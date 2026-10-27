scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

हार्ट की अच्छी सेहत के लिए जरूरी है Lp(a) टेस्ट, शरीर में लिपोप्रोटीन के लेवल का चल जाता है पता

कोलेस्ट्रॉल का नॉर्मल होना हार्ट अटैक से सुरक्षा की गारंटी नहीं है. हालांकि इसका लेवल नॉर्मल होना अच्छी बात है, लेकिन इसके अलावा एक और टेस्ट भी है जिसे आपको अपने जीवन में एक बार जरूर करा लेना चाहिए.

Advertisement
X
कोलेस्ट्रॉल टेस्ट
कोलेस्ट्रॉल टेस्ट

अगर आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल नॉर्मल है तो ये अच्छी बात है, लेकिन ये इसकी गारंटी नहीं है कि आपको हार्ट की कोई बीमारी नहीं है या कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा.  डॉक्टर बताते हैं कि दिल की सेहत का आकलन सिर्फ एक रिपोर्ट से नहीं किया जा सकता है. जरूरी नहीं है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल है तो हार्ट के सभी फंक्शन ठीक हैं. ऐसे में आपको एक बार Lp(a) टेस्ट भी जरूर करा लेना चाहिए.

मूलचंद हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर डॉ. तरुण कुमार ने इस बारे में बताया है. डॉ तरुण कहते हैं कि दिल तक खून पहुंचाने वाली नसों को कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं. जब इनकी अंदरूनी परत में कोलेस्ट्रॉल जम जाता है तो इससे प्लाक बन सकता है. कभी-कभी प्लाक की ऊपरी परत फट जाती है और वहां खून का थक्का बन जाता है. यह थक्का दिल तक खून पहुंचने से रोक सकता है और हार्ट अटैक हो सकता है, लेकिन कुछ मामलों में कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल होने के बाद भी हार्ट अटैक आ सकता है. इस तरह के केस भी देखे जाते हैं.

यह भी पढ़ें: फैटी लिवर से एक नहीं कई खतरे, किसी को हार्ट अटैक तो किसी को लिवर फेलियर का रिस्क

सम्बंधित ख़बरें

सिपाही ने CPR देकर बुजुर्ग की जान बचाई (Photo ITG)
'कहा था आलू मत उठाओ' हार्ट अटैक से तड़प रहे पति को डांटती रही पत्नी
Lucknow Police Constable
Lucknow में सिपाही ने CPR देकर बचाई बुजुर्ग की जान
Nana Patekar
नाना पाटेकर की मौत पर सच निकली डॉक्टर की बात, बताई थी असली वजह
nana patekar death cause
Nana की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई सामने, खुला मौत का राज
World Heart day 2026
हर हार्ट अटैक ब्लॉकेज की वजह से नहीं होता, ये भी हैं बड़े कारण

सामान्य कोलेस्ट्रॉल के बावजूद खतरा क्यों?

हार्ट अटैक का रिस्क केवल टोटल कोलेस्ट्रॉल पर निर्भर नहीं करता. Lp(a) भी इसका खतरा बढ़ा सकता है. इसको लिपोप्रोटीन(a) कहते हैं. इसका लेवल काफी हद तक जेनेटिक ही होता है. इसका लेवल ज्यादा होने पर हार्ट अटैक आने का रिस्क होता है. अधिकतर लोग अपना लिपिड प्रोफाइल टेस्ट तो कराते हैं, लेकिन Lp(a) नहीं कराते हैं, हालांकि इसका एक कारण भी है. ऐसा इसलिए क्योंकि लिपिड प्रोफाइल में Lp(a) की जांच शामिल नहीं होती. इसे जानने के लिए इसका एक अलग ब्लड टेस्ट कराना पड़ता है. 

Advertisement

यह भी पढ़ें: Diet In fatty liver: क्या फैटी लिवर वाले मरीजों को दूध पीना चाहिए, क्या कहते हैं डायटिशियन

कितना होना चाहिए Lp(a) का लेवल 

Lp(a) का लेवल 125 nmol/L या 50 mg/dL या इससे ज्यादा होने पर हार्ट अटैक आने का रिस्क होता है. सभी  लोगों को सलाह है कि वे अपना Lp(a) टेस्ट एक बार जरूर करा ले. अगर ये बढ़ा हुआ है तो डॉक्टर की सलाह पर अपना इलाज कराएं. इससे आप हार्ट अटैक के खतरे से बच सकते हैं. हालांकि इसके अलावा ये भी जरूरी है कि आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल ठीक रहे. खानपान अच्छा हो, स्मोकिंग और शराब का सेवन न करें और मानसिक तनाव न लें. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    हार्ट की अच्छी सेहत के लिए जरूरी है Lp(a) टेस्ट, शरीर में लिपोप्रोटीन के लेवल का चल जाता है पता |
    Annual Toll Pass: 1 नवंबर से नया ऐनुअल पास, 1500 रुपये में टोल प्लाजा पर हो जाएगा काम |
    चुनाव आयोग का बड़ा आदेश, 5 राज्यों में अफसरों के तबादले के निर्देश दिए |
    अभिनेता इमरान खान को बॉम्बे HC से राहत, भारत छोड़ने के आदेश पर रोक |
    ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जन-महाभियोग पर तनातनी, कांग्रेस ने लगाया ये आरोप |
    Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 27 अक्टूबर 2026 की शाम की बड़ी खबरें और अन्य समाचार |
    'मर्जी होगी तो सोऊंगी', प्रोड्यूसर ने घूरा, डायरेक्टर ने रात को बुलाया, मां के सामने रखी डिमांड! गुस्साई एक्ट्रेस |
    अमृतसर में युवक की गोली मारकर हत्या, परिजनों ने लगाया नशे के विरोध का आरोप |
    मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच हूतियों का बड़ा दावा, कहा- बैलिस्टिक मिसाइल से सऊदी रक्षा मंत्रालय पर हमला किया |
    भारत ने न्यूजीलैंड को तीसरे टी20 मैच में दी करारी शिकस्त, अभिषेक शर्मा ने जड़ा तूफानी शतक
    Advertisement