scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'मां को दी गालियां, की हाथापाई, 'पंचायत के दामाद जी'-स्काउट ने लांघी मर्यादा, भड़के रोहित शेट्टी ने लगाई क्लास

इस हफ्ते वीकेंड का वार एपिसोड में सलमान खान की जगह रोहित शेट्टी कंटेस्टेंट्स की क्लास लगाते दिखेंगे. रोहित शेट्टी के निशाने पर इस हफ्ते स्काउट ओपी और आसिफ खान रहे.

Advertisement
X
आसिफ खान और स्काउट पर भड़के रोहित शेट्टी (Photo: Screengrab)
आसिफ खान और स्काउट पर भड़के रोहित शेट्टी (Photo: Screengrab)

बिग बॉस 20 में इस समय हाईवोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है. कंटेस्टेंट्स सारी हदें पार रहे हैं. अब वीकेंड का वार एपिसोड में रोहित शेट्टी ने सभी की जमकर क्लास लगाई. काजी तौकीर की मां को नेशनल टीवी पर गाली देने और धक्का-मुक्की करने पर रोहित शेट्टी ने आसिफ खान और स्काउट ओपी को इतनी बुरी तरह लताड़ा कि उनकी बोलती बंद कर दी. 

गुस्से से लाल रोहित शेट्टी

शो का प्रोमो वीडियो सामने आ गया है. इस हफ्ते सलमान खान की जगह रोहित शेट्टी वीकेंड का वार होस्ट करने वाले हैं. रोहित बिना किसी फिल्टर के कंटेस्टेंट्स को उनकी गलतियों के लिए कॉल ऑउट करते नजर आ रहे हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

Rohit Shetty addresses Scout and Love Gill Blanket massage controversy
बिग बॉस में स्काउट और लव का 'कंबल कांड', रोहित शेट्टी ने घेरा
tiger shroff attack lawrence bishnoi
खौफ में बॉलीवुड, सलमान की बढ़ी सुरक्षा, अक्षय के घर लगे बुलेटप्रूफ शीशे
Tiger Shroff firing incident
मुंबई पुलिस कैसे देती है सेलिब्रिटीज, फिल्म स्टार्स और बिजनेसमैन को सुरक्षा?
टाइगर पर हमले के बाद सलमान ने लिया ये बड़ा फैसला
salman khan lawrence bishnoi gang dispute
सलमान और उनके करीबियों के पीछे क्यों पड़ा है लॉरेंस गैंग?

शो में स्काउट ओपी और आसिफ खान, काजी तौकीर की मां को गंदी गाली देते नजर आए थे. इसके अलावा कैप्टेंसी टास्क में आसिफ लड़ाई में इतना ज्यादा गुस्सा हो गए थे कि वो अपना कंट्रोल खो बैठे थे. आसिफ ने गुस्से में काजी पर चार्ज किया था. दोनों के बीच हाथापाई की नौबत आ गई थी. 

ऐसे में रोहित शेट्टी ने आसिफ की जमकर क्लास क्लास लगा दी. रोहित शेट्टी ने आसिफ से पूछा- काजी के साथ आपका क्या पंगा हुआ, इस हफ्ते? आसिफ बोले- काजी बहुत ही इनसेंसिटिव बातें कर देते हैं और फिर कहते हैं कि मेरा इरादा वो नहीं था. इसपर रोहित शेट्टी गुस्से से बोले- जिस तरह से आप चार्ज करते हुए आते हो ना...बता तू...बता तू...आपने काजी के सिर पर मार ही दिया था. 

Advertisement

 

 

रोहित शेट्टी ने लगाई लताड़

रोहित शेट्टी ने आगे आसिफ पर सवाल उठाते हुए कहा- ऐसा लग रहा है कि आप काजी को जबरदस्ती उकसाना चाहते हो कि किसी तरह उसका हाथ उठ जाए. इसपर आसिफ अपनी सफाई में बोले- सर जब काजी बात करता है तो उसके मुंह से थूक निकलता है. 

लेकिन रोहित शेट्टी ने 'पंचायत के दामाद' आसिफ की एक नहीं सुनी. रोहित शेट्टी ने आसिफ को फटकारते हुए कहा- अगर किसी के इतने करीब आकर मैं भी आपसे लड़ूंगा तो थूक उड़ेगा ही.  

आसिफ आगे काजी तौकीर पर निशाना साधते हुए बोले- सर ये बिना बात के गाली देते हैं. इसपर रोहित शेट्टी ने उन्हें लताड़ते हुए कहा- आप लोगों को गाली देने की इजाजत है, लेकिन अगर काजी ने गाली दे दी तो ये अलग चीज है. 

 

 

इसके अलावा रोहित शेट्टी ने स्काउट और लव की नजदीकियों पर भी सवाल उठाए. रोहित शेट्टी ने जिस तरह दबंग स्टाइल में आसिफ और स्काउट की क्लास लगाई उनके इस अंदाज की लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं. फैंस रोहित शेट्टी को बेस्ट होस्ट बता रहे हैं. अब हर किसी को आज के एपिसोड का इंतजार है, जब रोहित शेट्टी स्काउट और आसिफ को आईना दिखाएंगे. तो आप एक्साइटेड हैं ना आज रात वीकेंड का वार एपिसोड देखने के लिए. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    दो लाख के विवाद में खूनी खेल! ढाबे में घुसकर मालिक को पीटा, फिर मारी गोली... CCTV में कैद वारदात |
    रजिस्ट्रेशन-लैंड सर्वे के निजीकरण पर भड़के अंबुमणि रामदास, कहा- 'जनता की जेब पर पड़ेगा भारी' |
    हाथ में हाथ और सीढ़ियां... मॉडल श्रद्धा दुबे के साथ नीचे उतरता दिखा शिवा! मौत से पहले का CCTV आया सामने |
    दिल्ली के नामी रेस्टोरेंट्स में गंदगी का अंबार, आजतक की पड़ताल में खुलासा |
    ब्रह्मोस के बाद अस्त्र मिसाइल के बारे सोच रहा है इंडोनेशिया, किस देश से है खतरा? |
    भोपाल गोलीकांड में सायरा खान का यू-टर्न... बोली- छत पर टहलते समय नहीं, घर में रखी पिस्टल से गलती से चली थी गोली |
    'नसीब चुराने के लिए लोग आपकी स्त्री चुरा लेते हैं', पत्नी सुनीता संग अनबन पर बोले गोविंदा, छलका दर्द |
    धर्मशाला में रखा पाकिस्तान का पैटन टैंक, तोप नीचे झुकी और भारतीय टैंक की ऊपर... क्या है 1965 की जंग की कहानी? |
    Hidden Tourist Places in India: गोवा-मनाली छोड़ें, भारत की इन 5 खूबसूरत जगहों पर लें सुकून भरी छुट्टियों का मजा |
    बुजुर्ग महिला की मौत के बाद परिवार ने पुलिस को घेरा, आरोपी की गिरफ्तारी पर गुमराह करने के लगे आरोप
    Advertisement