scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बुजुर्ग महिला की मौत के बाद परिवार ने पुलिस को घेरा, आरोपी की गिरफ्तारी पर गुमराह करने के लगे आरोप

चेन्नई में एक सड़क हादसे में बुजुर्ग महिला की मौत के बाद परिजनों ने पुलिस पर गंभीर सवाल उठाए हैं. परिवार का आरोप है कि आरोपी की गिरफ्तारी का भरोसा देकर उन्हें शांत कराया गया, लेकिन थाने पहुंचने पर न आरोपी मिला और न ही कार जब्त होने की जानकारी मिली.

Advertisement
X
बुजुर्ग महिला की मौत के बाद पुलिस पर गंभीर आरोप लग रहे हैं (Photo-ITG)
बुजुर्ग महिला की मौत के बाद पुलिस पर गंभीर आरोप लग रहे हैं (Photo-ITG)

तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में एक सड़क हादसे में बुजुर्ग महिला की मौत के बाद पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं. नीलंकरई इलाके में एक लग्जरी कार की टक्कर से कृष्णवेणी नाम की बुजुर्ग महिला की जान चली गई. हादसे के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की. परिवार का आरोप है कि पुलिस ने उन्हें बताया कि आरोपी को पकड़ लिया गया है, लेकिन जब वे थाने पहुंचे तो वहां न आरोपी मिला और न ही कार जब्त किए जाने की जानकारी मिली.

मृतका के एक रिश्तेदार के मुताबिक, हादसे के बाद कृष्णवेणी का शव करीब तीन घंटे तक सड़क पर पड़ा रहा. उनका आरोप है कि इस दौरान पुलिस मौके पर नहीं पहुंची. परिवार के लोग जब आरोपी की गिरफ्तारी की मांग करते हुए विरोध करने लगे, तब पुलिस वहां पहुंची.

रिश्तेदार ने बताया कि नीलंकरई थाने के इंस्पेक्टर ने परिवार को भरोसा दिया था कि आरोपी की पहचान कर ली गई है. उसे शास्त्री नगर पुलिस स्टेशन में रखा गया है. इसके बाद परिवार शव को वहां से हटाने के लिए राजी हो गया.

सम्बंधित ख़बरें

सड़क के किनारे कूड़े में पड़े थे दस्तावेज. (Photo: Screengrab)
कूड़े के ढेर में मिले सैकड़ों आधार कार्ड... ज्यादातर पर स्कूली बच्चों की तस्वीरें
वी. हरीश ने जारी किया था वीडियो. (Photo: Screengrab)
13 लाख फॉलोअर्स और एक वीडियो... फाइनेंस इन्फ्लुएंसर ने क्यों दी जान?
Heavy rain ॉ
चेन्नई में झमाझम बारिश, अलर्ट पर प्रशासन, NDRF ने परखीं तैयारियां
Kavya Maran Anirudh Ravichander Wedding
SRH की मालकिन काव्या मारन बनने जा रही हैं दुल्हन?
Chennai Fake Stamp Papers & Government Seals racket busted
चेन्नई में नकली स्टांप पेपर और सरकारी मुहर बनाने वाले 6 गिरफ्तार

यह भी पढ़ें: सरकारी अस्पताल में टला बड़ा हादसा, बच्चों के इलाज वाले यूनिट के पास अचानक गिरा सीलिंग

थाने पहुंचे तो न आरोपी मिला, न कार जब्त होने की जानकारी

परिजनों का कहना है कि जब वे शास्त्री नगर पुलिस स्टेशन पहुंचे, तो उन्हें वहां न आरोपी मिला और न ही कार जब्त किए जाने का कोई पता चला. परिवार ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उन्हें गुमराह किया और आरोपी को बचाने की कोशिश की जा रही है.

Advertisement

मृतका के रिश्तेदार ने पुलिस पर आरोपी का पक्ष लेने का आरोप लगाते हुए कहा कि अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है. परिवार की नाराजगी इसी बात को लेकर है कि हादसे में एक महिला की जान चली गई, लेकिन उन्हें पुलिस की कार्रवाई को लेकर साफ जानकारी नहीं मिल रही.

पुलिस की कार्रवाई पर उठे सवाल

इस घटना के बाद परिजनों ने पुलिस की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. हालांकि, गिरफ्तारी नहीं होने, पुलिस द्वारा कथित तौर पर गलत जानकारी देने और आरोपी को बचाने के आरोप परिवार की ओर से लगाए गए हैं. इन आरोपों की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है. फिलहाल, परिवार आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    बुजुर्ग महिला की मौत के बाद परिवार ने पुलिस को घेरा, आरोपी की गिरफ्तारी पर गुमराह करने के लगे आरोप |
    माथे पर चिपकाने वाले फिटनेस गैजेट TEMPLE की कीमत हुआ खुलासा, 1 नवंबर से प्री ऑर्डर शुरू |
    हैदराबाद में सिक्योरिटी गार्ड की शर्मनाक करतूत! केबिन में ले जाकर बेजुबान के साथ यौन शोषण का आरोप |
    गोल्‍ड-सिल्‍वर ETF वाले अब क्‍या करें? 50% तक गिरा भाव, 2 लाख के नीचे चांदी |
    27 रन बनाकर भी इतिहास रच गए अभिषेक शर्मा, T20I में पहली बार बना ये महारिकॉर्ड |
    IND vs NZ: वैभव सूर्यवंशी आए और गए... क्राइस्टचर्च T20 में नहीं चला बल्ला, रास नहीं आया नंबर-3 |
    Kal Ka Rashifal 25 October 2026: कुंभ राशि वाले जोखिमभरे कार्यों से बचें, जानें आपके लिए कल कैसा रहेगा दिन |
    जामिया में सभी कोर्स की क्लास ऑनलाइन, सुरक्षा की वजह से यूनिवर्सिटी का फैसला, क्या है पूरा मामला? |
    Clayface Review: बदले की आग में बना राक्षस, जोकर के बाद DC की सबसे खौफनाक फिल्म |
    'सौरव दास ने नहीं दिया रेंट एग्रीमेंट', SEM कोर्ट ने मांगा दिल्ली में रहने का प्रमाण
    Advertisement