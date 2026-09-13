पीरियड्स लेट हो रहे हैं? इसे सिर्फ तारीखों का खेल न समझें, शरीर दे रहा है इस बीमारी का संकेत

हर महीने पीरियड्स की तारीख आगे खिसकना, चेहरे पर पिंपप, गालों और ठुड्डी पर अनचाहे बाल उगना जैसी समस्या अगर हो रही है तो इसको हल्के में न लें. ये शरीर में पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के लक्षण हो सकते हैं. इस सिंड्रोम को अब पॉलीएंडोक्राइन मेटाबोलिक ओवेरियन सिंड्रोम( पीएमओएस) कहते हैं. डॉक्टर बताते हैं कि महिलाएं इसको केवल पीरियड्स से संबंधित एक बीमारी मान लेती है, लेकिन ऐसा नहीं है. ये हार्मोनल और मेटाबॉलिक हेल्थ खराब हो जाने का भी संकेत है.

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डॉक्टर बताते हैं कि पीरियड्स का समय पर न आना ये संकेत है कि शरीर में गड़बड़ चल रही है. अगर महिला के शरीर में ओव्यूलेशन सही नहीं है तो पीरियड्स देर से आ सकते हैं या लंबे समय तक नहीं आते है. हालांकि सिर्फ अगर ये एक लक्षण है तो इसको पीएमओएस नहीं कहते हैं, लेकिन अगर इनके साथ- साथ दूसरे लक्षण है तो ध्यान जरूर दें.

चेहरे के बाल और मुंहासे क्यों बढ़ जाते हैं?

जयपुर के कोकून हॉस्पिटल में ऑब्सटेट्रिक्स और गायनेकोलॉजी विभाग में डॉ. पंखुड़ी गौतम बताती हैं कि पीएमओएस की बीमारी में एंड्रोजन हार्मोन का लेवल गड़बड़ होने लगता है. इसकी वजह से चेहरे या शरीर पर ज्यादा बाल आने लगते हैं. कुछ महिलाओं मे वजन भी बढ़ने लगता है और चेहरे पर दाने निकल जाते हैं. अगर इस स्थिति का समय पर इलाज न हो तो इससे प्रेग्नेंसी में दिक्कत हो सकती है.

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पीएमओएस का इलाज क्या है

डॉ. पंखुड़ी बताती हैं कि सबसे पहले ये देखा जाता है कि महिला में प्रमुख समस्या क्या है और उसके हिसाब से इलाज किया जाता है. किसी महिला को वजन और मेटाबॉलिक हेल्थ पर काम करने की जरूरत होती है, किसी को पीरियड्स या एंड्रोजन से जुड़े लक्षणों के लिए दवाएं दी जाती हैं. अगर इस सिंड्रोम के कारण कोई महिला गर्भवती नहीं हो पा रही है तो फिर फर्टिलिटी के इलाज पर फोकस किया जाता है.

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लक्षणों को बिलकुल नजरअंदाज न करें

कई महिलाओं पीरियड्स के समय पर न आने की समस्या को हल्के में लेती हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए.अगर हर महीने पीरियड्स बार-बार लेट हों और चेहरे पर दाने निकलना समेत दूसरे लक्षण भी दिख रहे हैं तो इस मामले में डॉक्टर से सलाह लेना बहुत जरूरी है.

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