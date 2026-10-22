scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'जज ने 4 बार कहा एलिमनी ले लो', तलाक को याद कर रो पड़ीं माही विज, कही बड़ी बात

बिग बॉस 20 में माही विज अपनी बेटी तारा, उसकी परवरिश और उसके लिए अपने दम पर एक सुरक्षित भविष्य बनाने के अपने फैसले के बारे में बात करते हुए भावुक हो गईं. उन्होंने इस दौरान एलिमनी पर बात की.

Advertisement
X
एलिमनी पर बोलीं माही विज (Photo: Screengrab)
एलिमनी पर बोलीं माही विज (Photo: Screengrab)

एक्ट्रेस माही विज अपनी बेटी तारा, आर्थिक स्वतंत्रता और अपने तलाक के दौरान जय भानुशाली से गुजारा-भत्ता (एलिमनी) लेने से इनकार करने के फैसले पर बात करते हुए भावुक हो गईं.

'बिग बॉस' के हालिया एपिसोड में, माही विज अपनी बेटी तारा, उसकी परवरिश और अपनी बच्ची के लिए खुद के दम पर एक सुरक्षित भविष्य बनाने के अपने फैसले के बारे में बात करते हुए भावुक नजर आईं.

माही विज ने क्या कहा?
एक्ट्रेस ने बताया कि अपने पति जय भानुशाली से तलाक की कार्यवाही के दौरान, जज ने उनसे चार बार गुजारा-भत्ता लेने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने यह कहते हुए मना कर दिया कि वह पैसा जय की मेहनत की कमाई है.

सम्बंधित ख़बरें

Mahhi Vij
तीन बच्चों की मां है एक्ट्रेस, 44 की उम्र में दूसरी बार बसाएंगी घर? बॉयफ्रेंड के सवाल पर शरमाईं
Tanisha Mukherji And Arman Kohli
'प्यार नहीं जरूरत थी', बिग बॉस से निकलते ही टूटा एक्ट्रेस का रिश्ता, क्यों
youtuber scoutop fell in love with sister love gill
स्काउट ने लव की टांगों को छुआ, बेड पर दिखी नजदीकियां, भड़के यूजर्स
टाइगर पर हमले के बाद सलमान ने लिया ये बड़ा फैसला
Salman khan to miss Bigg boss 20 next week amid Firing at Tiger Shroff
टाइगर पर हुए हमले के बीच बिग बॉस से सलमान की दूरी, दिया बड़ा अपडेट

इस इमोशनल बातचीत के दौरान, माही ने बताया कि कैसे उनकी पूरी जिंदगी उनकी बेटी के इर्द-गिर्द घूमती है और वह कैसे तारा का भविष्य सुरक्षित करना चाहती हैं.

एक्ट्रेस ने कहा, मैं एक सिंगल मदर हूं. मुझे पता है कि मेरा दिन कैसे बीतता है. जय मुझे बाहर जाने और अपनी जिंदगी जीने के लिए कहते हैं. वह कहते हैं, 'तुम बाहर जाओ, तुम कहीं नहीं जातीं. तुम तारा के लिए घर पर ही बैठी रहती हो.' मेरी जिंदगी मेरी बच्ची के इर्द-गिर्द घूमती है. क्या आपको पता है? मैंने एक रुपया भी गुजारा-भत्ता नहीं लिया. मैं सब कुछ खुद करती हूं ताकि मेरी बच्ची का जीवन सुरक्षित रहे.'

Advertisement

माही ने आगे बताया कि तलाक की कार्यवाही के दौरान गुजारा-भत्ता मिलने का प्रस्ताव होने के बावजूद, उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया क्योंकि उनका मानना ​​था कि वह पैसा जय की कड़ी मेहनत की कमाई है.

एक्ट्रेस ने आगे कहा, 'फिर भी, मैं किसी से पैसे नहीं मांगती, जय से भी नहीं. मुझे लगता है कि यह उनकी मेहनत की कमाई है. मैं कोर्ट में खड़ी थी और जज ने मुझसे चार बार गुजारा-भत्ता लेने के लिए कहा. मैंने नहीं लिया. मैंने देखा है कि जय ने इसे कैसे कमाया है.'

उन्होंने आगे कहा कि उनका यह फैसला इसलिए नहीं है कि उन्हें जय से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा, बल्कि इसलिए है क्योंकि उनका मानना ​​है कि जय ने अपनी कमाई के लिए बहुत मेहनत की है.

'ऐसा नहीं है कि उन्होंने मुझे कुछ भी लेने से मना किया है. मुझे पता है कि उनका पूरा लॉकर मेरे लिए खुला है. लेकिन फिर भी, मुझे ऐसा ठीक नहीं लगता. उन्होंने बहुत मेहनत की है. वह सेट्स पर खड़े रहे हैं, 16-16 घंटे काम किया है. यह उनकी मेहनत की कमाई है.'

आखिर ये बात कैसे शुरू हुई?
यह बातचीत तब शुरू हुई जब अरिशफा के साथ माही की बहस हो गई. यह विवाद तब शुरू हुआ जब माही ने अरिशफा के साथ हुई लड़ाई में काजी का समर्थन किया. अरिशफा ने माही को तब टोका, जब माही ने उसकी परवरिश पर सवाल उठाए. दरअसल, अरिशफा को इविक्शन के लिए नॉमिनेट किए जाने के फैसले के विरोध में, उसने कनिका, गुल्लू और माही के बिस्तरों पर पानी डाल दिया था.

Advertisement

माही ने कहा कि वह सच में अरिशफा से शांति से बात करके उनके बीच के मतभेदों को सुलझाना चाहती थीं. उन्होंने बताया कि वह हमेशा से अरिशफा को अपनी छोटी 'तारा' की तरह मानती रही हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि यह सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बदतमीज़ है और बार-बार उन्हें अपमानित करती है. अपनी भावनाएं जाहिर करते हुए माही रो पड़ीं और फफक-फफक कर रोने लगीं. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    इस बैंक से सिर्फ 5000 रुपये निकाल सकेंगे ग्राहक, RBI ने लगाई पाबंदी |
    मक्का-मदीना में फंसे 4000 भारतीय उमरा यात्री, ओवैसी ने सरकार से मांगी मदद |
    ललितपुर में खेत जोतते समय ट्रैक्टर में लगी आग, देखते ही देखते बना आग का गोला, चालक ने कूदकर बचाई जान |
    कौन हैं वोलोग जो 2 महीने नहीं, 1 साल पहले बुक करा सकते हैं ट्रेन टिकट |
    40 साल में 38% सिकुड़े कश्मीर के ग्लेशियर, दूध गंगा में घटा पानी, श्रीनगर पर बढ़ा दबाव |
    ट्रक का एक पहिया हवा में क्यों लटका रहता है? जानिए इसके पीछे की असली वजह |
    Gen Z की लाइफ में बड़ा संकट! रिपोर्ट में हुआ चौकाने वाला खुलासा! |
    Exclusive: 'हम भारत की चिंताओं को समझते हैं', अमेरिका-PAK रिश्ते पर क्या बोले रुबियो, आतंकवाद पर भी रखी राय |
    Airbnb में चेकआउट से पहले नहीं धोने होंगे बर्तन, कचरा फेंकने से भी राहत |
    How to Make Halkova Barfi: ना दूध, ना खोया, दिवाली पर घर पर बनाएं 90s वाली हलकोवा बर्फी, मास्टरशेफ ने बताई आसान रेसिपी
    Advertisement