'जज ने 4 बार कहा एलिमनी ले लो', तलाक को याद कर रो पड़ीं माही विज, कही बड़ी बात

एक्ट्रेस माही विज अपनी बेटी तारा, आर्थिक स्वतंत्रता और अपने तलाक के दौरान जय भानुशाली से गुजारा-भत्ता (एलिमनी) लेने से इनकार करने के फैसले पर बात करते हुए भावुक हो गईं.

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'बिग बॉस' के हालिया एपिसोड में, माही विज अपनी बेटी तारा, उसकी परवरिश और अपनी बच्ची के लिए खुद के दम पर एक सुरक्षित भविष्य बनाने के अपने फैसले के बारे में बात करते हुए भावुक नजर आईं.

माही विज ने क्या कहा?

एक्ट्रेस ने बताया कि अपने पति जय भानुशाली से तलाक की कार्यवाही के दौरान, जज ने उनसे चार बार गुजारा-भत्ता लेने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने यह कहते हुए मना कर दिया कि वह पैसा जय की मेहनत की कमाई है.

इस इमोशनल बातचीत के दौरान, माही ने बताया कि कैसे उनकी पूरी जिंदगी उनकी बेटी के इर्द-गिर्द घूमती है और वह कैसे तारा का भविष्य सुरक्षित करना चाहती हैं.

एक्ट्रेस ने कहा, मैं एक सिंगल मदर हूं. मुझे पता है कि मेरा दिन कैसे बीतता है. जय मुझे बाहर जाने और अपनी जिंदगी जीने के लिए कहते हैं. वह कहते हैं, 'तुम बाहर जाओ, तुम कहीं नहीं जातीं. तुम तारा के लिए घर पर ही बैठी रहती हो.' मेरी जिंदगी मेरी बच्ची के इर्द-गिर्द घूमती है. क्या आपको पता है? मैंने एक रुपया भी गुजारा-भत्ता नहीं लिया. मैं सब कुछ खुद करती हूं ताकि मेरी बच्ची का जीवन सुरक्षित रहे.'

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माही ने आगे बताया कि तलाक की कार्यवाही के दौरान गुजारा-भत्ता मिलने का प्रस्ताव होने के बावजूद, उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया क्योंकि उनका मानना ​​था कि वह पैसा जय की कड़ी मेहनत की कमाई है.

#MahhiVij said she refused to take Alimony from Jay Bhanushali. #BiggBoss20 https://t.co/B9YktXSonF — Khabri 👂 (@real_khabri_1) October 22, 2026

एक्ट्रेस ने आगे कहा, 'फिर भी, मैं किसी से पैसे नहीं मांगती, जय से भी नहीं. मुझे लगता है कि यह उनकी मेहनत की कमाई है. मैं कोर्ट में खड़ी थी और जज ने मुझसे चार बार गुजारा-भत्ता लेने के लिए कहा. मैंने नहीं लिया. मैंने देखा है कि जय ने इसे कैसे कमाया है.'

उन्होंने आगे कहा कि उनका यह फैसला इसलिए नहीं है कि उन्हें जय से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा, बल्कि इसलिए है क्योंकि उनका मानना ​​है कि जय ने अपनी कमाई के लिए बहुत मेहनत की है.

'ऐसा नहीं है कि उन्होंने मुझे कुछ भी लेने से मना किया है. मुझे पता है कि उनका पूरा लॉकर मेरे लिए खुला है. लेकिन फिर भी, मुझे ऐसा ठीक नहीं लगता. उन्होंने बहुत मेहनत की है. वह सेट्स पर खड़े रहे हैं, 16-16 घंटे काम किया है. यह उनकी मेहनत की कमाई है.'

आखिर ये बात कैसे शुरू हुई?

यह बातचीत तब शुरू हुई जब अरिशफा के साथ माही की बहस हो गई. यह विवाद तब शुरू हुआ जब माही ने अरिशफा के साथ हुई लड़ाई में काजी का समर्थन किया. अरिशफा ने माही को तब टोका, जब माही ने उसकी परवरिश पर सवाल उठाए. दरअसल, अरिशफा को इविक्शन के लिए नॉमिनेट किए जाने के फैसले के विरोध में, उसने कनिका, गुल्लू और माही के बिस्तरों पर पानी डाल दिया था.

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माही ने कहा कि वह सच में अरिशफा से शांति से बात करके उनके बीच के मतभेदों को सुलझाना चाहती थीं. उन्होंने बताया कि वह हमेशा से अरिशफा को अपनी छोटी 'तारा' की तरह मानती रही हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि यह सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बदतमीज़ है और बार-बार उन्हें अपमानित करती है. अपनी भावनाएं जाहिर करते हुए माही रो पड़ीं और फफक-फफक कर रोने लगीं.

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