 संपत्तियों को 'की' पुरस्कार दिया गया है.

भारतीय होटलों को मिले मिशेलिन की (Michelin Keys)

मिशेलिन की (Michelin Keys) की सूची में सर्वोच्च 'थ्री की' (Three Keys) श्रेणी में उदयपुर के ताज लेक पैलेस और हैदराबाद के ताज फलकनुमा पैलेस ने अपना प्रतिष्ठित दर्जा बरकरार रखा है. वहीं, 'टू की' (Two Keys) सूची में भारत के लग्जरी हॉस्पिटैलिटी सर्किट के कई प्रमुख नाम शामिल हैं, जिनमें आगरा का द ओबेरॉय अमरविलास, अलवर का अमनबाग, बीसलपुर का सुजान जवाई, मनाली का सितारा हिमालया, बांधवगढ़ का द ओबेरॉय विंध्यविलास वाइल्डलाइफ रिसॉर्ट और अल्मोड़ा का द कुमाऊं प्रमुख हैं, इसके अलावा जयपुर से रैफल्स और द लीला पैलेस, नई दिल्ली से द इम्पीरियल व द लीला पैलेस, रणथंभौर का अमन-इ-खास, सवाई माधोपुर से सिक्स सेंसेज फोर्ट बरवाड़ा एवं सुजान शेर बाग, और उदयपुर से रैफल्स और द ओबेरॉय उदयविलास भी इस सूची में अपनी जगह बनाने में सफल रहे हैं.

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मिशेलिन की 'वन की' (One Key) सूची में भारतीय होटलों की एक समृद्ध और विविधतापूर्ण श्रृंखला शामिल है, जो ऐतिहासिक पैलेस होटलों और शहरी लैंडमार्क से लेकर बुटीक स्टे, वाइल्डलाइफ रिट्रीट और शांत पहाड़ी डेस्टिनेशन तक फैली हुई है. इस सूची में राजस्थान की शाही विरासत का प्रतिनिधित्व बीकानेर का नरेंद्र भवन, जयपुर के राजमहल पैलेस रास, ताज देवी रत्न रिसॉर्ट एंड स्पा, द जोहरी, द ओबेरॉय राजविलास व अनंताय ज्वेल बाग, जैसलमेर का सुजान द सराय, जोधपुर का म्हारो खेत और उदयपुर के रास देवीगढ़ व मैन्स्क्रिप्ट झीलवाड़ा हवेली करते हैं.

सबसे किफायती 'की' होटलों में अनंताय ज्वेल बाग

इसके अलावा, जयपुर के अनंताय ज्वेल बाग को मिशेलिन की दुनिया के 'सबसे किफायती की होटलों' की सूची में शामिल किया गया है. इस भव्य जयपुर संपत्ति में एक रात के प्रवास की शुरुआत बुकिंग की तारीख और समय के आधार पर लगभग ₹10,000 से हो सकती है.

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