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5 बार iPhone खोया, हर बार मिला वापस... जापान में भारतीय महिला का एक्सपीरियंस वायरल

जापान में रहने वाली लखनऊ की भारतीय महिला प्रगति का फोन खोने का अनुभव सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. प्रगति के मुताबिक, वह जापान में पांचवीं बार अपना आईफोन खो चुकी हैं और हर बार फोन उन्हें वापस मिल गया. इस बार भी रात में बेंच पर छूटा आईफोन उसी जगह सुरक्षित मिला.

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प्रगति ने दूसरे फोन से एप्पल के फाइंड माई फीचर की मदद ली (Photos: @lucknowiinjapan/Instagram)
प्रगति ने दूसरे फोन से एप्पल के फाइंड माई फीचर की मदद ली (Photos: @lucknowiinjapan/Instagram)

जापान में रहने वाली लखनऊ की एक भारतीय महिला का आईफोन 16 प्रो पांचवीं बार खो गया. लेकिन हैरानी की बात यह रही कि हर बार की तरह इस बार भी उसका फोन चोरी नहीं हुआ, बल्कि ठीक उसी जगह मिल गया, जहां वह उसे छोड़कर गई थी. महिला ने इस पूरे अनुभव का वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया है.

इंस्टाग्राम यूजर प्रगति कुछ महीने पहले ही जापान शिफ्ट हुई हैं. उन्होंने बताया कि उन्हें अपना फोन भूल जाने की आदत है. कई बार उन्हें दो-तीन घंटे तक पता ही नहीं चलता कि उनका आईफोन उनके पास नहीं है. इस बार भी वह देर रात वॉक पर निकली थीं और अपना आईफोन 16 प्रो एक बेंच पर छोड़ आईं.

फोन गायब होने का पता चलने पर प्रगति ने दूसरे फोन से एप्पल के फाइंड माई फीचर की मदद ली. लोकेशन करीब 600 मीटर दूर दिखाई दी. इसके बाद वह रात करीब 12 बजे फोन की लोकेशन की ओर चल पड़ीं. जैसे-जैसे वह आगे बढ़ीं, लोकेशन उनके परिवार के साथ डिनर के बाद रोजाना इस्तेमाल किए जाने वाले रास्ते के पास पहुंचने लगी.

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देखें वीडियो

कुछ देर बाद फोन की लोकेशन उस जगह से महज 100 मीटर दूर दिखाई दी, जहां वह पहले बैठी थीं. जब प्रगति वहां पहुंचीं तो उनकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा. उनका आईफोन 16 प्रो उसी बेंच पर रखा था और किसी ने उसे छुआ तक नहीं था.

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प्रगति ने बताया कि यह जापान में पांचवीं बार था जब उन्होंने अपना आईफोन 16 प्रो खोया था और हर बार वह उसे वापस पाने में कामयाब रही हैं. उन्होंने यह भी बताया कि पिछली बार फोन मिलने पर किसी व्यक्ति ने उसे पुलिस स्टेशन में जमा करा दिया था.

यह भी पढ़ें: तीन दिन पहले खरीदा iPhone 18 Pro, पति के साथ की Unboxing, ई-रिक्शा में बैठी युवती से झपटकर ले गए बदमाश

अपने वीडियो में प्रगति ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि दूसरे देशों में ऐसी स्थिति में क्या होता, लेकिन जापान में उन्हें जो सुरक्षा का एहसास हुआ, वह उनके लिए खास था.

वीडियो वायरल होने के बाद कई लोगों ने जापान की सुरक्षा व्यवस्था और वहां के सामाजिक व्यवहार की चर्चा की. कुछ यूजर्स ने कहा कि इतने महंगे फोन का घंटों तक एक जगह पड़े रहना और फिर उसी हालत में मिल जाना वहां के सुरक्षा माहौल को दिखाता है. वहीं, कुछ लोगों ने भारत में फोन चोरी होने के अपने अनुभवों से इसकी तुलना की.प्रगति ने लोगों से यह भी पूछा कि उन्होंने कितनी बार अपना फोन खोया है और क्या उन्हें वह वापस मिल पाया.

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